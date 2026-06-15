ವಾಚಕರ ವಾಣಿ: ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಓದುಗರ ಈ ದಿನದ ಪತ್ರಗಳು

<p><strong>ಸಿಐಡಿ ಅರಣ್ಯ ವಿಭಾಗ ರದ್ದತಿಗೆ ಹುನ್ನಾರ</strong></p><p>1972ರಲ್ಲಿ ಸಿಐಡಿ ಅರಣ್ಯ ವಿಭಾಗ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಡಿಐಜಿ ಶ್ರೇಣಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ಒಬ್ಬರು ಎಸ್ಪಿ ಶ್ರೇಣಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ಇಬ್ಬರು ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಶ್ರೇಣಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, 18 ಮಂದಿ ಪಿಎಸ್ಐ ಶ್ರೇಣಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 120 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವನ್ಯಜೀವಿ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ. ಅರಣ್ಯ ನಾಶ, ಅರಣ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನ ಗಳು, ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಅಕ್ರಮ ಬೇಟೆ, ಕಳ್ಳಸಾಗಾಣಿಕೆ ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಈ ವಿಭಾಗವು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ವಿಭಾಗದ ರದ್ದತಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯು, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುನ್ನಾರ ಇರುವಂತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಈ ವಿಭಾಗವನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಬಾರದು; ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಬೇಕಿದೆ.</p><p>– ಕೆ. ವೆಂಕಟೇಶ ಕವಲಕೋಡು, ಸಾಗರ</p>.<p><strong>ನೀಟ್: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡಿಯೆ?</strong></p><p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನೈಜ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಳೆಯುವಲ್ಲಿ ‘ನೀಟ್’ ವಿಫಲವಾಗುತ್ತಿದೆ. ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಪಾಠ ಮಾಡುವ ಬೋಧಕರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಈ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪದ್ಧತಿಯು ಬದಿಗೊತ್ತಿದೆ. ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ತಂತ್ರ ಹೇಳಿಕೊಡುವ ಕೋಚಿಂಗ್ ಉದ್ಯಮದ ಮೇಲೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಿಂದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ತರ್ಜುಮೆ ಮಾಡುವಾಗ ಹಲವು ದೋಷಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ಹಾಗೂ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಹುಆಯ್ಕೆ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಪದ್ಧತಿಯು ಆಳವಾಗಿ ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರಿಗಿಂತ, ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ಬಿಡಿಸ ಬಲ್ಲವರಿಗಷ್ಟೆ ನೆರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿಗೆ ಇರಬೇಕಾದ ನೈಜ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ‘ನೀಟ್’ ರದ್ದುಪಡಿಸಬೇಕು. ‘ಸಿಇಟಿ’ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಹಂತದ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕಿದೆ.</p><p>– ಜಗನ್ನಾಥ ರೈ ಬಿ., ಮೂಡುಬಿದಿರೆ</p>.<p><strong>ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜಗಳ: ಪುಕ್ಕಟೆ ಮನರಂಜನೆ</strong></p><p>ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಸೇವಾ ಶ್ರೇಣಿಯ ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರಸ್ಪರ ಆರೋಪ–ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪ ಮತ್ತು ಕಿತ್ತಾಟವು ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಪುಕ್ಕಟೆ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಯುಪಿಎಸ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸಾಗಿ ಐಎಎಸ್, ಐಪಿಎಸ್ ಹುದ್ದೆ ಪಡೆದ ಈ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ. ‘ಇಬ್ಬರು ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ’ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿರು ವುದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಉಳಿದಿರುವ ಸೇವಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ದೊರೆಯುವ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಾಡಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮಾದರಿಯಾಗಬೇಕಿದೆ. </p><p>– ವಿನಯ ಮ. ಗಡೇದ, ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ</p>.<p><strong>ಕೋರ್ಸ್ ಕಲಿಕೆ: ಬಲವಂತದ ಹೇರಿಕೆ ಬೇಡ</strong></p><p>ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಸ ಅಯೋಧ್ಯ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಬಾಲಕ ಎಸಗಿರುವ ಕೃತ್ಯವು ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂದೇಶವಾಗಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಪಾಲಕರು ಒಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೆ ಬಿದ್ದು ಮಕ್ಕಳ ಇಷ್ಟವನ್ನು ನೋಡದೆ ತಮ್ಮಿಷ್ಟದ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಸೇರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಬಲವಂತದ ಹೇರಿಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಅವರು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ಕೋರ್ಸ್ ಕಲಿಯಲು ಬಿಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕ ವಾಗಿ ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಬೇಕಿದೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಾತಾವರಣ ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ನೇಹ ಹಾಗೂ ಸೌಹಾರ್ದದಿಂದ ವರ್ತಿಸಬೇಕು. </p><p>– ಸುರೇಶ್ ಗೌರೆ, ನವನೀಹಾಳ</p>.<p><strong>ಇವಿಎಂಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ: ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ</strong></p><p>ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಇವಿಎಂಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇದು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ದೊಡ್ಡ ವೈಫಲ್ಯವೇ ಸರಿ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಪೇಪರ್ ಮೂಲಕ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಇದು ಆಯೋಗದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅನುಮಾನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಜನರು ನಂಬಿಕೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಭವ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಆಧಿಕಾರದ ಆಸೆಯಿಂದಾಗಿ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮೂರ್ಖತನವಾದೀತು.</p><p>– ನಾಗಾರ್ಜುನ ಹೊಸಮನಿ, ಕಲಬುರಗಿ </p>.<p><strong>‘ಸ್ಯಾಟ್ಸ್’ ದೋಷ: ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ</strong></p><p>ಪ್ರಸಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭವಾದರೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯು ಸ್ಯಾಟ್ಸ್ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಗೆ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪತ್ರವನ್ನು ‘ಇನ್’ ಹಾಗೂ ‘ಔಟ್’ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ವರ್ಗಾವಣೆ ಪತ್ರ ಇಲ್ಲದೇ ಮಕ್ಕಳು ಬೇರೆ ಶಾಲೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಪಡೆಯಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಶಾಲೆಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ 150ರಿಂದ 200 ಹೊಸ ದಾಖಲಾತಿ ಆಗುತ್ತವೆ. ಅಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪತ್ರವನ್ನು ‘ಇನ್’ ಹಾಗೂ ‘ಔಟ್’ ಮಾಡಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯಬೇಕು. ಆಮೆಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯು ತುರ್ತಾಗಿ ತಂತ್ರಾಂಶವನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ.</p><p> – ಸುರೇಂದ್ರ ಪೈ, ಭಟ್ಕಳ</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>