ವಾಚಕರ ವಾಣಿ: ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಓದುಗರ ಈ ದಿನದ ಪತ್ರಗಳು

ಪದವಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ: ವಿಳಂಬ ಸಲ್ಲದು

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಐದನೇ ಘಟಿಕೋತ್ಸವವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದಿದೆ. 37,923 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪದವಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, 3ನೇ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇಂದಿಗೂ ಪದವಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ವಿತರಿಸಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಉದ್ಯೋಗ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ. ಪದವಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಶ್ಯಕ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಯಶಸ್ವಿ ಯಾಗಿ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕಷ್ಟೆ ಕುಲಪತಿ ಹಾಗೂ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವಿಭಾಗದ ಕುಲಸಚಿವರು ಸೀಮಿತಗೊಳ್ಳಬಾರದು.

- ಯಶವಂತ್ ಪಿ., ಬೆಂಗಳೂರು

ಡಿಸಿ ಕಚೇರಿಗಾಗಿ ಮರಗಳ ಹನನ ಬೇಡ

ಬರಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶ ಚಿತ್ರದುರ್ಗಕ್ಕೀಗ ಗಂಡಾಂತರದ ದಿನಗಳು. ಸಸ್ಯಕಾಶಿಯಂತೆ ಇರುವ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಬೇರೆಡೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿ, ಆ ಜಾಗದಲ್ಲೀಗ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಊರ ಹೊರಗೆ ಇರುವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡವನ್ನೇ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ತೀರ್ಮಾನವಾಗಿತ್ತು. ಕಚೇರಿ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಯಾದೀತೆಂದು ಆಲೋಚಿಸಿದ್ದು ಸರಿ. ಆದರೆ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ರುವ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಮರಗಳು, ಹೂವು ಹಣ್ಣುಗಳಿರುವ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿ ಡಿಸಿ ಕಚೇರಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ? ಈಗಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ವಸತಿಗೃಹ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ವಸತಿಗೃಹಗಳಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ಜಿಲ್ಲಾಧಿ ಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಊರಾಚೆ ವಸತಿಗೃಹ ನಿರ್ಮಿಸ ಬಹುದು. ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕಚೇರಿ ಊರೊಳಗಿದ್ದರೆ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಲ್ಲವೆ?

- ಬಿ.ಎಲ್. ವೇಣು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

ಸಮುದಾಯದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಪಕ್ಷಗಳ ಮಣೆ

ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪಂಗಡ, ಒಬಿಸಿ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಂದರೆ ಇಡೀ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಪ್ರಗತಿಯ ಪಥದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಸಮುದಾಯಗಳ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯಾದರೆ ಅವರ ಸಮುದಾಯವೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾದಂತೆ ಎಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಹೊಸ ಸೂತ್ರ ಹೆಣೆದಿವೆ. ಸಮುದಾಯದ ನಾಯಕನಿಗೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿದರೆ ಇಡೀ ಸಮುದಾಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೇಗಾಗುತ್ತದೆ? ಜಾತಿಯ ಹೆಸರು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವವರಿಂದ ಆ ಜಾತಿಯ ಜನರಿಗೆ ಆಗುವ ಲಾಭವೂ ಅತ್ಯಲ್ಪ. ಜನರಿಗೆ ಸವಲತ್ತು ಕಲ್ಪಿಸಲು ಒತ್ತು ನೀಡಬೇಕಿದೆ.

- ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ ಆಚಾರ್ಯ, ಧಾರವಾಡ

ವಿದೇಶಿ ದೇಣಿಗೆ: ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ತಾರತಮ್ಯ

ವಿದೇಶಿ ದೇಣಿಗೆ (ನಿಯಂತ್ರಣ) ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆಯು ಎನ್ಜಿಒ ಚಟುವಟಿಕೆ ಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧಿಸಲಿದೆ. ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ದೇಣಿಗೆ ಪಡೆದು ದೇಶದಲ್ಲಿಅಹಿತಕರ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಸುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡುವುದು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮ. ದೇಶದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವ ಸಂಘಟನೆ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕಿದೆ. ಆದರೆ, ಪಿಎಂ ಕೇರ್ ಫಂಡ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಗೂ ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಂಘಟನೆಯಾದ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ಗೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿರುವ ದೇಣಿಗೆಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಬೇಡವೆ? ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ದೇಣಿಗೆ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪರಿಶೀಲಿಸ