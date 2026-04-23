ವಾಚಕರ ವಾಣಿ: ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಓದುಗರ ಈ ದಿನದ ಪತ್ರಗಳು

'ನ್ಯಾಯ'ವು ಕೇವಲ ಶ್ರೀಮಂತರಿಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗಬಾರದು; ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೂ ಕೈಗೆಟುಕುವಂತಿರಬೇಕು. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತಲಪಲು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಜೆಯೊಬ್ಬ ಎದುರಿಸುವ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಅಸಂಖ್ಯ. ಸಾವಿರಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ, ಭಾಷೆಯ ಅಡೆತಡೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯು ನ್ಯಾಯದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳಾಗುತ್ತಿವೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಪೀಠ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಬೇಕೆಂಬ ಬೇಡಿಕೆ ಬರೀ ಭೌಗೋಳಿಕ ಹಕ್ಕಲ್ಲ; ಅದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ 'ಸಮಾನ ನ್ಯಾಯ'ದ ಕನಸು. ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯದಂತೆ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತಲಪಬೇಕಾದರೆ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ನ್ಯಾಯಪೀಠಗಳು ಹತ್ತಿರವಿದ್ದರೆ ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೊಳಗಾದವರು ಭರವಸೆ
ಯಿಂದ ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ. ಇದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲ; ಜನರ ಆತ್ಮಗೌರವದ ಪ್ರಶ್ನೆ.

⇒ಸಿ.ಕೆ. ಪ್ರಗತಿ, ಚಿಕ್ಕನಲ್ಲೂರು

ವಾಮಾಚಾರ: ಮೂಗಿನ ನೇರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿಕೆ

'ಸಿ.ಎಂ ಮೌನ: ಮಾಟ-ಮಂತ್ರ ಶಂಕೆ' ಸುದ್ದಿ (ಪ್ರ.ವಾ., ಏ. 22) ಓದಿ ಅಚ್ಚರಿ ಆಯಿತು. ಶಾಸಕ ಕೆ.ಎನ್. ರಾಜಣ್ಣನವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯು ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಮೌಢ್ಯತೆಗೆ ಕನ್ನಡಿ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಶಾಸಕರೇನು ಅಶಿಕ್ಷಿತರಲ್ಲ; ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ. ಮಾಟ–ಮಂತ್ರದಿಂದ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನು ಮಟ್ಟ ಹಾಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನೇನೊ ನಡೆದುಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕೊಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧವನ್ನೂ ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಏಕೆ, ರಾಜಣ್ಣ ಅವರು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ವಜಾಗೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಮೇಯವೇ ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ವಾಮಾಚಾರ ಎನ್ನುವುದು ಮೌಢ್ಯದ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಅಷ್ಟೆ. ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನು ಭಯಪಡಿಸಲು ಆ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜನರಲ್ಲಿ ವೈಚಾರಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬೆಳೆಸುವುದು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಹೊಣೆಯಾಗಬೇಕಿದೆ.

⇒ಸಿ. ಸಿದ್ದರಾಜು ಆಲಕೆರೆ, ಮಂಡ್ಯ

ಎನ್ಒಸಿ ವಿಳಂಬ: ಸಾಲಗಾರರ ಸಂಕಟ

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸವಾರರು ಖಾಸಗಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ವಾಹನ ಸಾಲ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರವಿದ್ದರೂ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಸಿಕ ಕಂತು ಪಾವತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಾಲ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ವಾಹನದ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ ಹಾಗೂ ಹೈಪೋಥಿಕೇಷನ್ ರದ್ದತಿ ಪತ್ರ ನೀಡಬೇಕಿದೆ. ಆದರೆ, ಕಂಪನಿಗಳು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಂಪನಿಗಳ ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎನ್ನುವುದೇ ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ರೂಪಿಸಬೇಕಿದೆ.

⇒ವಿನಯ್ ಚಂದ್ರಮೌಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಪಟಾಕಿ ದುರಂತ: ಶವದ ಮುಂದೆ ಮೌನ

ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕಟ್ಟನಾರಪಟ್ಟಿ ಪ್ರದೇಶದ ಪಟಾಕಿ ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸಿ 25 ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ಘಟನೆ ಮನ ಕಲಕುವಂತಹದ್ದು. ಕೇರಳದಲ್ಲಿನ ಪಟಾಕಿ ದುರಂತದಲ್ಲಿ 13 ಮಂದಿ ಅಸುನೀಗಿದ್ದಾರೆ. ಪಟಾಕಿ ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಅಸುರಕ್ಷಿತ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ. ಬಡತನದಿಂದಾಗಿ ಈ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿಯೇ ಜೀವದ ಹಂಗು ತೊರೆದು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೆಲಸ ಮಾಡು
ತ್ತಾರೆ. ಈ ದುರಂತಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಸತ್ತ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಮಾಧಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹಬ್ಬ, ಜಾತ್ರೆ, ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಅನಿಸದೆ ಇರದು. ಪಟಾಕಿ ಹಚ್ಚುವಾಗ ಸುಟ್ಟು ಕ