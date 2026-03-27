ವಾಚಕರ ವಾಣಿ | ಒಳಮೀಸಲು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು: ಸರ್ಕಾರ ನಿರಾಸಕ್ತಿ

ಒಳಮೀಸಲು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು: ಸರ್ಕಾರ ನಿರಾಸಕ್ತಿ

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಕುರಿತ ಹೋರಾಟ ದಿನೇ ದಿನೇ
ತಾರಕಕ್ಕೇರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕೆಸರೆರಚಾಟ ಅಸಹ್ಯದ ಪರಮಾವಧಿಯಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರು ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಯ ವಿರುದ್ಧವೇ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಿರಂಗ ವೇದಿಕೆ ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಟೀಕಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕೆಟ್ಟ ಮಾದರಿ. ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ನೌಕರರ ನಡತೆ
ಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ವಿಫಲವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಇದು ಉದಾಹರಣೆ ಆಗಿದೆ. ಅಹವಾಲು ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಕ್ಕಿದೆ. ಸಂಯಮ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ಸಮಯೋಚಿತ ಮಾರ್ಗ ಅನುಸರಿಸುವುದೇ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ನಡೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ನಿರಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಬದಿಗೊತ್ತಿ ಒಳಮೀಸಲಾತಿಯ ಗೊಂದಲ, ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಹುಡುಕಬೇಕಿದೆ.

⇒ಶಿವರಾಮು ಕೆ.ಎಸ್., ಮೈಸೂರು

ಚುನಾವಣೆ ವಿಳಂಬ: ಅನುದಾನ ಮರೀಚಿಕೆ

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 'ಜಲ ಜೀವನ್ ಮಿಷನ್' ಯೋಜನೆ ಬಹುತೇಕ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರದ ನಿಧಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಕೊರತೆಯು ನಿಗದಿತ ಗುರಿ ಸಾಧನೆಗೆ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿಎಜಿ ವರದಿಯು ಗುರ್ತಿಸಿದೆ. ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೇಂದ್ರದ ನಿಧಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಅನುದಾನವನ್ನೂ ಬಳಸದಿರುವುದು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯದಿರುವುದರಿಂದ ಹದಿನೈದನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗವು 2025–26ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಅನುದಾನ ಪಡೆಯಲು ರಾಜ್ಯದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು ಅನರ್ಹವಾಗಿವೆ. ಎಲ್ಲಾ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಆತ್ಮವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಸಕಾಲ. ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಬೇಕಿದೆ; ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಅಧಿಕಾರ ವಿಕೇಂದ್ರಿಕರಣದ ಆಶಯ ಮೂಲೆಗೆ ಸರಿಯಲಿದೆ.

⇒ಶಿವರಾಜ್ ನಡಗೇರಿ, ಕಲಬುರಗಿ

ಕಾಡಿನ ಯೋಧರ ನೋವಿನ ಕಥಾನಕ

ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಹಂಗಾಮಿ ನೌಕರರು ತಮಗೆ ಖಾಸಗಿ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಬದಲು ಇಲಾಖೆಯಿಂದಲೇ ವೇತನ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನ್ಯಾಯಯುತ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಸಮ್ಮತಿ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಿಂದ ಬಂಡೀಪುರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಮುಷ್ಕರ ನಡೆಸುವುದಾಗಿಯೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ನೆರೆಯ ಕೇರಳದ ವಯನಾಡು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕಂಪ ತೋರಿಸಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ₹10 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ, ರಾಜ್ಯದ ಕಾಡು ಉಳಿಸಲು ದುಡಿಯುತ್ತಿರುವ ಹಂಗಾಮಿ ನೌಕರರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನೆನಪಾಗದಿರುವುದು ಸೋಜಿಗ.

⇒ಎ.ಸಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಮೈಸೂರು

ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಬಲವರ್ಧನೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ

ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಸದಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ತಪ್ಪುಗ್ರಹಿಕೆ. ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಈ ಶಾಲೆಗಳ ಮಕ್ಕಳು ಹಿಂದುಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದುಬಾರಿ ಶುಲ್ಕ ಕೊಟ್ಟು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ