ವಾಚಕರ ವಾಣಿ: ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಓದುಗರ ಈ ದಿನದ ಪತ್ರಗಳು

ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ: ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಗಣ್ಯ

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ 'ಸಿ' ವೃಂದದ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ದ್ವಿತೀಯ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂವಹನ ವಿಭಾಗವಿದೆ. ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಾಗೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎದುರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರ. ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜ್ಞಾನ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಲೆ. ಸರ್ಕಾರ ಈಗ 56,423 ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಈ ನೇಮಕಾತಿ ವೇಳೆ ಸಂವಹನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 60ರಷ್ಟು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರಲಿ. ಉಳಿದಂತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಲಾ 20 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಕೊಂಡು ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಬೇಕಿದೆ. ಅಥವಾ ಮೊದಲಿದ್ದಂತೆ ದ್ವಿತೀಯ ಪತ್ರಿಕೆಯಾಗಿ 'ಸಾಮಾನ್ಯ ಕನ್ನಡ' ವಿಷಯ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ.

⇒ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಜೆ.ಸಿ., ತುಮಕೂರು

'ದಳಪತಿ' ಮಾದರಿ: ರಾಜ್ಯವೂ ಪಾಲಿಸಲಿ

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್ ಅವರು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ , ಬಸ್ನಿಲ್ದಾಣದ 500 ಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗಿದ್ದ 717 ಮದ್ಯದ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಜದ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇಂಥ ನಿರ್ಧಾರ ಅಗತ್ಯ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೂ ಶಾಲಾಕಾಲೇಜು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಬಸ್ನಿಲ್ದಾಣದ ಸಮೀಪ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಬೇಕಿದೆ. ಜನಸಂಚಾರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪರವಾನಗಿಗೆ ಮಿತಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕು. ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆ ಕಾಪಾಡಬಹುದು. ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿವೆ; ಜೊತೆಗೆ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹಗಳೂ ತಗ್ಗಲಿವೆ.

⇒ವೀರೇಶ್ ಯಾದವ್ ಡಿ.ಎಸ್., ಶಿರಾ

ತುಮಕೂರಿನ 'ವಿವೇಕ' ಮುಕ್ಕಾಗದಿರಲಿ

ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು 'ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ಜಿಲ್ಲೆ' ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡುವ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ ಅವರ ಪ್ರಸ್ತಾಪದ ಒಳಹೂರಣದ ಕಠೋರ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅವರೇ ಬಯಲುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ತುಮಕೂರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಭಾಗವೆಂದು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು, ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂಬ ಅವರ ದೂರಾಲೋಚನೆಯು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ 'ಪ್ರಾಚೀನತೆ'ಯ ಮೇಲಿನ 'ಅರ್ವಾಚೀನ'ದ ದಾಳಿ ಎನ್ನಬಹುದು. ತುಮಕೂರಿನ ಸಾಧು–ಸಿದ್ಧ–ಸಂತರ ಮಠಗಳು, ದೇಗುಲಗಳು, ಸುಂದರ ಪರಿಸರ, ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡಗಳನ್ನು ಸಮತಟ್ಟು ಮಾಡಿ 'ಪ್ರಭುತ್ವ'ವು ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳೊಂದಿಗೆ 'ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸ್ಥಾವರ'ಗಳು ಮತ್ತು ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೃಹತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ಇಳೆ ನಂಬಿದ ಶ್ರಮಿಕರನ್ನು ಒಕ್ಕಲೆಬ್ಬಿಸುವ ಹುನ್ನಾರ ಸಚಿವರ ಪ್ರಸ್ತಾಪದಲ್ಲಿದೆ.

1832ರಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿ ಮುಂಬರುವ 2032ಕ್ಕೆ ಎರಡು ಶತಮಾನಗಳ ಸಂಭ್ರಮ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತುದಿಗಾಲಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ತುಮಕೂರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪ, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ನಾಡಿಮಿಡಿತದೊಂದಿಗೆ ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡ ಇಲ್ಲಿನ ಜನಪದರ ಬ