ವಾಚಕರ ವಾಣಿ: ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಓದುಗರ ಈ ದಿನದ ಪತ್ರಗಳು

<p><strong>ಚಪ್ಪಲಿಗಳ ಪಾಳಿ: ಅನ್ನದಾತನೇಕೆ ಅಶಕ್ತ?</strong></p><p>ಸೇಡಂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಎದುರು ರೈತರು ರಸಗೊಬ್ಬರಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಲಿ ನಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ಕಾಯುತ್ತಿರುವುದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ನಾವು ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿಗೆ, ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ನಮ್ಮದೇ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಅನ್ನದಾತ ತನ್ನ ಹೊಲಕ್ಕೆ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಪಡೆಯಲು ತನ್ನ ಹರಿದ ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನು ಸರದಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕಾಯುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಕೃಷಿ ವಲಯದ ದಯನೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯ ಪ್ರತೀಕವೂ ಹೌದು. ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ರಸಗೊಬ್ಬರ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಪಾರದರ್ಶಕಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಮುಖ್ಯ ವಾಗಿ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಉದ್ಯಮವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಪರಿಕರ ಒದಗಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. ರೈತರು ಸಂಘಟಿತರಾದಾಗಲಷ್ಟೇ ಭಾರತೀಯ ಕೃಷಿಗೆ ಉಳಿಗಾಲ.</p><p><em><strong>-ಪ್ರವೀಣ್ ನಾಗಪ್ಪ ಯಲವಿಗಿ, ಮುಂಡಗೋಡು</strong></em></p><p>**</p><p><strong>ಶಿಕ್ಷಣ: ಸಮಾನತೆಯ ಸಾಧನ ಆಗುವುದೆ?</strong></p><p>ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕೊಠಡಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೊರತೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗಿಂತ ಹಿಂದುಳಿದಿವೆ. ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರವು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಮೀಸಲಿಡಲು ಸೀಮಿತವಾಗಬಾರದು. ಶಾಲೆಗಳ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಳಕೆ ಆಗುವಂತೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೂಪಿಸಬೇಕು. ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದೇ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾದಾಗಷ್ಟೇ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಆಶಯ ಸಾಕಾರಗೊಳ್ಳಲಿದೆ; ಆಗ ಸಮಾನತೆಯ ಭಾರತವೂ ಉಳಿಯಲಿದೆ. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವು ಉಳ್ಳವರು ಕೊಳ್ಳುವ ಸರಕಾಗಲಿದೆ.</p><p><em><strong>-ಮಧು ಎನ್.ಬಿ. ನಾರನಹಳ್ಳಿ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ</strong></em></p><p>**</p><p><strong>ಸ್ವಹಿತಾಸಕ್ತಿ ರಾಜಕೀಯ: ಸದಸ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು</strong></p><p>ಮಹೇಶ್ ಜೋಶಿಯವರ ಕಸಾಪ ಆಜೀವ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜೋಶಿಯವರು ಕೇಂದ್ರ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದಾಗ ಮೊದಲು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸವೆಂದರೆ ‘ಬೈ–ಲಾ’ ತಿದ್ದುಪಡಿ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಸಾಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು; ಹಲವು ಕನ್ನಡಪರ ಸಂಘ–ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೂ ಉಂಟು.</p><p>ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನು ಗುರಿ ಮಾಡಿ, ‘ನೀವು ಕಸಾಪಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಆಜೀವ ಸದಸ್ಯತ್ವ ರದ್ದು ಮಾಡಬಾರ ದೇಕೆ’ ಎಂದು ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದ್ದು ಸುದ್ದಿ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ಹಣ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಲೋಪದ ಆರೋಪದಿಂದಾಗಿ ಮಹೇಶ್ ಜೋಶಿಯವರ ಆಜೀವ ಸದಸ್ಯತ್ವ ರದ್ದಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಯಾರನ್ನು ಹಣಿಯ ಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿ ಯಾವ ಬಲೆಯನ್ನು ಹೆಣೆದಿದ್ದರೋ ಅವರು ಅದೇ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸ್ಥಿತಿ ‘ಮಾಡಿದ್ದುಣ್ಣೋ ಮಹರಾಯ’ ಎನ್ನುವಂತಾಗಿದೆ.</p><p><em><strong>-ತಾ.ಸಿ. ತಿಮ್ಮಯ್ಯ, ಬೆಂಗಳೂರು</strong></em></p><p>**</p><p><strong>ಪುಸ್ತಕ ಖರೀದಿ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಕೊನೆ ಎಂದು?</strong></p><p>ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಇಲಾಖೆಯು ಏಕಗವಾಕ್ಷಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಈಗ 2022ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಶಿಫಾರಸು ಪಡೆದಿರುವ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ವಲಯಗಳ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಸಿಕ್ಕ ಮಾಹಿತಿ ಅನುಸರಿಸಿ ಕೆಲವು ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ, ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ-ವಲಯ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳಿಗೂ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಅಕ್ಷರ ಪ್ರಕಾಶನದಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾದ 10 ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈವರೆಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಉತ್ತರವೂ ಇಲ್ಲ.</p><p>ಲಭ್ಯವಿರುವ ಈ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹುಪಾಲು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ ತೋರುವ ದೂರವಾಣಿಗಳನ್ನು ಯಾರೂ ಎತ್ತುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮುಖತಃ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರ ಕುದುರಿಸಿರುವ ಹಲವು ಪ್ರಕಾಶಕರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬೇಡಿಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಂತೆ. ನಮ್ಮಂಥ ಹಲವಾರು ಪ್ರಕಾಶಕರಿಗೆ ಈ ಬೇಡಿಕೆ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೂ ಹೋಗಿ ಕಚೇರಿಯ ಕಟ್ಟೆ ಕಾಯುವಷ್ಟು ವ್ಯವಧಾನವೂ ಇಲ್ಲ. ಅನೈತಿಕವಾಗಿ ಕಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಮಾರಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಸಕ್ತಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಇಲಾಖೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೀಗಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ?</p><p><em><strong>-ಅಕ್ಷರ ಕೆ.ವಿ., ಹೆಗ್ಗೋಡು; ವಿವೇಕ ಶಾನಭಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು</strong></em></p><p>**</p><p><strong>ಮನೆಗೆ ಬೆಳಕಾಗದ ಸಿಸಿ ವಿನಾಯಿತಿ</strong></p><p>ಈಗಾಗಲೇ, ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಧೀನಾನುಭವ ಪತ್ರ (ಒಸಿ) ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣಾರಂಭ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ (ಸಿಸಿ) ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯುವವರು ಮೇ 31ರ ಒಳಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರಬೇಕೆಂದು ಷರತ್ತು ವಿಧಿಸಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಬಂಧ<br>ಸಡಿಲಿಸಿ ಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದವರಿಗೆ ಜೂನ್ 31ರೊಳಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡ ಬೇಕು. ಹೊಸ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವವರಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಂತೆ ನಿವೇಶನದ ನೋಂದಣಿ ಪತ್ರ, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನಂತಹ ಕನಿಷ್ಠ ದಾಖಲೆ ಪಡೆದು ಕೊಳ್ಳಲು ಆದೇಶಿಸಬೇಕು. ಕಟ್ಟಡ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು ಶಾಶ್ವತ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯುವಾಗ ಒಸಿ ಮತ್ತು ಸಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಿ.</p><p> <em><strong>-ಉದಂತ ಶಿವಕುಮಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು</strong></em></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>