ವಾಚಕರ ವಾಣಿ: ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಓದುಗರ ಈ ದಿನದ ಪತ್ರಗಳು

<p><strong>ಸರಳತೆಗೆ ನೋಟಿನ ಹಾರ ಸಾಟಿಯೇ?</strong></p><p>ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಸಚಿವರ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ ಸಮಾರಂಭಗಳು ವೈಭವೋಪೇತವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬೃಹದಾಕಾರದ ಹೂವು, ಸೇಬಿನ ಹಾರ ಹಾಕಿ, ಮೈಸೂರು ಪೇಟ ತೊಡಿಸಿ, ಕೇಕ್ ಕತ್ತರಿಸಿ ಪ್ರೀತಿ, ಅಭಿಮಾನ ತೋರುತ್ತಾರೆ. ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಟಿ. ರಘುಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನದಂದು ನೋಟಿನ ಹಾರ ಹಾಕಿರುವುದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ. ಇದರ ಹಿಂದಿರುವ ಆಶಯವು ಶಾಸಕರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವುದೋ ಅಥವಾ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದೋ ತಿಳಿಯದು. ಆದರೆ, ಯಾರಿಗಾದರೂ ನೋಟಿನ ಹಾರ ಹಾಕುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಅಂಥ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೂ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಬಾರದು. ಶಾಸಕ ಅಥವಾ ಸಚಿವರಾದವರು ತಮಗೆ ಮತ ನೀಡಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದವರ ಸೇವೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಬೇಕು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಅತಿರೇಕಕ್ಕೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೇರುವುದು ಕೂಡ ಅವರ ಹೊಣೆಯಾಗಿದೆ.</p><p><em><strong>-ಕೆ.ಎಂ. ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ</strong></em></p><p>**</p><p><strong>ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ: ಹೊಣೆ ಅರಿಯದ ಸರ್ಕಾರ</strong></p><p>ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವುದು ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಆದರೆ, ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವಲ್ಲಿ ಎಡವಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಾಲೆಗಳ ದಯನೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯೇ ನಿದರ್ಶನ. ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿರುವಂತೆ ಈ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 287 ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಪೈಕಿ 45 ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕರೂ ಇಲ್ಲ; 52 ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ಶಿಕ್ಷಕರಿದ್ದು, ಅವರೇ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕಿದೆ. ಹಲವು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಶೌಚಾಲಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಆಟದ ಮೈದಾನ, ಕೂರಲು ಆಸನಗಳಿಲ್ಲ. ಇರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಬೀಳುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೀಗಿರುವಾಗಲೇ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಪಿಎಸ್ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಉದ್ದೇಶವಾದರೂ ಏನು? ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನಾದರೂ ಮುಂದಾಗಲಿ.</p><p><em><strong>-ನಾಗೇಶ ಹರಳಯ್ಯ, ಕಲಬುರಗಿ</strong></em></p><p>** </p><p><strong>ಕೊಟ್ಟ ಕುದುರೆಯನು ಏರಲರಿಯದವರು</strong></p><p>ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲದ ಹಲವು ಸಚಿವರಿಗೆ ತಮಗೆ ನೀಡಿರುವ ಖಾತೆಗಳು ಇಷ್ಟವಾಗದೆ ಬೇರೆ ಖಾತೆ ಬೇಕೆಂದು ಮುನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಭೇಟಿಗಾಗಿ ದೆಹಲಿಗೆ ವಿಮಾನವೇರುವುದು ನಡೆದಿದೆ. ಸಚಿವರ ಈ ವರ್ತನೆಯು ಸಾರ್ವಜನಿಕರೆದುರು ನಗೆಪಾಟಲಿಗೀಡಾಗಿದೆ. ತಮಗೆ ನೀಡಿದ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲೇ ದಕ್ಷತೆ ತೋರಿದರೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ಕ್ಷೇಮ; ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ‘ಕೊಟ್ಟ ಕುದುರೆಯ ಏರಲರಿಯದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕುದುರೆಯ ಬೇಡುವವನು ವೀರನೂ ಅಲ್ಲ ಧೀರನೂ ಅಲ್ಲ!’ ಎನ್ನುವಂತಾಗಿದೆ ಸಚಿವರ ಸ್ಥಿತಿ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು ಸಚಿವರ ದಕ್ಷತೆ ಗುರ್ತಿಸಿ ಖಾತೆ ಹಂಚಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಆಡಳಿತವು ಸುಗಮವಾಗಿ ಸಾಗಲು ಕಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ.</p><p><em><strong>-ಪ್ರೊ. ಶಿವರಾಮಯ್ಯ, ಬೆಂಗಳೂರು</strong></em></p><p>**</p><p><strong>ನೇರಳೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಸಹಕರಿಸಲಿ </strong></p><p>ಪ್ರಸ್ತುತ ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣಿನ ಋತು ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ನೇರಳೆ ಬೀಜಗಳು ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳ ಆಗರ. ಸರ್ಕಾರವು ಇವುಗಳ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆಗೆ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯು ರೈತರು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಂದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಯುತ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಲು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿನ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಮಧುಮೇಹ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬೀಜದ ಪುಡಿ ತಯಾರಿಸಲು ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ನೀಡಬೇಕು. ಸುಧಾರಿತ ಕಸಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ವಿತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ರೈತರ ಆದಾಯವನ್ನೂ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಬಹುದು.</p><p><em><strong>-ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಎಚ್.ಕೆ., ರಾಯಚೂರು</strong></em></p><p>**</p><p><strong>ಜಡ್ಡುಗಟ್ಟಿದ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಿದೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ</strong></p><p>ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಿಢೀರ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿರುವುದು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಗಂಟೆಯಾಗಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಸಚಿವರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ದಿಢೀರ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ನೈಜ ದರ್ಶನ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ನ್ಯೂನತೆ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳು ಜಡ್ಡುಗಟ್ಟಿವೆ. ಈ ಜಡತ್ವ ನಿವಾರಣೆಯಾದರಷ್ಟೇ ಸರ್ಕಾರದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಅರ್ಹರಿಗೆ ತಲಪಲು ಸಾಧ್ಯ. </p><p><em><strong>-ಗಣಪತಿ ನಾಯ್ಕ್, ಕಾನಗೋಡ</strong></em> </p><p>**</p><p><strong>ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಅರಿವಿರಲಿ </strong></p><p>ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಸ ಅಯೋಧ್ಯ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಬಾಲಕ ಎಸಗಿದ ಕೊಲೆ ರಹಸ್ಯವು ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ಘಟನೆ ಅವಲೋಕಿಸಿದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾಕಿಷ್ಟು ಕ್ರೌರ್ಯ ಮನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಯಬೇಕಿದೆ. ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಂಕಗಳಿಸುವ ಯಂತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದು ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸುಪ್ತ ಪ್ರತಿಭೆ ಗುರ್ತಿಸುವ ಕೆಲಸವು ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರ ಜಂಜಾಟದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಯೂ ನಶಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಕೋರ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನೀಡಬೇಕು. ಶಾಲಾಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಮನೋವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕಲಿಕೆಗೂ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು. </p><p> <em><strong>-ಪುನೀತ್ ಎನ್., ಮೈಸೂರು</strong></em></p>