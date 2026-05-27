ವಾಚಕರ ವಾಣಿ: ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಓದುಗರ ಈ ದಿನದ ಪತ್ರಗಳು

<p><strong>ತ್ಯಾಜ್ಯ ಗುತ್ತಿಗೆ: ನೈಸ್ ರಸ್ತೆ ಕಥೆ ಆಗದಿರಲಿ</strong></p><p>ದೆಹಲಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯು ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 12 ಸಾವಿರ ಟನ್ನಷ್ಟು ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮುಂಬೈ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯು 8 ಸಾವಿರ ಟನ್ನಷ್ಟು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಎರಡೂ ನಗರಗಳು ಪ್ರತಿ ಐದರಿಂದ ಏಳು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ನವೀಕರಿಸುವ ಮಾದರಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಿಪಿಪಿ ಮತ್ತು ಡಿಬಿಎಫ್ಒಟಿ (ಡಿಸೈನ್, ಬಿಲ್ಡ್, ಫೈನಾನ್ಸ್,<br>ಆಪರೇಟ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್) ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಯನ್ನು 15 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿವೆ. ಆದರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ನೀಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಅವರು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸೇವೆ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅವಕಾಶದಿಂದ ವಂಚಿತವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲು ಬರಬಹುದಾದ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಡ್ಡಿಯಾಗಲಿದೆ. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ನೈಸ್ ರಸ್ತೆಯ ಕಥೆ ಆಗದಿರಲಿ.</p><p><em><strong>-ತಿಮ್ಮ ನಾಯಕ್ ಸಿಂಗಟಗೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು</strong></em></p><p>**</p><p><strong>‘ಯುವನಿಧಿ’ ವಿಳಂಬ: ತಪ್ಪದ ಸಂಕಷ್ಟ</strong></p><p>ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ‘ಯುವನಿಧಿ’ ಯೋಜನೆಯ ಹಣ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿಂದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸಂಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಹಲವರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ, ಇ-ಕೆವೈಸಿ ಸೇರಿ ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದರೂ ಹಣ ಪಾವತಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಬಾಡಿಗೆ, ಪ್ರಯಾಣ ಹಾಗೂ ದೈನಂದಿನ ಖರ್ಚುಗಳಿಗೆ ಈ ಹಣವನ್ನೇ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ನಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ತಕ್ಷಣವೇ ಬಾಕಿ ಹಣವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ನಿಗದಿತ ದಿನದಂದು ಹಣ ಜಮೆ ಮಾಡಲೂ ಕ್ರಮವಹಿಸಬೇಕು.</p><p><em><strong>-ಸಂತೋಷ್ ಪೂಜಾರಿ, ವಿಜಯಪುರ</strong></em></p><p>**</p><p><strong>ಎಸ್ಐಆರ್: ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿ ನಡೆ</strong></p><p>ಸಾಂವಿಧಾನಿಕವಾಗಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ‘ಐಆರ್’ (ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ) ಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾ ನಂತರದಿಂದ ಈವರೆಗೂ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಒಂದು ಹಂತದಿಂದೀಚೆಗೆ ನಿಂತು ಹೋಗಿದೆ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಆಳುವವರ ಪರವಾಗಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿಶೇಷ ಸಮಗ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (ಎಸ್ಐಆರ್) ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ; ಇದರಡಿ ದೇಶವಾಸಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪೌರತ್ವ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೋರುತ್ತಿರುವುದು ಆತಂಕಕಾರಿ. ‘ಎಸ್ಐಆರ್’ ಎಂಬುದೇ ಅಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎಂದು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡಿರುವುದು ಅಚ್ಚರಿದಾಯಕ.</p><p><em><strong>-ರವಿಕಿರಣ್ ಶೇಖರ್, ಬೆಂಗಳೂರು </strong></em></p><p>**</p><p><strong>ದ್ವಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬೋಧನೆ ಸಮಂಜಸವೆ?</strong></p><p>ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷದಿಂದ 1ರಿಂದ 5ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೈಲಿಂಗ್ವಲ್ ಬೋಧನಾ ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎರಡು ಭಾಷೆಯ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶ ಸರಿ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹಲವು ಗೊಂದಲಗಳಿವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂದು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಬಹುದು. ಶಿಕ್ಷಕರು ಎರಡು ಭಾಷೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭುತ್ವ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಬೋಧನೆ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ; ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾವ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎದುರಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಗೊಂದಲ ತಲೆದೋರಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯು ಈ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಎಳೆಯಬೇಕಿದೆ.</p><p><em><strong>-ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಹಿರೇಮಠ, ಜಮಖಂಡಿ </strong></em></p><p>**</p><p><strong>ಸ್ಥಳಾಂತರ: ಸಂಕಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ ಗಿರಿಜನರು</strong></p><p>ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಗಿರಿಜನರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಕರೆತರಬೇಕೆಂಬ ವಿಚಾರ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಾಗುತ್ತದೆ. ದಶಕಗಳಿಂದಲೂ ಹಾಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ತರಲ್ಪಟ್ಟ ಜನರ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನೂ ನೋಡಬೇಕಲ್ಲವೆ? ಬದಲಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳು ಕಾಡಿನಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಬದುಕು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಇಚ್ಛಿಸುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ, ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮೂಲಕ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಹಳಷ್ಟು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಜಮೀನಿನ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಅರಣ್ಯ ಕಾನೂನಿನ ತೊಡಕುಗಳು, ಸರ್ಕಾರದ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಈ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಧ್ವನಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲು ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ನೀಡಬೇಕಿದೆ. ನಂತರ ಅವರು ಇಚ್ಛಿಸಿದರೆ ಗೌರವಯುತ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬೇಕು. ಈಗ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಪರಿಸರದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಅರಣ್ಯವಾಸಿಗಳು ಕಾರಣರಲ್ಲ; ನಾಗರಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಬಲಿಪಶು ಮಾಡಬಾರದು. </p><p><em><strong>-ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಜೋಗಿಬೈಲು, ಶೃಂಗೇರಿ</strong></em></p><p>**</p><p><strong>‘ಸಿಜೆಪಿ’: ವಾಸ್ತವದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಲಿ</strong></p><p>‘ಭಾರತದ ಜಿರಲೆಗಳು ಮತ್ತು ನಾವು’ ಲೇಖನವು (ಲೇ: ನಾರಾಯಣ ಎ.,ಪ್ರ.ವಾ., ಮೇ 26) ದೇಶದಲ್ಲಿನ ವಾಸ್ತವ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ಮತ್ತು ಸಮಾಜವಾದಿ ಮನಃಸ್ಥಿತಿಯವರ ಆಲಸ್ಯ, ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿಯೇ ಚಾಟಿ ಬೀಸಿದೆ. ಜಡಗಟ್ಟಿದ ಯುವಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು ಕೋಮುವಾದದ ಕಡೆಗೆ ಸೆಳೆದುಕೊಂಡು ಸಮಾಜವಿದ್ರೋಹಿಗಳಾದ ಒಂದು ಜನರೇಷನ್ ಅನ್ನೂ ನೋಡಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ‘ಸಿಜೆಪಿ’ ಆಶಾದಾಯಕ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಗಾಂಧಿ, ನೆಹರೂ ಮತ್ತು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ನಿಜಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಮುಂದುವರಿಯುವರೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಭಾರತೀಯರಾದ ನಾವು ಎಚ್ಚತ್ತು ಬೆಂಬಲ ಕೊಡಲೇಬೇಕು.</p><p> <em><strong>-ವೃಂದಾ ಹೆಗಡೆ, ಸಾಗರ</strong></em></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>