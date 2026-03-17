ವಾಚಕರ ವಾಣಿ: ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಓದುಗರ ಈ ದಿನದ ಪತ್ರಗಳು

ವಚನ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಸರಳ; ಪಾಲನೆ ಕಷ್ಟಕರ

'ಧರೆಯ ಕೃಷಿ ಶುದ್ಧವಾಗಿಯಲ್ಲದೆ, ಸಸಿ ಶುದ್ಧವಿಲ್ಲ' ಎಂಬ ವಚನಕಾರ ಶಿವಲೆಂಕ ಮಂಚಣ್ಣರ ಸಾಲುಗಳು ಈ ಬಾರಿಯ ರಾಜ್ಯ ಬಜೆಟ್ ಪುಸ್ತಿಕೆಯಲ್ಲಿವೆ. ವಚನಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿ ದರೆ ಸಾಕೆ? ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಸಾರಾಂಶ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಲ್ಲವೆ? ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವೂ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಿಂದ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ. ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿ ರುವ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಲು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಪ ವಾದರೆ ಅವರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತ ಬಯಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರವು ವಚನಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರೆ ಸಾಲದು. ವಚನಗಳ ಆಶಯವನ್ನು ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧ್ಯ.

-ರಾಜೇಶ ಆರ್., ಪಾವಗಡ

**

ವರ್ಷವಾದರೂ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಲ್ಲದ ಗೌರವಧನ

ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಕೊಠಡಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಗೌರವಧನ ದೊರಕುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ
ವರ್ಷ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಗೌರವಧನ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ನಗದು ಪಾವತಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಬೇಕು. ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು, ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಂಭಾವನೆ ನೀಡಲಾಗು ತ್ತದೆ. ಬಾಕಿ ಗೌರವಧನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಶಾಲಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯ ನಿರ್ಣಯ ಮಂಡಳಿಯು ಗಮನಹರಿಸಬೇಕಿದೆ.

-ರಾಜೇಂದ್ರಕುಮಾರ ಮುದ್ನಾಳ್, ಯಾದಗಿರಿ

**

ಸೇಂದಿವನ: ಸಚಿವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರತೆ

ನಮೂನೆ 50, 53 ಮತ್ತು 57 ಅರ್ಜಿಗಳಿಗೆ ಸೇಂದಿವನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮವಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಶಾಸಕ ಟಿ.ಬಿ. ಜಯಚಂದ್ರ ಅವರು ಸದನದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು, ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಹೊಸ ನಿಯಮಾವಳಿ ರೂಪಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ, ನಮೂನೆ 50, 53 ಅರ್ಜಿಗಳಿಗೆ ಜಮೀನು ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ. ಶಾಸಕರು, ಸಚಿವರಿಗೆ ಈ ವಿಷಯದ ಕೊರತೆ ಇದ್ದಂತಿದೆ. ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಸೇಂದಿವನಗಳನ್ನು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದೇಶದ ಬಳಕೆಗೆ 2003ರಲ್ಲಿಯೇ ಹೇಳ ಲಾಗಿದೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಸಕ್ರಮ ಸಾಗುವಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಕರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ನಮೂನೆ 57 ಅರ್ಜಿಗಳಿಗೆ ಸೇಂದಿವನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಕೂಗು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಕೂಗನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ.

-ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತರಾಜು ಎಂ.ಜಿ., ಗುಬ್ಬಿ

**

ಹಿಂಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ 'ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ'

ಕೆಪಿಎಸ್ ಶಾಲೆಗಳು 'ಬಡವರ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೀಬೇಕು' ಎಂಬ ಆಶಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿವೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಉಳಿದರಷ್ಟೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಅಸ್ಮಿತೆ ಉಳಿಯಲಿದೆ. ಕೆಪಿಎಸ್ ಶಾಲೆಗಳು ಹಿಂದುಳಿದ, ದಲಿತರ ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲಿಗೆ ಆಶಾಕಿರಣ. ಆದರೆ, ಇವುಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ನೆಪದಲ್ಲಿ 25 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವುದು ಆತಂಕಕಾರಿ. ಸರ್ಕಾರವು ಹಿಂಬಾಗಿಲ ಮೂಲಕ 'ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ' ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಸಿಎಸ್ಆರ್ ನಿಧಿ ಮೂಲಕ ಖಾಸಗಿಯವರನ್ನು ಒಳಗು ಮಾಡಿಕೊ೦ಡಿದೆ. ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ರೂಪಿಸುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿ