ವಾಚಕರ ವಾಣಿ: ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಓದುಗರ ಈ ದಿನದ ಪತ್ರಗಳು

ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ನೂರಾರು ಸಬೂಬು

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇ–ಸ್ವತ್ತು ಪಡೆಯಲು ಜನರು ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆ, ತಂತ್ರಾಂಶದ ದೋಷ, ಹೀಗೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸಬೂಬುಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ. ಈಗ ಜನ ಗಣತಿಯು ಹೊಸದೊಂದು ಸಬೂಬಾಗಿದೆ. ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಸಿಗದೆ ಮನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಇ–ಖಾತೆ, ಒಸಿ ಹಾಗೂ ನಕ್ಷೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲದೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ದೊರೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಶಾಶ್ವತ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯುವಾಗ ಈ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಜರುಪಡಿಸುವಂತೆ ಲಿಖಿತ ಕರಾರುಪತ್ರ ಪಡೆದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡಿದರೆ, ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕೆಲಸಗಳು ಸುಗಮವಾಗಲಿವೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರ ತುತ್ತಿನ ಚೀಲವೂ ತುಂಬಲಿದೆ.

⇒ಉದಂತ ಶಿವಕುಮಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಮೆಚ್ಚಿಸುವ ಹಂಗು; ವಂಚನೆಯ ಸೋಂಕು

ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದು ಆತಂಕಕಾರಿ. ಪಠ್ಯಕ್ರಮ, ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿಯು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿವೆ. ಇದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಶಿಕ್ಷಣವು ಜ್ಞಾನ ನೀಡುವ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿರಬೇಕು. ಆದರೆ, ಈಗ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಚಾರದ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಬೇಕೇ ಹೊರತು, ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ರಾಜಕೀಯದ ನೆರಳು ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ಎರಡೂ ಹದಗೆಡುತ್ತದೆ. ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ದೂರ ಇಡುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಹಾಗೂ ಅವಶ್ಯಕ.

⇒ಕೆ.ಎಂ. ಪವಿತ್ರಾ, ಮುರ್ಡೇಶ್ವರ

ಹೂಗಳ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಜಿಬಿಎ ಕುರುಡು

ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಚೆರ್ರಿ ಹೂಗಳು ಅರಳುವ ಕಾಲವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬದಂತೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚೆರ್ರಿ ಹೂಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಜನರು ದೇಶವಿಡೀ ಸುತ್ತುತ್ತಾರೆ. ವಿದೇಶಗಳಿಂದಲೂ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಆ ಕುರಿತು ನಾಟಕಗಳು, ಕವಿತೆಗಳು ಇವೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ ಚೆರ್ರಿ ಹೂಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸುವಂತೆ ತಬೂಬಿಯಾ ಮರಗಳು ಹೂ ಅರಳಿಸಿ ಕಣ್ಮನ ತಣಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಜನರಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯಪ್ರಜ್ಞೆ, ಪರಿಸರ ಕಾಳಜಿ ಬೆಳೆಸಲು ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಬಳಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಅಂತಹ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಬಹುಪಾಲು ಮರಗಳು ನೆಲಕ್ಕುರುಳಿವೆ. ಐವತ್ತು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆಯೇ ಆಗಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ದೇವರಾಜ ಅರಸುರವರು ಮನೆ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಗಿಡ ನೆಡುವುದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಯೋಮಯವಾಗಿದೆ.

⇒ಮಧುಸೂದನ್ ಬಿ.ಎಸ್., ಬೆಂಗಳೂರು

ವನ್ಯಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕು ಇಲ್ಲವೆ?

'ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಸಂತಾನಶಕ್ತಿ ಹರಣಕ್ಕೆ ಚರ್ಚೆ' ವರದಿ (ಪ್ರ.ವಾ., ಏ. 9) ಓದಿ ಆಘಾತವಾಯಿತು. ಮಾನವ-ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂಘರ್ಷ ತಡೆಗೆ ಇದು ಪರಿಹಾರವಲ್ಲ; ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಕುರಿತ ಚಿಂತನೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಂಕುಲಕ್ಕೆ ಒಳಿತು. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೆಸರಿನಡಿ ನಡೆಯುವ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ಒತ್ತುವರಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದೇ ಸಂಘರ್ಷ ತಡೆಗಿರುವ ಮದ್ದು. ಆವಾಸ ನಾಶ, ಕಳ್ಳಬೇಟೆಯಿಂದಾಗಿ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳು ನಲುಗಿವೆ.
ನಮ್ಮಂತೆ ಭೂಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಿಗೂ ಬದುಕುವ ಹಕ್ಕಿದೆ; ಆದರೆ, ಓಟಿನ ಹಕ್ಕಿರದ ಅವುಗಳ ಬದುಕು ಅತಂತ್ರಗೊಂಡಿದೆ.