ವಾಚಕರ ವಾಣಿ: ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಓದುಗರ ಈ ದಿನದ ಪತ್ರಗಳು

<p><strong>ಬಸ್ಪಾಸ್ ಇದೆ; ಬಸ್ಗಳ ಸುಳಿವೇ ಇಲ್ಲ</strong></p><p>ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಎಲ್ಲ ಶಾಲಾಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಬಸ್ಪಾಸ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಘೋಷಿಸಿರುವುದು ಸರಿಯಷ್ಟೇ. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಬಸ್ ಸಂಪರ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದೂ ಸರ್ಕಾರದ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಬೇಕಿದೆ. ಇಂದಿಗೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಗ್ರಾಮೀಣ ಹಾಗೂ ಅರೆಪಟ್ಟಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ಗಳು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ಉಚಿತ ಬಸ್ಪಾಸ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ? ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳಿಗೆ ಬಸ್ಗಳ ನಿಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಸ್ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಡಿಪೊ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ಕೋರಿದರೆ ಬಸ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಮುಂದಿಡುತ್ತಾರೆ. ‘ಶಕ್ತಿ’ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಬಸ್ಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡಬೇಕಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಅಗತ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನೇಮಿಸಿದರೆ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಾಫಲ್ಯ ಕಾಣುತ್ತವೆ.</p><p><em><strong>–ಎಸ್.ಎಂ. ಚಂದ್ರಮೌಳಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಕೂಡ್ಲಿಗಿ</strong></em></p><p>**</p><p><strong>ರೈಲ್ವೆ ಯೋಜನೆ: ಹಳಿ ತಪ್ಪಿದ ಸಮನ್ವಯ</strong></p><p>ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಸಮಸ್ಯೆ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅನುಮತಿ ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಲವು ರೈಲ್ವೆ ಯೋಜನೆಗಳು ನನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿವೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಘೋಷಿಸಬೇಕಿದೆ. ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವಾಲಯ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನಡುವೆ ಸಮನ್ವಯ ಸಾಧಿಸಲು ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅಡೆತಡೆ ನಿವಾರಿಸಲು ವಿಶೇಷ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸಬೇಕಿದೆ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಬೇಡಿಕೆಯಾದ ಶೇಡಬಾಳ-ಅಥಣಿ-ವಿಜಯಪುರ ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ‘ಪಿಎಂ ಗತಿಶಕ್ತಿ’ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಈ ಭಾಗದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ, ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಈ ಮಾರ್ಗ ಜೀವಾಳವಾಗಲಿದೆ.</p><p><em><strong>–ಎ.ಎಸ್. ನಿಂಬಾಳಕರ, ಅಥಣಿ</strong></em></p><p>**<br><br><strong>ಬೊಗಸೆ ತುಂಬಾ ಸಿಹಿ–ಕಹಿಯ ಸಮ್ಮಿಲನ</strong></p><p>ಮಂಡ್ಯದ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ದಿನೇ ದಿನೇ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ. ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ‘ಸಕ್ಕರೆ ನಗರ’; ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ಬರೀ ಕಹಿ. ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ಗೋಳನ್ನು ಕೇಳುವವರೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಎರಡು ದಿಕ್ಕುಗಳಿಗೂ ಮಹಾನಗರಗಳಾದ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ಇವೆ. ‘ಶಕ್ತಿ’ ಯೋಜನೆಯಿಂದಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಖರೀದಿಸುವುದು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಮಂಡ್ಯ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯು ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಹಳೆಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡು ವರ್ಷವೇ ಕಳೆದರೂ ರಾಜಕೀಯ ಕಿತ್ತಾಟದಿಂದಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ಬದುಕಿಗೆ ಬರೆ<br>ಬಿದ್ದಿದೆ. ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ಬರೆಗಳು ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ಬದುಕುವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ? ಸರ್ಕಾರ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಹುಡುಕಬೇಕಿದೆ.</p><p><em><strong>–ಮಂಜುನಾಥ್ ಜೈನ್ ಎಂ.ಪಿ., ಮಂಡ್ಯ</strong></em></p><p>**</p><p><strong>ಯಾಕಾಗಿ, ಯಾರಿಗಾಗಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್?</strong></p><p>ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ‘ಶಕ್ತಿ’ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಉಚಿತ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈಗೇಕೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ನ ಸೊಲ್ಲೆತ್ತುತ್ತಿದೆ? ರಾಜ್ಯದ ಮಹಿಳೆಯರು ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಒಂದೇ ಸಾಕಾಗದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಕುಂದಿರುವುದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನದೋ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಯದೋ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯದಾಗಿದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೀಡುವ ಯೋಜನೆಯು ಜನರ ತೆರಿಗೆ ಹಣದ ದುರುಪಯೋಗವಲ್ಲದೆ ಬೇರೇನಲ್ಲ. ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯಲು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬಡ ಮಹಿಳಾ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ದುಡಿಮೆ ಬಿಟ್ಟು ಅಲೆಯುವ ಸ್ಥಿತಿ ತಲೆದೋರಲಿದೆ.</p><p><em><strong>–ನಿರ್ಮಲಾ ಎಚ್.ಎಲ್., ಬೆಂಗಳೂರು</strong></em></p><p>**</p><p><strong>ಮೌನ ಮುರಿದು ದೇಶ ಕಟ್ಟುವುದೇ ಸವಾಲು</strong></p><p>‘ಒಳಗಿನ ಬುದ್ಧ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡಾನೆ?’ ಲೇಖನವು (ಲೇ: ಜ್ಯೋತಿ, ಪ್ರ.ವಾ., ಜೂನ್ 8) ಭೂತ, ವರ್ತಮಾನ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಾಢವಾಗಿ ಆಲೋಚಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಬರಹ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯಷ್ಟೇ ಸಮಾಜದ ಪ್ರಗತಿಯೂ ಮುಖ್ಯ. ಇದಕ್ಕೆ ನೈತಿಕತೆ ಅಗತ್ಯ. ಇದೇ ಮೂಲಭೂತ ತತ್ತ್ವ. ನಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶ–ಸಿಟ್ಟು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ. ಲಾಭದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೋಡಬಾರದು. ಆದರೆ, ನಾವಿಂದು ಪರಿಸರ ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ, ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲಕ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮನರಂಜನೆ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಫಲವಿದು. ಭವಿಷ್ಯ ಬಲಿಯಾಗುವ ಮುನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರು ತಮ್ಮೊಳಗಿನ ಮೌನವನ್ನು ಮುರಿದು ಸದೃಢ ಸಮಾಜ ಕಟ್ಟಲು ಮುಂದಾಗಬೇಕಿದೆ.</p><p><em><strong>–ಅದಲಗೆರೆ ನಾಗೇಂದ್ರಕುಮಾರ್, ತುಮಕೂರು</strong></em></p><p>**</p><p><strong>ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಅಪಥ್ಯ ಆಗುವುದೇಕೆ?</strong></p><p>ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳ ದಾಖಲಾತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶಾಲೆಗಳ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ, ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರು ಹರಸಾಹಸಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಎನ್ನುವ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಓದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ, ಬಡವರ ಮಕ್ಕಳಿಗಷ್ಟೇ ಈ ಶಾಲೆಗಳು ಬೇಕೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಹಜ. ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹಾಗೂ ನೌಕರರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಓದಿಸುವ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಕಿದೆ. ಆಗಷ್ಟೇ ಶಾಲೆಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಸ ನಿಯಮಾವಳಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.</p><p> <em><strong>–ಮಹೇಶ ಅಶೋಕ ಶಿಂಗೆ, ಇಂಗಳಿ</strong></em></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>