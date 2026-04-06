ವಾಚಕರ ವಾಣಿ: ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಓದುಗರ ಈ ದಿನದ ಪತ್ರಗಳು

ರಾಜ್ಯದ ಋಣಭಾರ: ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಮೌನ

ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ದಿಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ದರ್ಬಾರಿನ ಚರಣಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಆತುರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನೆಲಕ್ಕೆ ಅಪಚಾರ ಎಸಗುತ್ತಿರುವುದು ದುರಂತವೇ ಸರಿ. ರಾಜ್ಯಪಾಲ
ರಿಗೆ ತಾವು ಬಿಡಾರ ಹೂಡಿರುವುದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಂಬ ಪರಿವೆ ಇದ್ದಂತಿಲ್ಲ. ಕುಡಿಯುತ್ತಿರುವ ನೀರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಗಳದ್ದು ಎಂಬ ಋಣ
ಭಾವ ಎಳ್ಳಷ್ಟಾದರೂ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಹಿಂದಿಯ ಪರವಾಗಿ, ಕನ್ನಡದ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಆಂತರಿಕ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಗು ತೂರಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಶಾಲೆ
ಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿರುವ ಮಾನ್ಯತೆ ರದ್ದುಪಡಿಸಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ, ಹಿಂದಿ ಹೇರುವ ಮಂದಿಯನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಥಾವರಚಂದ್ ಅವರು ರಾಜ್ಯದ ತಾವರೆಕೆರೆ ಅಥವಾ ತಾವರೆಕೊಪ್ಪದವರೋ ಆದ ದಿನ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನ್ಯಾಯ ಎದುರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಆಗಬಹುದು.

- ಶ್ರೀಕಂಠ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಉಚಿತ ಟಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಅಸಂಬದ್ಧ ಪ್ರಲಾಪ

ಶಾಸಕರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಐಪಿಎಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಟಿಕೆಟ್ಗಳ ನೀಡಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವ್ಯಥಾ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. 564 ಟಿಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ 9 (ಮೂವರು ಶಾಸಕರ ಪಾಲು) ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಇನ್ನೂ ವಿತರಣೆಯಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಕಚೇರಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಉಚಿತ ಟಿಕೆಟ್ ವಿರೋಧಿಸಿ ಅನೇಕ ಶಾಸಕರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೆಡಿಎಸ್ನ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರೂ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಆ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಎಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ಅಸಂಬದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರೇ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದರೂ ಅವರ ಪಕ್ಷದ ಕೆಲವು ಶಾಸಕರು ಸಂತರಂತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದು ವ್ಯಂಗ್ಯವೇ ಸರಿ.

- ಪ್ರಮೋದ ನಾಯ್ಕ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಕೌಶಲ ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿದ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೊರತೆ

ಪ್ರಸಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳು ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿವೆ. ಆದರೆ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೊರತೆ ತಲೆದೋರಿದೆ. ಟಿಇಟಿ, ಪದವಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಅರ್ಹತೆಗಳೇನೋ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ ನಿಜ. ಆದರೆ, ಕನ್ನಡದ ಸರಳ ವ್ಯಾಕರಣವಾಗಲಿ, ಗಣಿತದ ಮೂಲಭೂತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳ ಜ್ಞಾನವಾಗಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷ ಎಂದೆನಿಸುವ ಕೌಶಲ
ಗಳಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಹುತೇಕ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳು ಪಕ್ಕದ ಕೇರಳ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದೊದಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಭಾಷೆ, ವಿಷಯ ಜ್ಞಾನ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಲವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಿಕ್ಷಕರ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿದ್ದರೂ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ತರಬೇತಿಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಸೋಲುತ್ತಿರುವುದು ಏಕೆ?

- ಸುರೇಂದ್ರ ಪೈ, ಭಟ್ಕಳ

ಸಿಬಿಎಸ್ಸಿ ಶಾಲೆ: ಕನ್ನಡ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿ

ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಿಂದ ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಸರಿಸುವ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ 6ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ತ್ರಿಭಾಷಾ ಸೂತ್ರ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರೌಢಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿಯು ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರಿಂದ ಐದನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಮಾತೃಭಾಷಾ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆಗೆ, ಅದು ಸ