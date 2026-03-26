ವಾಚಕರ ವಾಣಿ: ಸಮಾಜವಾದ: ಮಾತು ಸೋತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌

<p><strong>ಸಮಾಜವಾದ: ಮಾತು ಸೋತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್</strong></p><p>1956ರಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಅವಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರೂ ಅವರು, ‘ಸೋಷಲಿಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಸೊಸೈಟಿ’ ನಿರ್ಮಾಣವೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಗುರಿಯೆಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. 70<br>ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಮಾಜವಾದಿ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸಿಗರು ಆ ದಿಸೆ<br>ಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯೂ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ದಾವಣಗೆರೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಪಚುನಾವಣೆಯೇ ನಿದರ್ಶನ.</p><p>ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪನವರ ಮೊಮ್ಮಗ ಸಮರ್ಥ್ ಅವರನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿದೆ. ಶಾಮನೂರು ಕುಟುಂಬದ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಸಕ್ಕರೆ<br>ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳಿವೆ. ಸದ್ಯದ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿ ದರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜವಾದದ ಕಾಲ ಮುಗಿದುಹೋಗಿದೆಯೇ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ನಿಲುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಗತಿಪರರೂ ತುಟಿಬಿಚ್ಚುತ್ತಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಮಂತರ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗದೆ ಸಮಾಜವಾದ ಬರುವುದಿಲ್ಲ; ಈ ಕಟುಸತ್ಯ ಅರ್ಥ ಆಗುವುದು ಯಾವಾಗ?</p><p><strong>⇒ನಾಗೇಂದ್ರರಾವ್, ಬೆಂಗಳೂರು</strong></p>.<p><strong>ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ: ಮಕ್ಕಳ ಹಿತವೇ ಮುಖ್ಯ</strong></p><p>ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಮೂಲಾಗ್ರ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿ<br>ಸುವ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ರೂಪಿಸಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವಣೆಯು ಮಕ್ಕಳ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಡೆಯಬೇಕು. ಆದರೆ, ಬಹುತೇಕ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗಷ್ಟೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂತಿದೆ. ಐದಾರು ಮಕ್ಕಳಿರುವ ಕಡೆ ಇಬ್ಬರು ಶಿಕ್ಷಕರು ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಕೊರತೆ ಇರುವ ಶಾಲೆಗೆ ಅವರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೆಡೆ ನಾಲ್ವರು ಕಾಯಂ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದರೆ ಐವರು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ<br>ಇಂತಹ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಗುರ್ತಿಸಿ ಕೊರತೆಯಿರುವ ಕಡೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸ ಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರದ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ; ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಕೆಗೂ ಅನುಕೂಲ. </p><p><strong>⇒ಸಣ್ಣಮಾರಪ್ಪ ಚಂಗಾವರ, ಶಿರಾ</strong></p>.<p><strong>ಅನ್ಯಕಾರ್ಯದ ಹೊರೆ; ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕೆಗೆ ಬರೆ</strong></p><p>‘ಬೋಧಕೇತರ ಹುದ್ದೆಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ; ಶಾಲೆಗಳ ಸಬಲೀಕರಣದ ಯತ್ನ’ ಕುರಿತ ಸಂಪಾದಕೀಯ (ಪ್ರ.ವಾ., ಮಾರ್ಚ್ 25) ಚಿಂತನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಅನ್ಯ<br>ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ನಿಯೋಜಿಸುವುದು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ<br>ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಶಿಕ್ಷಕರು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿ ಸಹಾಯಕ, ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕ, ಗುಮಾಸ್ತ, ಮೊಟ್ಟೆ–ಬಾಳೆಹಣ್ಣು–ತರಕಾರಿ, ಸಿಲಿಂಡರ್ ತರುವವ, ಬಿಎಲ್ಒ – ಹೀಗೆ ‘ಬಹುಮುಖಿ’ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಿದೆ. ಕಡತಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಇತರೆ ಇಲಾಖೆಯ ನೌಕರರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ವೃತ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ಬಾಹುಳ್ಯ ಅಷ್ಟಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಶಿಕ್ಷಕರು ಸಂತಸದಾಯಕ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಲು, ಕಲಿಕೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಸಬಲೀಕರಣದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಅನ್ಯಕಾರ್ಯಗಳ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ.</p><p><strong>⇒ಟಿ. ಸತೀಶ್ ಜವರೇಗೌಡ, ಮಂಡ್ಯ</strong></p>.<p><strong>ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ತಡೆ: ಧರ್ಮರಕ್ಷಕರ ಮೌನವೇಕೆ?</strong></p><p>ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಜನರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ<br>ಆಚರಣೆ ನಡೆಸುವುದು ವರದಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯಾದಗಿರಿಯಲ್ಲಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂದರ ಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂಥ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದರೂ ತಥಾಕಥಿತ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ರಕ್ಷಣೆಯ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತವರು ಜಾಣಕುರುಡುತನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದು ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಚುನಾವಣೆ, ಅಂತರಧರ್ಮದ ಕಲಹದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಷ್ಟೆ ‘ನಾವೆಲ್ಲ ಹಿಂದೂ; ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು’ ಎನ್ನುವ ಒಣ ಘೋಷಣೆ ಮಾರ್ದನಿಸುತ್ತದೆ. ಮಂದಿರ, ಮಸೀದಿ, ಚರ್ಚ್ಗಳ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವ ನಿಯಮ ರೂಪಿಸಬೇಕಿದೆ. ಜಾತಿ ತಾರತಮ್ಯ ತೊಲಗದೆ ಸಮಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಸಾಧ್ಯ.</p><p><strong>⇒ಗೋವಿಂದ ಎಸ್. ಭಟ್, ಶಿರಸಿ</strong></p>.<p><strong>ಮೃತರ ಕುಟುಂಬವರ್ಗಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಲಿ</strong></p><p>ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಐಪಿಎಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳ ಸಮಯ</p><p>ದಲ್ಲಿ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ವಿಜಯೋತ್ಸವದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಕಾಲ್ತುಳಿತದಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟ 11 ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ 11 ಆಸನಗಳನ್ನು ಖಾಲಿ ಬಿಡುವುದಾಗಿ ‘ಆರ್ಸಿಬಿ’ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆಸನಗಳನ್ನು ಖಾಲಿ ಬಿಡುವ ಬದಲು ಮೃತರ<br>ಕುಟುಂಬದವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ, ಆ ಆಸನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ ಗೌರವಿಸುವುದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಎನ್ನಿಸಬಹುದು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಲಿ.</p><p><strong>⇒ವಿ.ಆರ್. ನಂದಕುಮಾರ್, ಬೆಂಗಳೂರು</strong></p>.<p><strong>‘ಇ–ಸ್ವತ್ತು’ ಸೇವೆ ಪಡೆಯಲು ಪರದಾಟ</strong></p><p>ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಕಚೇರಿ ಗಳಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಿಂದಾಗಿ ಇ–ಸ್ವತ್ತು ನೀಡಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸ್ಥಗಿತ<br>ಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಿವೇಶನ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ವ್ಯವಹಾರ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಸೆಟ್ಬ್ಯಾಕ್ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರುವ ಮನೆಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. 30×40 ಅಡಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ನಿವೇಶನ ಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವವರಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕೆಲಸಗಳು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿವೆ. ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡದ ಕೆಲಸಗಳೂ ಸಿಗದೆ ಜನರು ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜನರ ಸಂಕಷ್ಟ ಆಲಿಸುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಣೆ.</p><p> <strong>ಉದಂತ ಶಿವಕುಮಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು</strong></p>