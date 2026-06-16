ವಾಚಕರ ವಾಣಿ: ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಓದುಗರ ಈ ದಿನದ ಪತ್ರಗಳು

<p><strong>ಗಣತಿ: ಗೌರವಧನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ತಡವೇಕೆ?</strong></p><p>ಪ್ರಥಮ ಹಂತದ ಮನೆಗಣತಿ ಹಾಗೂ ಜನಗಣತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿದು ತಿಂಗಳು ಕಳೆದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಗೌರವಧನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗೌರವಧನ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಮಾತು ಮರೆತಿದೆ. ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಗೌರವಧನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಾಗಷ್ಟೇ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಗಣತಿ ಸಾಂಗವಾಗಿ ನಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ. ಅಲ್ಲದೆ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮೀಕ್ಷಾ ವರದಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಗಣತಿದಾರರಿಗೆ ಗೌರವಧನ ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾಗಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರ ಹೆಸರು ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿದೆ; ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸುವ ಕೆಲಸವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪಾಲಿಕೆಗಳಿಗೆ ಗಣತಿದಾರರು ನಿತ್ಯವೂ ಅಲೆಯುವಂತಾಗಿದೆ. </p><p>– ವಿ.ಎಸ್. ಕುಮಾರ್, ಬೆಂಗಳೂರು</p>.<p><strong>ಲಂಚ: ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸರ ಮಾನ ಹರಾಜು</strong></p><p>ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಹೆಸರು ಕೈಬಿಡಲು ಆರೋಪಿಗಳ ಕುಟುಂಬ ದಿಂದ ಲಂಚ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಚ್ಎಎಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಮಹಿಳಾ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸೇರಿ ಮೂವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಗ್ರಹ ದಳ ಬಂಧಿಸಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಪೊಲೀಸರ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವ ಪ್ರಕರಣ ಇದಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪೊಲೀಸರ ಮಾನವನ್ನೂ ಹರಾಜು ಹಾಕಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ನಿಂದಿಸಿ ಧಮಕಿ ಹಾಕಿದವರನ್ನು ಹೆಡೆಮುರಿ ಕಟ್ಟಲು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ತಾಂಡವವಾಡುತ್ತಿರುವ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ? ಯಾರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ?</p><p>– ಪಿ.ಜೆ. ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಮೈಸೂರು</p>.<p><strong>ಕಾಡುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಉದರಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಿಷ</strong></p><p>ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಮಲೆಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟದ ಅರಣ್ಯದಂಚಿನಲ್ಲಿ ಸುರಿದಿರುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಸದ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಆನೆಯೊಂದು ಆಹಾರ ಅರಸುತ್ತಿರುವ ಫೋಟೊ (ಪ್ರ.ವಾ., ಜೂನ್ 15) ನೋಡಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ವಿಷಾದ ಆವರಿಸಿತು. ವನ್ಯಜೀವಿ ಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಆವಾಸದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರಲು ನಾವು ಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅರಣ್ಯ ಒತ್ತುವರಿ, ಗಣಿಗಾರಿಕೆ, ರೆಸಾರ್ಟ್, ಕಳ್ಳಬೇಟೆಯಿಂದ ಅವುಗಳ ಬದುಕಿಗೆ ಸಂಚಕಾರ ತಲೆ ದೋರಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಪರಿಸರ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಬದುಕು ಅಡಕತ್ತರಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದೆ. ಕೊಳ್ಳುಬಾಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಫಲವಾಗಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಕಾಡಂಚಿಗೆ ತಲಪುತ್ತಿರುವುದು ಕಳವಳಕಾರಿ.</p><p>– ಮಹೇಶ್ವರ ಹುರುಕಡ್ಲಿ, ಬಾಚಿಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ</p>.<p><strong>ಸರ್ವರ್ ಸಮಸ್ಯೆ: ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ‘ಕರ್ತವ್ಯ’ದ ಬರೆ</strong></p><p>ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಮಯಪಾಲನೆಗೆ ‘ಕರ್ತವ್ಯ’ ಆ್ಯಪ್ನ (ಕೆಎಎಎಂಎಸ್) ಬೇಲಿ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ. ಕಚೇರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಮತ್ತು ಸಮಯದವರೆಗೆ ಇರುವುದನ್ನು ಮುಖಚಹರೆ ಮೂಲಕ ದೃಢೀಕರಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದು. ಆದರೆ, ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಗೊಂದಲಗಳಿವೆ. ಶಿಕ್ಷಕರಾದವರು ಸಮಯ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಲದು; ಉಳಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಎಷ್ಟುಹೊತ್ತು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರಾಗಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯ. ಆದರೆ, ಬಹುಪಾಲು ಶಿಕ್ಷಕರು ಬೆಳಗ್ಗೆ 9:30 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಶಾಲೆ ಬಳಿ ಇರಬೇಕು; ಸಂಜೆ 4:30ರ ಬಳಿಕ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಬೇಕಿದೆ. ಸರ್ವರ್ ನಿಧಾನಗತಿ ಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಹಾಜರಾತಿ ದಾಖಲಿಸಲು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಬಹುಪಾಲು ಶಿಕ್ಷಕರು ಬೆಳಗ್ಗೆ 9:30ರಿಂದ ಬಹು ಹೊತ್ತಿನವರೆಗೂ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡಿದು ಅದರೊಳಗಿನ ಕ್ಯಾಮೆರಾಕ್ಕೆ ಮುಖ ವೊಡ್ಡುವುದೇ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ‘ಕರ್ತವ್ಯ’ ತಪ್ಪಿದರೆ ಗೈರುಹಾಜರಿ ನಮೂದಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ವರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ.</p><p>– ಮಹೇಶ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ, ಹೆಬ್ಬಾಳ</p>.<p><strong>ಬಿಸಿಯೂಟ: ಜಾತಿ–ದ್ವೇಷದ ಲೇಪ ಬೇಡ</strong></p><p>ಮಸ್ಕಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಂ. ರಾಮಲದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಯೂಟದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ನಡುವಿನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಲಹದಿಂದಾಗಿ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಜಟಾಪಟಿಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡು ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರು. ಅಡುಗೆ ಕಾಯಕ ಬರೀ ಕೆಲಸವಲ್ಲ; ಅದೊಂದು ಕಲೆ. ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದಾಗಲೀ ಅದನ್ನು ಬಡಿಸುವುದಾಗಲೀ ಹೊರೆ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದವರಿಂದ ತಯಾರಾದ ಊಟವನ್ನು ಸೇವಿಸುವವರಿಗೆ ಅದು ರುಚಿ ಎನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯು ವೈಯಕ್ತಿಕ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಕೈಬಿಡಬೇಕು. ಕೆಲವೆಡೆ ಜಾತಿಯ ಕಾರಣವೊಡ್ಡಿ ಮಕ್ಕಳು ಬಿಸಿಯೂಟ ಸೇವಿಸದಿ ರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಸಾಮರಸ್ಯ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಮದ್ದು.</p><p>– ಹರೀಶ್ ಹಂದನಕೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು<br></p>.<p><strong>ಬಸ್ಪಾಸ್: ದೂರದ ಮಿತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿ</strong></p><p>ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಉಚಿತ ಬಸ್ಪಾಸ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಿರುವುದು ಸರಿಯಷ್ಟೆ. ಆದರೆ, ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮಗಳು ಪಾಸ್ ವಿತರಿಸಲು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುವ 60 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಹಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 100 ಕಿ.ಮೀ.ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೂರದಿಂದ ಶಾಲಾಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮೂರುಗಳಿಂದ ಹೋಗುವಾಗ ಮತ್ತು ಬರುವಾಗ ಪಾಸ್ ನಿಗದಿಯಾಗಿರುವ ಸ್ಥಳದವರೆಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಸಂಚರಿಸಬೇಕಿದೆ. ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯಾಗಿದೆ. ದೂರದ ಮಿತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ ಅನುಕೂಲವಾದೀತು. </p><p>– ದರ್ಶನ್ ಚಂದ್ರ ಎಂ.ಪಿ., ಮುಕ್ಕಡಹಳ್ಳಿ</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>