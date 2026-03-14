ವಾಚಕರ ವಾಣಿ: ಓದುಗರ ಪತ್ರಗಳು- 14 ಮಾರ್ಚ್ 2025

ಮೇಲ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವರೂ ಇರಲಿ

ರಾಜಕೀಯ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಶಿಬಿರವಾಗಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಬದಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮದು ಪ್ರಜೆಗಳಿಂದ, ಪ್ರಜೆಗಳಿಗಾಗಿ ಇರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಪಕ್ಷಗಳು ತಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಆರಿಸುವುದಾದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಚರ್ಚೆ ಸಾಧ್ಯವೆ? ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ಗೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಅನುಚ್ಛೇದ 171(3)(ಎ) ಮತ್ತು (ಡಿ) ಅಡಿ ಆಯ್ಕೆ ಯಾಗುವವರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಸಂಶೋಧಕರು ಅಥವಾ ವಿಷಯ ತಜ್ಞರಿದ್ದಾರೆ? ಅಧಿಕಾರ ವಂಚಿತರೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಸಂವಿಧಾನದ ಅನುಚ್ಛೇದ 171(3) ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾಗಬೇಕು. ರೈತರು, ವೈದ್ಯರು, ವಕೀಲರು, ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಪದವೀಧರರ ಧ್ವನಿ ಪರಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುವಂತಾಗಬೇಕಿದೆ.

-ಭಾಸ್ಕರ ಮುದೇನೂರು, ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು

ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ: ಕೇರಳ ಮಾದರಿಯಾಗಲಿ

ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಪದವಿಯವರೆಗೆ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದು ಸರ್ಕಾರಿ, ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆ–ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ₹259 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದೆ. ಜನತೆಗೆ 'ಉಚಿತ' ಭಾಗ್ಯ ನೀಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತುಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ನೀಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಕೂಗು ಬಹುದಿನಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಅವರ ಬೇಡಿಕೆಯು ಭಾಗಶಃ ಈಡೇರಿದೆ. ವಿಪರ್ಯಾಸವೆಂದರೆ, 'ಉಚಿತ ಭಾಗ್ಯ'ಗಳನ್ನು ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ನಕಲು ಮಾಡಿ ಅದರ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಇತರೆ ರಾಜ್ಯಗಳು ಕೇರಳದ ಈ ಮಾದರಿಯ ಅನುಸರಣೆಗೆ ಹಿಂದಡಿ ಇಟ್ಟಿವೆ.

-ರಮಾನಂದ ಎಸ್., ಬೆಂಗಳೂರು

ಮೀಸಲಾತಿ ಕಗ್ಗಂಟು: ಪರಿಹಾರ ಮರೀಚಿಕೆ

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಒಳಮೀಸಲಾತಿಯ ಗೊಂದಲ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಬಿಗಡಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಕಾನೂನಿನ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಡಿ ಇಡದಿರುವುದು ಸೋಜಿಗ. ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಶೋಷಿತ ಸಮುದಾಯಗಳು ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಬಾರದಿದ್ದಾಗ ಮೀಸಲಾತಿ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಶೇ 50ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಿಗದಿಪಡಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಕರಣ ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಮೀಸಲಾತಿ ಹೆಚ್ಚಳದ ವಿಷಯವು ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನೀಡಿರುವ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಿದೆ. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪಂಗಡದವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುವ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಸಂವಿಧಾನದ 9ನೇ ಪರಿಚ್ಛೇದದಡಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಲು ಪಕ್ಷಭೇದ ಮರೆತು ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಬೇಕಿದೆ. ಪರಸ್ಪರ ದೂಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ.

-ಪಂಪಾಪತಿ ಎಂ.ಜಿ., ಬೆಂಗಳೂರು

ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚುವುದೇ ಲೇಸು

ಕಳೆದ ಒಂದೂವರೆ ದಶಕದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗ ನಡೆಸಿರುವ ನೇಮಕಾತಿಗಳು ವಿವಾದದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗಿನ ಕೆಎಎಸ್ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವೂ ಇದರಿಂದ ಹೊರತಲ್ಲ. ಕೆಲವು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಆಯೋಗದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿದ್ದ ಆರೋಪವೂ ಇದೆ. ಹೀಗಾದರೆ, ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಬಡವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಾಡೇನು? ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂಬ ಛಲದಿಂದ ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಪರೀಕ್ಷೆ