ವಾಚಕರ ವಾಣಿ: ಓದುಗರ ಪತ್ರಗಳು- 12 ಮಾರ್ಚ್ 2026

ಭೂಸ್ವಾಧೀನದ ಭೂತ: ರೈತರ ಸಂಕಟ

ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೊಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ ಹೋಬಳಿಯ ಬಳಿ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಎಕರೆಯಷ್ಟು ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಕೆಐಎಡಿಬಿ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ, ಈ ಭಾಗದ ದಾಬಸ್ಪೇಟೆ, ಬಾಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಿವೆ. 'ಕ್ವಿನ್ ಸಿಟಿ' ಯೋಜನೆಯೂ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಜನದಟ್ಟಣೆ, ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ,ಮಾಲಿನ್ಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗುವುದು ತಪ್ಪಲಿದೆ.

 -ಮಧು ಬೈಲಪ್ಪ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ

ಮಕ್ಕಳ ಗ್ರಾಮಸಭೆಯ ಆಶಯ ಈಡೇರಿತೆ?

ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಗ್ರಾಮಸಭೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಕಾಯ್ದೆ ರೂಪಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವೆಡೆ ಹೆಸರಿಗಷ್ಟೆ ಗ್ರಾಮಸಭೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಗ್ರಾಮಸಭೆ ಎಂದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಿ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಊರಿನ ಹಿರಿಯರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿರಬೇಕು. ಸಭೆ ನಡೆಸದಿರುವುದು ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಲಿದೆ. ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷರತಾ ಇಲಾಖೆಯು ಮಕ್ಕಳ ಧ್ವನಿ ಮೊಟಕುಗೊಳ್ಳದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಬೇಕು.

-ನಾಗಾರ್ಜುನ ಹೊಸಮನಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಂದ್ವಾರ್ಥ: ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಿ

ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಮೂಲ ಜನಪದ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಹಿರಿಮೆ ಇದೆ. ಈ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಪಂಪ, ರನ್ನ, ಪೊನ್ನ, ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ, ಕನಕದಾಸ, ಬಸವಣ್ಣನಂತಹ ಮಹನೀಯರು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಪಮ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಭಾಗದ ಕೆಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಶ್ಲೀಲ ಹಾಗೂ ದ್ವಂದ್ವಾರ್ಥದ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚಿಸಿ, ಆ ಹಾಡಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿ ಹಾಡುವ ಖಯಾಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕ ಬಳಸಿ ಈ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕರ್ಕಶ ಶಬ್ದದಿಂದ ಶಾಲಾ–ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಬೋಧನೆಗೂ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಮೂಲ ಜನಪದ ಹಾಡುಗಳ ಆಶಯಕ್ಕೂ ಧಕ್ಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮುಜುಗರ ಪಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಈ ಹಾಡುಗಳ ರಚನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಬೇಕಿದೆ.

-ನಟರಾಜ ಕುಂಬಾರ, ವಿಜಯಪುರ 

ಬಾಹ್ಯ ಶುಚಿಗಿಂತ 'ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ಧಿ' ಮುಖ್ಯ

ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಉಚ್ಚೋದನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ದೇಗುಲ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯವರಿಗೆ ನಿರಾಕರಿಸಿರುವ ಸುದ್ದಿ ಓದಿ ದುಃಖವಾಯಿತು. ದೇಗುಲಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದೊಡನೆಯೇ ದೇವರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಬೇಡಿದ ವರ ನೀಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಾಗಲಿ, ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲೇ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆಯಿಂದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾ ಅನಿಷ್ಟಗಳು ತೊಲಗಿ ಸಮಾನತೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಆಶಯದಿಂದಾಗಲಿ ಯಾರೊಬ್ಬರು ದೇವಾಲಯ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿಗಾಗಿ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಕೃತಕ ಬುದ್