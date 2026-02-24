ವಾಚಕರ ವಾಣಿ: ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಓದುಗರ ಈ ದಿನದ ಪತ್ರಗಳು

<p><strong>ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಎನ್ನುವ ದ್ವಿಮುಖ ವ್ಯವಹಾರ</strong></p><p>ಸರ್ಕಾರದ ಬಹುತೇಕ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಂಚ ನೀಡದೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಆಗುವು ದಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಕೈತುಂಬ ಸಂಬಳ, ಭತ್ಯೆ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಲಂಚ ಪಡೆಯುವ ಮನಃಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕೆಲಸವಾದರೆ ಸಾಕೆನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ದಯನೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಂಡವಾಳ. ಲಂಚ ಪಡೆಯುವುದು ಹಾಗೂ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ಎರಡೂ ಅಪರಾಧ.</p><p>ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು, ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯಂತಹ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆಯುವ ಖಾಸಗಿಯವರು ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾಗಿಯೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಲಂಚ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಎನ್ನುವುದು ದ್ವಿಮುಖ ವ್ಯವಹಾರ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆದಾಯಕ್ಕೂ ಮೀರಿ ಸಂಪತ್ತು ಹೊಂದಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪೊಲೀಸರು ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗುವವರ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ.</p><p><em>– ಪಿ.ಸಿ. ಕಂಗಾಣಿಸೋಮು, ಮೈಸೂರು</em></p><p>_______________</p><p><strong>ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಆದರ್ಶ ಚಿಣ್ಣರಿಗೆ ತಲಪಲಿ</strong></p><p>ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಏ. 14ರಂದು ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಜಯಂತಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏ. 10ರಂದು ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಜೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಜರಾಗುವುದು ವಿರಳ.</p><p>ಶಿಕ್ಷಕರು, ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಸದಸ್ಯರಷ್ಟೇ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಸಮಾನತೆ ಕಲ್ಪಿಸಿರುವುದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ. ಅವರ ಆದರ್ಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಬೇಕಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿಯಂದೇ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಿಸಿದರೆ ಜಯಂತಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸುತ್ತೋಲೆ ಹೊರಡಿಸಬೇಕಿದೆ.</p><p><em>– ಹರೀಶ್ ಬಾಸಾಪುರ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು</em></p><p>_______________</p><p><strong>ನಟಿಯರ ಗೌರವ–ಘನತೆಗೆ ಚ್ಯುತಿ ತರಬೇಡಿ</strong></p><p>ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಯರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಹಜ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡದಿಂದಲೋ ಅಥವಾ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿಯೋ ಮುಜುಗರದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಜರುಗುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಕೆಲವರು ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಮುಜುಗರದ ಫೋಟೊಗಳು, ವಿಡಿಯೊ ತುಣುಕುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ.</p><p>ವಿಕೃತ ಮನಃಸ್ಥಿತಿಯವರು ಅವುಗಳನ್ನು ವೈಭವೀಕರಿಸಿ ವೀವ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬದಿಗೊತ್ತಿ ಇಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಯತ್ನಿಸುವುದು ಅಕ್ಷಮ್ಯ. ವಿಕೃತ ಮನಃಸ್ಥಿತಿಯವರಿಗೆ ಮೂಗುದಾರ ಹಾಕಬೇಕಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಯರು ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಇರಬೇಕಿದೆ.</p><p><em>– ರವಿಕುಮಾರ ಜಾಧವ, ಹಂಪಿ</em></p><p>_______________</p><p><strong>ಯುದ್ಧಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸಿದ್ಧತೆ–ಬದ್ಧತೆ</strong></p><p>ತನ್ನ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಅಮೆರಿಕವು ಅನ್ಯದೇಶಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಘರ್ಷ ಹುಟ್ಟುಹಾಕುವುದು, ತನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳದ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸುವುದು, ತನ್ನ ಭದ್ರತೆಯ ಕಾರಣವೊಡ್ಡಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ನೆರೆಹೊರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವುದು ಹೊಸತೇನಲ್ಲ.</p><p>ಪ್ರಸ್ತುತ ಘೋರ ಯುದ್ಧವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿರುವ ಈ ನಡೆಯು ಈಗ ಭಾರತದ ಕಾಲಬುಡಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದವರೆಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.</p><p>ಭಾರತವೀಗ ತನ್ನ ಭೌತಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಗಟ್ಟಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಳುವ ಪಕ್ಷವು ತಜ್ಞರೊಡನೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು. ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಹಾರ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಕೂಡ ಟೀಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು.</p><p><em>– ಎಚ್. ಆನಂದರಾಮ ಶಾಸ್ತ್ರೀ, ಬೆಂಗಳೂರು</em></p><p>_______________</p><p><strong>ಯಜಮಾನಿಕೆ ಅಂತ್ಯ: ಸಹಬಾಳ್ವೆಗೆ ದಾರಿ</strong></p><p>‘ಸ್ತ್ರೀವಾದ: ಪುರುಷರಿಗೂ ಸಂಗಾತಿ!’ ಲೇಖನವು (ಸಬಿತಾ ಬನ್ನಾಡಿ, ಪ್ರ.ವಾ., ಮಾ. 5) ‘ಯಜಮಾನಿಕೆ’ ಎಂಬ ಕೃತಕ ಮುಖವಾಡವನ್ನು ಕಳಚಿ, ಮನುಷ್ಯತ್ವದ ಸಹಜ ಮುಖವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ನಿಜವಾದ ಸ್ತ್ರೀವಾದವು ಲಿಂಗಾಧಾರಿತ ಸಂಘರ್ಷವಲ್ಲ; ಅದು ಎಪ್ಸ್ಟೈನ್ ಪ್ರಕರಣದಂತಹ ಜಾಗತಿಕ ವಿಕೃತಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮನೆಯೊಳಗಿನ ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಅಸಮಾನತೆಯವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ‘ತಾನು ಮೇಲು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಅಧೀನ’ವೆಂಬ ದೋಷಪೂರಿತ ಚಿಂತನೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿದೆ.</p><p>ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯವು ‘ನಾನು ಬರೀ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲ; ನಾನು ಕುಟುಂಬದ ಕೊಂಡಿ, ಸಮಾಜದ ಭಾಗ, ದೇಶದ ಪ್ರಜೆ ಮತ್ತು ಈ ವಿಶಾಲ ವಿಶ್ವದ ಅತಿಥಿ’ ಎಂಬುದಾಗಬೇಕು. ಯಜಮಾನಿಕೆ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಹಸಿವಿಗಿಂತ, ಸಹಬಾಳ್ವೆಯ ಹಸಿವೇ ಇಂದಿನ ಜಗತ್ತನ್ನು ಯುದ್ಧ ಎಂಬ ವಿನಾಶದಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡಬಲ್ಲ ಏಕೈಕ ಸಂಜೀವಿನಿ.</p><p><em>– ಪ್ರವೀಣ್ ನಾಗಪ್ಪ ಯಲವಿಗಿ, ಮುಂಡಗೋಡ</em></p><p>_______________</p><p><strong>ಜೆಡಿಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತಾಟ ಇರಲಿಲ್ಲವೇ</strong></p><p>‘ಕಥೆ ಅದೇ, ನಟರಷ್ಟೇ ಬೇರೆ’ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ (ಲೇ: ವೈ.ಎಸ್.ವಿ. ದತ್ತ, ಪ್ರ.ವಾ., ಮಾ. 2) ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವ ರಾಜಕೀಯ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಜೆಡಿಎಸ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಅದೇ ಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲವೆ? ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ ಮತ್ತು ಎಚ್.ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡರ ನಡುವೆ ಗುದ್ದಾಟ, ಬಟ್ಟೆ ಹರಿದು ಕಿತ್ತಾಟ, ನಂತರ ಎಸ್.ಆರ್. ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಪಟ್ಟ ದೊರೆತಿದ್ದನ್ನು ಲೇಖಕರು ಮರೆತಂತಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೂ ಡೊಂಕುಬಾಲದ ನಾಯಕರಿದ್ದಾಗ ಈ ಆಟ– ಮೇಲಾಟ ಸಹಜ. ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕಿಂತ ಯೋಜನೆ ಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲವೇಕೆ?</p><p><em>– ಮೋಟಮ್ಮ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು</em></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>