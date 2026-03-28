ವಾಚಕರ ವಾಣಿ: ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗೆ ನಿಂದನೆ ಕಳವಳಕಾರಿ

ನಾಗರಿಕರ ದಿಕ್ಕುತಪ್ಪಿಸುವ ದ್ವಂದ್ವ ಹೇಳಿಕೆ

ಈ ಬಾರಿ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸುವಾಗ ರಾಹುಕಾಲವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಂಡಿಸಿದೆ; ಹಿಂದೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಮನೆಯವರ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿ ಗಳ ಒತ್ತಡವೂ ಕಾರಣವೆಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈವರೆಗೆ ಪ್ರಗತಿಪರ ವಿಚಾರವುಳ್ಳವರು ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದ್ದರು. ಅಂಥವರೇ ರಾಹುಕಾಲ ನೋಡಿ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದೆ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುವುದು ದ್ವಂದ್ವದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಮನೆಯವರ ಮಾತು ಕೇಳಿ ನಡೆಯಲು ಇದು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರವು ಧರ್ಮನಿರಪೇಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋ ಭಾವ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದು ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯ. 'ರಾಹುವೇ ಇಲ್ಲದ ಮೇಲೆ ರಾಹುಕಾಲ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು' ಎಂದು ವಿಚಾರವಾದಿ ಎಚ್. ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರಜೆಗಳ ತೆರಿಗೆಯ ಹಣದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ನಿಲುವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿರಬೇಕು; ಜನರನ್ನು ದಿಕ್ಕುತಪ್ಪಿಸಬಾರದು.

⇒ಈ. ಬಸವರಾಜು, ಬೆಂಗಳೂರು

ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಅಮಾನವೀಯ

'ಆಹಾರ ತಾರತಮ್ಯ; ಮೆಚ್ಚನಾ ಪರಮಾತ್ಮನು' ಲೇಖನವು (ಲೇ: ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕೆ. ತೊಗರ್ಸಿ, ಪ್ರ.ವಾ., ಮಾರ್ಚ್ 27) ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಅಮಾನವೀಯ ಮುಖ ವನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದೆ. ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ಜಾತಿಯವರು ಜರಿಯುವುದು ಇಂದಿನ ವಿದ್ಯಾವಂತರಲ್ಲೂ ಮುಂದುವರಿದಿರುವುದು ದುರದೃಷ್ಟಕರ. ಹಿಂದೂ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಂಸ ಮಾರಾಟ ಪ್ರತಿಬಂಧಿಸುವುದು ಸಮಾನತೆಯ ನೀತಿಯನ್ನೇ ಅಣಕಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ತೇಜಸ್ವಿಗೆ ಅವರ ಮೇಷ್ಟ್ರೊಬ್ಬರು, 'ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಕಾವ್ಯ ಬರೆಯುವಾಗ ಮಾಂಸಾಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದಿಲ್ಲವಂತೆ ಹೌದಾ' ಎಂದು ಕೇಳಿದರಂತೆ. ಅದನ್ನು ಕುವೆಂಪು ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಾಗ, 'ಆ ಮುಠ್ಠಾಳ ಮೇಷ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೇಳು ನಾವು ಸಂದರ್ಭ ಬಂದರೆ ದನದ ಮಾಂಸವನ್ನೂ ತಿನ್ನುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರಂತೆ; ಇದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ನಡೆಯಾಗಬೇಕು.

⇒ಚಂದ್ರಶೇಖರ ತಾಳ್ಯ, ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ

ಪ್ರವೇಶಾತಿ ನಿಯಮ ಸಡಿಲಿಕೆ ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ

ಒಂದನೇ ತರಗತಿಗೆ ದಾಖಲಾಗುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆರು ವರ್ಷ ತುಂಬಿರಬೇಕೆಂಬ ಕಡ್ಡಾಯ ನಿಯಮವು ಪೋಷಕರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. 2026-27ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿಗೆ ಈ ನಿಯಮ ಸಡಿಲಿಸಿರುವುದು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಎಲ್ಕೆಜಿಗೆ ಸೇರಿಸುವಾಗ ವಯೋಮಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆಕೆಡಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಒಂದನೇ ತರಗತಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಪರಿತಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಕೆಜಿ ಮತ್ತು ಯುಕೆಜಿ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಪ್ರವೇಶಾತಿಯ ವಯೋಮಿತಿ ನಿಗದಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾನೂನಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣ. ಇದರ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಯ್ದೆಯ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಾಗಿ ಮಸೂದೆ ಮಂಡಿಸುವ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ.

⇒ವಿಜಯ್ ಹೆಮ್ಮಿಗೆ, ಮೈಸೂರು

ಪಂಪನ ಮಾನವತೆಯು ಆದರ್ಶವಾಗಲಿ

ಸರ್ಕಾರವು ಆದಿಕವಿ ಪಂಪ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ರಚಿಸಿರುವುದು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ. 'ಪಸರಿಪ ಕನ್ನಡಕ್ಕೊಡೆಯನೊರ್ವನೆ ಸತ್ಕವಿ ಪಂಪನಾವಗಂ' ಎಂದು ಕವಿ ನಾಗರಾಜು ಸ್ತುತಿಸಿದ್ದಾನೆ. 'ಮಾನವ ಜಾತಿ ತಾನೊಂದೇ ವಲಂ' ಎಂದು ಪಂಪ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಬಸವಣ್ಣ, ಸರ್ವಜ್ಞ, ಕನಕದಾಸರು, ಕುವೆಂಪು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಪಂಪನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಜಾತೀಯತೆ, ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಮೂಲಕ ಪಂಪನ ಮಾನವತಾವಾದ ಮತ್ತು ದ್ವೇಷಾತೀತವಾದವನ್ನು