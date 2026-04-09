ವಾಚಕರ ವಾಣಿ: ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಓದುಗರ ಈ ದಿನದ ಪತ್ರಗಳು

ನೇಮಕಾತಿ: ಹೋರಾಟ ಹತ್ತಿಕ್ಕಲು ಯತ್ನ

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನೇಮಕಾತಿ ವಿಳಂಬ ಧೋರಣೆ ಖಂಡಿಸಿ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಸುತ್ತಿನ ಶಾಂತಿಯುತ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಘಟನೆಯು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಅನುಮತಿ ಕೋರಿದೆ. ಆದರೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. ಇದು ಸರಿಯಾದ ನಡೆಯಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ನೇಮಕಾತಿ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಸಾವಿರಾರು ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ದಲ್ಲಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸುವುದು ಎಲ್ಲರ ಹಕ್ಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನೇ ನಿರಾಕರಿಸುವುದು ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಹ. ಇದು ಹೋರಾಟ ಹತ್ತಿಕ್ಕುವ ಯತ್ನವಷ್ಟೆ.

⇒ ಸಿದ್ದು ಮೈದೊಳಲು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಆಸೆಯ ಬಿಸಿಲು ಕುದುರೆಯೇರಿದ ಭ್ರಷ್ಟರು

ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ದಾಳಿಯ ವೇಳೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಂಪಾದಿಸಿರುವ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಅಕ್ರಮ ಆಸ್ತಿ ಬಯಲಾಗಿರುವ ವರದಿ ಓದಿ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆ ಆಯಿತು. ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಕ್ರಮ ಸಂಪಾದನೆಯು ಬೆರಗು ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದರೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಕಡಿಮೆಯಾದೀತು; ಅವರ ಸಹಜ ಮಾತೃತ್ವ, ಸಹಾನುಭೂತಿ, ಸಹನೆ, ಸಂವೇದನಾಶೀಲತೆಯು ಸೇವಾ ಮೌಲ್ಯ ವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ಪುರುಷರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ದೇಶಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವರು ಇದಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧ. ಅಕ್ರಮ ಸಂಪತ್ತಿನ ಒಡತಿಯರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಸೆಯ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

⇒ ರಾಮಚಂದ್ರ ಎಸ್. ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಧಾರವಾಡ

ಗೌರವ ಇಲ್ಲದ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಉಂಟೆ?

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಕ್ಕಜಾಜೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಪಿಎಸ್ಐ ಅವರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಮೂರು ಗಂಟೆ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅಧಿಕಾರದ ದುರುಪಯೋಗ ಸಹನೀಯವಲ್ಲ. ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವವರು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಲ್ಲ; ಅವರು ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯರು. ಕುಟುಂಬದ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತವರು. ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವ ನೋವು ದೇಹಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಗಾಸಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಜವಾದ ನಾಯಕತ್ವ ಎಂದರೆ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುವುದಲ್ಲ; ಅದು ಗೌರವ ಗಳಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಗೌರವ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆ ಇಲ್ಲದ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೂ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ.

⇒ ಸಿದ್ದೇಗೌಡ, ಬೆಂಗಳೂರು

'ಗೌಡಾ' ಘನತೆಯು ಮಣ್ಣುಪಾಲಾಗದಿರಲಿ

ಹಾವೇರಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವು ತಮಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಸಂಸದ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ವಿ.ವಿಯ 'ಗೌಡಾ'ಗಳಿಗೆ ಲಾಬಿ ಮಾಡುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಪದವಿಯನ್ನು ನಯವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿರುವುದು ಮಾದರಿಯಾದ ನಡೆ. ಬಹುತೇಕ ವಿ.ವಿ.ಗಳು ಹಾಲಿ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ, ಚಿತ್ರತಾರೆಯರಿಗೆ, ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರಿಗಿಂತ ಅನರ್ಹರ ಪಾಲು ಹ