ವಾಚಕರ ವಾಣಿ: ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಓದುಗರ ಈ ದಿನದ ಪತ್ರಗಳು

ಒಬಿಸಿ ಮೀಸಲು: ಸಂಘರ್ಷ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ದಾರಿ

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಜಾತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ರಮವು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಸ್ಪಷ್ಟ ರಾಜಕೀಯ ಹಾಗೂ ಪರಂಪರೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ನಡೆಯಾಗಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನೊಳಗಿನ ವಿರೋಧದ ನಡುವೆಯೂ ಅವರು, 'ಅಹಿಂದ' ರಾಜಕೀಯದ ಗುರುತನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಸಂಕೀರ್ಣ ರಾಜಕೀಯ ಕೂಪಕ್ಕೂ ತಳ್ಳಿದಂತಾಗಿದೆ. ಒಬಿಸಿ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಶೇ 42ಕ್ಕೇರಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವವು ಗಂಭೀರ ಕಾನೂನು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಲಿದೆ. ಪ್ರಮಾಣಿತ ದತ್ತಾಂಶವಿಲ್ಲದೆ ಮೀಸಲಾತಿಯು ಶೇ 50ರಷ್ಟು ಮೀರಬಾರದೆಂದು ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ. ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರಮಾಣವೇ ಮೀಸಲಾತಿ ನಿಗದಿಗೆ ಮಾನದಂಡ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಿರಂತರ ಜಾತಿ ವರ್ಗೀಕರಣ, ಉಪವರ್ಗೀಕರಣವು ಜಾತಿ ಚೇತನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಾಢಗೊಳಿಸಿ, ಆಡಳಿತವನ್ನು 'ಕೋಟಾ ರಾಜಕೀಯ'ಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಗೊಳಿಸಲಿದೆ; ನ್ಯಾಯಾಂಗ, ರಾಜಕೀಯ ಸಂಘರ್ಷಗಳಿಗೂ ನಾಂದಿ ಹಾಡಲಿದೆ.

-ಕೆ.ವಿ. ಚಂದ್ರಮೌಳಿ, ಮೈಸೂರು

**

ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನಡೆ, ರಾಜಕೀಯ ಪಾಠ

ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ರಾಜೀನಾಮೆಯೂ ಹೌದು. 2023ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಯಾರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಬೇಕೆಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸಿತ್ತು. ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ತಲಾ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂಬ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಣೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಕಾಲ ಸನ್ನಿಹಿತ ವಾಗಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಮಾತಿಗೆ ಬದ್ಧತೆ ತೋರುವ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಅತಿವಿರಳ. ಇಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಯುವಜನರ ಪಾಲಿಗೂ ಬಹುದೊಡ್ಡ ರಾಜಕೀಯ ಪಾಠ.

-ಅಶ್ವಿನಿ ಪಾಟೀಲ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ

**

ಡಿಸಿಎಂ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ಹೊರೆ

ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಉಪಪ್ರಧಾನಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಮಾನ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ, ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪುಟ ರಚನೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಾತಿಕೋಪ ತಣಿಸಲು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹುದ್ದೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಸವಲತ್ತಿನ ಶೇ 75ರಷ್ಟು ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೂ ನೀಡಲೇಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ, ಇದು ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ಹೊರೆ. ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ನೇತೃತ್ವದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ 'ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ'ಯಾಗಲು ವಿಫಲರಾದವರ ಓಲೈಕೆಗಾಗಿ 'ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ' ಹುದ್ದೆ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬಾರದು. ನೂತನ ಸರ್ಕಾರವು 'ತೀರ್ಥದಂತೆ' ಬಳಸಬೇಕಾದ ತೆರಿಗೆದಾರನ ಹಣವನ್ನು 'ನೀರಿನಂತೆ' ಬಳಸುವ ಧಾಷ್ಟ್ಯ ನಡೆ ಅನುಸರಿಸದಿರಲಿ.

-ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಸ್ವಾಮಿ ಹಿರೇಮಠ, ತುಮಕೂರು

**

ಮತ್ತಷ್ಟು ಹಿಗ್ಗಿದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಸಮಾನತೆ

ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಯೋಜನೆಯು ₹18,133 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಬೃಹತ್ 'ಎಐ ಚಾಲಿತ ನಗರ'ದ ಆಶಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ರಾಜಕೀಯ ವಿವಾ