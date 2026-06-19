ವಾಚಕರ ವಾಣಿ: ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಓದುಗರ ಈ ದಿನದ ಪತ್ರಗಳು

<p><strong>ರೈಲ್ವೆ ವಿನಾಯಿತಿ: ಅಂಗವಿಕಲರ ಅಲೆದಾಟ</strong></p><p>ಕೇಂದ್ರ ಅಂಗವಿಕಲರ ಸಬಲೀಕರಣ ಇಲಾಖೆಯು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆಯ ಬಳಿಕ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ಯುಡಿಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ವಿತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯದ ಸ್ವರೂಪ, ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಾಣ ಕುರಿತು ನುರಿತ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ, ಅಂಗವಿಕಲರು ರೈಲ್ವೆ ಟಿಕೆಟ್ ದರದ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆಯಲು ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅರ್ಜಿ ಪಡೆಯಬೇಕಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯರಿಂದ ಸಹಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮವಿದೆ. ತೀವ್ರ ತರಹದ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಹೊಂದಿದವರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯುಡಿಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವುದು ನಿಯಮಗಳ ಪುನರಾ ವರ್ತನೆಯಷ್ಟೇ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅರ್ಜಿ ತುಂಬುವ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಕೈಬಿಡಬೇಕಿದೆ.</p><p>– ಶಶಿಧರ್ ಎಂ.ಜೆ., ಬೆಂಗಳೂರು</p><p><strong>ರೈಲ್ವೆ ಘೋಷಣೆ: ಕನ್ನಡದ ತಾತ್ಸಾರವೇಕೆ?</strong></p><p>ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಕಲಬುರಗಿಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದೆ. ಬೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತರಗೊಂಡ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿನ ಘೋಷಣೆಗಳು ತೀವ್ರ ಮುಜುಗರ ಉಂಟು ಮಾಡಿದವು. ಪ್ರತಿ ಘೋಷಣೆಯೂ ನಾಲ್ಕು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಡುತ್ತದೆ: ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಹಿಂದಿ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತೆಲುಗು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಹೆಣ್ಣುಧ್ವನಿಯು ಮಧುರವಾಗಿರುತ್ತದೆ; ಯಾವ ತಪ್ಪುಗಳೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಿಂದಿಯೂ ಅಷ್ಟೇ. ತೆಲುಗು ಕೂಡ ತೆಲುಗಿನವರೇ ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಯಾವ ಆಭಾಸವೂ ಅಲ್ಲಿರುವು ದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಕನ್ನಡದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಹಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದೇ ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸುವಾಗ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಹೆಣ್ಣುಧ್ವನಿಯನ್ನೇ ಕನ್ನಡಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪದಗಳು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಅಪಭ್ರಂಶಗೊಂಡು ಮುಜುಗರ ತರುತ್ತದೆ. ರೈಲ್ವೆ ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವರಾದ ವಿ. ಸೋಮಣ್ಣ ಕನ್ನಡಿಗರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯವಹಿಸಬೇಕಿದೆ. </p><p>– ಮನು ಬಳಿಗಾರ್, ಬೆಂಗಳೂರು</p><p><strong>ಜನರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ‘ಕೈ’ ಸರ್ಕಾರ ಕಿವುಡು</strong></p><p>ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ವಿರೋಧಿಸಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಸ್ಥಳೀಯರ ಕಳವಳ ಮತ್ತು ಆತಂಕವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವಾಗ ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಆತಂಕಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸದೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸಂವಾದದ ಮೂಲಕ ಪರಿ ಹರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ ಅನಗತ್ಯ ಸಂಘರ್ಷ ತಪ್ಪಲಿದೆ. ಜನರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಾಗುವ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡರೆ ಜನರ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ನಾಗರಿಕರ ನೋವು– ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತದ ಲಕ್ಷಣ.</p><p>– ಯಶವಂತ ಸಿ., ಶಿರಾ</p><p><strong>ಯುದ್ಧ ಕರಾರು: ಸಮಾಧಾನದ ನಿಟ್ಟುಸಿರು</strong></p><p>ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಮಾಯದಂತಹ ಗಾಯ ಮಾಡಿ ಯುದ್ಧದಿಂದ ದಣಿದ ದೇಶಗಳು ಈಗ ಸ್ವಂತ ಲಾಭದ ಕರಾರುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಪರಿತಪ್ತ ದೇಶಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನದ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡುತ್ತಿವೆಯಾದರೂ, ಈ ಒಪ್ಪಂದವೂ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ತೂಗುವ ಕತ್ತಿಯಾಗದೆ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲಿ ಎಂಬ ಆಶಯ ಹೊತ್ತಿವೆ. ಕಳೆದ ಮೂರೂವರೆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನಾಯಕರ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಅಮಾಯಕರು ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಣೆ ಯಾರು? </p><p>– ಆರ್.ಟಿ. ಶರಣ್, ಕಲಬುರಗಿ</p><p><strong>ಸಿಬಿಎಸ್ಇ: ಒಎಸ್ಎಂ ತಂತ್ರಾಂಶ ವಿಫಲ</strong></p><p>ಸಿಬಿಎಸ್ಇ 12ನೇ ತರಗತಿಯ ಒಎಸ್ಎಂ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ತಂತ್ರಾಂಶದ ವೈಫಲ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ವೆಬ್ಸೈಟನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟಲ್, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪೋರ್ಟಲ್, ಒಯಸಿಸ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲವೂ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಂಡಿವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕೆಲಸ ನಿಂತುಹೋಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ ಮಾಡಿರುವ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಪಾಠವಾಗಬೇಕಿದೆ. ಅತಿಯಾದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೋಹ ಹಾಗೂ ಅವಲಂಬನೆ ಎಷ್ಟು ಹಾನಿಕಾರಕ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದು ನಿದರ್ಶನ. ಇನ್ನಾದರೂ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಸರ್ಕಾರಿ ದಾಖಲೆ, ಜನರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಮುನ್ನ ಸೂಕ್ತ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ.</p><p>– ಸುರೇಂದ್ರ ಪೈ, ಭಟ್ಕಳ</p>.<p><strong>ರೈಲ್ವೆ ಬಡ್ತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ: ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ</strong></p><p>ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೇ ರೈಲ್ವೆ ಬಡ್ತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಇದೊಂದೇ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲ; ಒಕ್ಕೂಟ ಭಾರತ ನಡೆಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನೂ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೊಡುವುದು ಒಕ್ಕೂಟದ ಧರ್ಮ ವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗಷ್ಟೇ ಹಿಂದಿಯೇತರ ಭಾಷಿಕರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿ ದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾಷಾವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಆಗಿರುವ ಒಕ್ಕೂಟ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಡಿಬೇಡುವಂತೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಅಸಹ್ಯ. ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವುದು ಶೋಷಿತ ಜಾತಿ ಸಮುದಾಯ ಗಳು ಮತ್ತು ಕಡುಬಡವರು ಎಂಬುದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನೆನಪಿರಬೇಕು. ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲ ಆಶಯವಾದ ಸಮಾನತೆಯ ಹಕ್ಕಿನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಸರಿ ಯಲ್ಲ. ‘ಒಂದು ದೇಶ ಒಂದು ಭಾಷೆ’ ಎಂದು ಹೋದರೆ ಅದು ಕೊನೆಗೆ, ‘ಒಂದು ಭಾಷೆ ಒಂದು ದೇಶ’ ಎನ್ನುವ ತರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.</p><p>– ಗಿರೀಶ್ ಮತ್ತೇರ, ಚನ್ನಗಿರಿ</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>