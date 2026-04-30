ವಾಚಕರ ವಾಣಿ: ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಓದುಗರ ಈ ದಿನದ ಪತ್ರಗಳು

<p><strong>ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಶಾಸಕರ ಕೆಲಸವೆ?</strong></p><p>ಸಚಿವೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಅವರ ಸಹೋದರ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಚನ್ನರಾಜ<br>ಹಟ್ಟಿಹೊಳಿ ‘ಅಣ್ಣ ಫ್ರಂ ಮೆಕ್ಸಿಕೊ’ ಹೆಸರಿನ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ‘ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಿಸಿ ದ್ದೇನೆ’ ಎನ್ನುವ ಅವರ ಮಾತು ಆಶ್ಚರ್ಯ ತರಿಸಿತು. ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಶಾಸಕರ ಕೆಲಸವೆ? ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಮತದಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲೆಂದು ಆರಿಸಿ ಕಳಿಸಿದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಖಾಸಗಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್, ಸಿನಿಮಾ, ಇತ್ಯಾದಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ–ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡವರು ಜನಸೇವೆಗೆ ಸಮಯ ಎಲ್ಲಿಂದ ತರುತ್ತಾರೆ? ಶಾಸಕರಾಗಿ ಸಂಬಳ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡದೆ, ತಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಸಮಯ ವನ್ನು ಜನಸೇವೆಗೆ ಮೀಸಲಿಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ, ಮತದಾರರು ಚಳವಳಿ ಮಾಡ ಬೇಕಾದ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ.</p><p><em>–ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಗೋಸಾಡ, ಬೆಂಗಳೂರು</em></p>.<p><strong>ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರ ‘ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಲಬ್’ ಆಗದಿರಲಿ</strong></p><p>ಶಾಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಶ್ಲೀಲ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ನಿಷೇಧಿಸಿರುವುದು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ. ಇಂದಿನ ಶೇ 80ರಷ್ಟು ಚಿತ್ರಗೀತೆಗಳು ದ್ವಂದ್ವಾರ್ಥ ಹಾಗೂ ನೈತಿಕ ಪತನದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹೊಂದಿವೆ. ಇವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೃದು ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಬೀರುವ ಪ್ರಭಾವ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಶಾಲೆಯು ಜ್ಞಾನ ದೇಗುಲವೇ ಹೊರತು ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಲಬ್ ಅಲ್ಲ. ಅಶ್ಲೀಲ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿ ಸುತ್ತೋಲೆ ಹೊರಡಿಸಿದರೆ ಸಾಲದು, ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವ ಶಾಲೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು. ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ, ಜಾನಪದ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯದ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು.</p><p><em>– ವಿಜಯಕುಮಾರ ಎಚ್.ಕೆ., ರಾಯಚೂರು</em></p>.<p><strong>‘ಅಭಿಮಾನೋತ್ಸವ’ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆ</strong></p><p>ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜನೋಪಯೋಗಿ, ಜನಪ್ರಿಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರ ಬಹುದು. ಆದರೆ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೂ ನೈತಿಕತೆಗೂ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದಂತೆ ಅವರು ನಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರಿಗಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ‘ಅಭಿಮಾನೋತ್ಸವ’ದ ಅದ್ದೂರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೀಡುವ ಸಂದೇಶವೇನು? ಹಣ, ಅಧಿಕಾರ ಇದ್ದವರು ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ಹಾರ–ತುರಾಯಿ, ಪ್ರಚಾರ ಪಡೆಯಬಹುದೆಂದೆ? ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸುವ ಬದಲು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಿತ್ತೇನೊ?</p><p>– ಸರೋಜ ಎಂ.ಎಸ್., ಸಾಗರ</p>.<p><strong>ಜನರ ಹಕ್ಕು ಹೈಕಮಾಂಡ್ನಿಂದ ಹೈಜಾಕ್?</strong></p><p>‘ಇನ್ನೀಗ ಭಿನ್ನಮತದ ಸಮಯ’ (ಲೇ: ರವೀಂದ್ರ ಭಟ್ಟ, ಪ್ರ.ವಾ., ಏ. 28) ಬರಹ ಸಮಕಾಲೀನ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದ ಕನ್ನಡಿ. ಬರಹ ಹೇಳುವಂತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿನ ಬಿರುಗಾಳಿ, ಸುಂಟರಗಾಳಿಯ ಪರಿಣಾಮವು ನೇರವಾಗಿ ಆಡಳಿತದ ಮೇಲೆ ಆಗಲಿದೆ. ‘ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಪೀಠಿಕೆಯು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರದ ಮೂಲವಿರುವುದು ಜನರ ಕೈಯಲ್ಲಿ’ ಎಂಬ ಆಶಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯ ಆಯ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಬದಲಾವಣೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅನ್ನುವ ಅಘೋಷಿತ ಸಾರ್ವಭೌಮ, ಸಂವಿಧಾನ ಪೀಠಿಕೆಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿ, ಜನರ ಆಯ್ಕೆಯ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ತಾನು ಮಾತ್ರ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸುವ ವಿದ್ಯಮಾನವಾಗಿದೆ. ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮತದಾರರು ಹೊಂದಿರುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದಂತೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬದಲಾವಣೆಯ ಕುರಿತಾಗಿಯೂ ಅವರ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಆಶಯವನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯ.</p><p>– ನಾಗರಾಜ ಸನದಿ, ಬೆಳಗಾವಿ</p>.<p><strong>ಆದಿವಾಸಿಗಳ ದುರವಸ್ಥೆಗೆ ಯಾರು ಕಾರಣ?</strong></p><p>ಕಾರ್ಮಿಕರ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲಷ್ಟೇ ಖನಿಜ ಸಂಪನ್ನ ಒಡಿಶಾ ರಾಜ್ಯದ ದಿನಗೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕನ ಅಸಹಾಯಕ ಬದುಕು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಕನ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತು ಹೋಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ‘ಸಾವಿನ ಸಾಕ್ಷಿ’ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೋಲಿಸರು ಬಡ ಕಾರ್ಮಿಕನ ನೆರವಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಹಣ ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಯ ಮೂಲಕ, ಖನಿಜನಾಡು ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ಆದಿವಾಸಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ? ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಶಿಕ್ಷಣ, ಉದ್ಯೋಗ, ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಹೇಗಿವೆ? ಅಲ್ಲಿನ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಕಾನೂನಿನ ನೆರವು ಮತ್ತು ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ? ಜನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಮತದಾರರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಹೇಗಿದೆ? ಎಂಬೆಲ್ಲ ನೈಜತೆಯ ಸುರುಳಿ ಬಿಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು ಎಂಟು ದಶಕಗಳಾದರೂ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗೆಯೇ ಇರಲು ಏನು ಕಾರಣ? ಭ್ರಷ್ಟ ರಾಜಕಾರಣವೋ? ಅಜಾಗರೂಕ ಮತದಾರರೋ?</p><p><em>– ತಾ.ಸಿ. ತಿಮ್ಮಯ್ಯ, ಬೆಂಗಳೂರು</em></p>.<p><strong>ಗುಂಡಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆ</strong></p><p>ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಾಡಳಿತ<br>ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಡೆಗೆ<br>ಕೊಟ್ಟಿತು ಲಕ್ಷ್ಯ.<br>ಒಂದು ಗುಂಡಿ ದುರಸ್ತಿಗೆ<br>ಕೊಟ್ಟಿತು ಲಕ್ಷ!<br>ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರಿಗೆ<br>ಭರ್ಜರಿ ಭಕ್ಷ್ಯ!<br>ದುರಸ್ತಿ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು<br>ನೆಟ್ಟಗಿರೋದು ಡೌಟು<br>ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ.</p><p> <strong>ಎಚ್. ಆನಂದರಾಮ ಶಾಸ್ತ್ರೀ,</strong></p><p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong></p>