ವಾಚಕರ ವಾಣಿ: ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಓದುಗರ ಈ ದಿನದ ಪತ್ರಗಳು

ನಂಬಿಕೆಯ ಹೆಸರಿನಡಿ ಮೌಢ್ಯದ ಬಿತ್ತನೆ

'ದಾರಿ ಯಾವುದಯ್ಯ ಶಬರಿಮಲೆಗೆ?' ಲೇಖನ (ಲೇ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಐಜೂರ್, ಪ್ರ.ವಾ., ಏ. 17) ಸಕಾಲಿಕವಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು 'ಭವ್ಯ ಭಾರತದ ನಿರ್ಮಾಣ'ದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹಿಳೆಯರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆಯ ಜಾರಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನ ಕರೆದಿತ್ತು. ಈ ಮಸೂದೆಗೆ ಸೋಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮಹಿಳೆಯರ ಹಕ್ಕಿನ ಪರವಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನ ಪಂಚ ಸದಸ್ಯರ ಪೀಠ ನೀಡಿರುವ ತೀರ್ಪನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಕಡೆಗಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಧೋರಣೆಯು ಮಹಿಳೆಯರ ಹಕ್ಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕಿರುವ ದ್ವಂದ್ವ ನೀತಿಯನ್ನು ಸಾರಿ ಹೇಳುವಂತಿದೆ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವ, ವೈಚಾರಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮೂಲಕ ಮನುಜಕುಲವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಬೇಕಾದ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ 'ನಂಬಿಕೆ' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಮೌಢ್ಯ ಬಿತ್ತುವುದರ ಹಿಂದೆ ಅಡಗಿರುವ ರಹಸ್ಯವಾದರೂ ಏನು?

⇒ಪ್ರೊ. ಕೆ.ಎಸ್. ಈಶ್ವರಪ್ಪ, ದಾವಣಗೆರೆ

ಮನೆಗಳಿಗೆ ನಲ್ಲಿ ಬಂತು; ನೀರು ಬರುವುದೆ?

'ಜಲ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್' ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ 2024ರ ವೇಳೆಗೆ ದೇಶದ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ ಕೊಳವೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನೀರು ಪೂರೈಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿತ್ತು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ, 2028ರವರೆಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಳ್ಳಿಗಳ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೂ ಕೊಳವೆ ಜೋಡಣೆಯಾಗಿ ವರ್ಷಗಳೇ ಕಳೆದಿವೆ. ಆದರೂ, ನೀರು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದರೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಯಾದ ಅನುದಾನ ಲಭಿಸಲಿದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಗಂಗೆಗೆ ಗ್ರಹಣ ಹಿಡಿಯುವುದು ನಿಶ್ಚಿತ.

⇒ಸತೀಶ ಉಪ್ಪಾರ, ಅಥಣಿ

ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರದ ಸಮಯ ಬದಲಾಯಿಸಿ

ರಾಜ್ಯದ ಹಲವು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರ ಆಯೋಜಿಸಿರುವುದು ಸರಿಯಷ್ಟೆ. ಆದರೆ, ಸದ್ಯ ವಿಪರೀತ ತಾಪಮಾನದ ಕಾರಣ ಮಕ್ಕಳು ಬಳಲಿಕೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಶಿಬಿರದ ಸಮಯವು ಬೆಳಗ್ಗೆ 6ರಿಂದ 9ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಜೊತೆಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಂದನ ವಾಹಿನಿಯ ಮೂಲಕ ಜ್ಞಾನಪ್ರಸಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಈಗಲೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದರೆ ವೈವಿಧ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿ.

⇒ಪುಟ್ಟದಾಸು, ಮಂಡ್ಯ

ವಿಲ್ ಪವರ್ ಮುಖ್ಯ; ಬಿಲ್ ಪವರ್ ಅಲ್ಲ

ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮತ್ತು 2029ರ ಚುನಾವಣೆಯಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಶೇ 33ರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿ ನೀಡುವ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆಗೆ ಸೋಲಾಗಿದೆ. ಆದರೇನು, ಈ ಸೋಲು ಅಂತಿಮವೇನಲ್ಲ. ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲು ಮಸೂದೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೆ? ಎಲ್ಲಾ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲು ಯಾವ ತೊಡಕೂ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ (ವಿಲ್ ಪವರ್) ಬೇಕು; ಬಿಲ್ ಪವರ್ (ಮಸೂದೆ) ಅಲ್ಲ.

⇒ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಗೊರ್ಲಕಟ್ಟೆ, ಮೈಸೂರು

ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು: ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪಾಠ

ಧಾರವಾಡದ ಯೋಗೀಶ್ಗೌಡ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ