ವಾಚಕರ ವಾಣಿ: ಸಂಸ್ಕರಿತ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೂ ಹರಿಯಲಿ

ಸಂಸ್ಕರಿತ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು: ಬೆಂಗಳೂರಿಗೂ ಹರಿಯಲಿ

ಕೋಲಾರದ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಹರಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೆ.ಸಿ. ವ್ಯಾಲಿ ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಉತ್ತಮವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿರುವಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶದ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಇದೇ ನೀರನ್ನು ಹರಿಸಬೇಕೆಂಬ ಸರ್ಕಾರದ ಆಲೋಚನೆ ಒಪ್ಪುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರನ್ನು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಹರಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಕೆರೆಗಳಿಗೂ ಹರಿಸಿದರೆ ನಗರದ ಕೆರೆಗಳು ಉಳಿಯುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಅಂತರ್ಜಲ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ತಮಿಳು ನಾಡಿನ ರೈತರ ಜಮೀನಿಗೂ ಇದೇ ನೀರನ್ನು ಹರಿಸಿದರೆ ಕಾವೇರಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಗೆಹರಿ

ಯಬಹುದು. ಗ್ರಾಮೀಣ ಕೆರೆಗಳ ಹೂಳು ತೆಗೆಸುವುದು, ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಮಳೆನೀರು ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಮಾರ್ಗಗಳು ಒತ್ತುವರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ನೀರಿನ ಒಳಹರಿವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಿಂದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರನ್ನು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ತರುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

– ಜಿ.ಬೈರೇಗೌಡ, ಕೊಡಿಗೇಹಳ್ಳಿ, ನೆಲಮಂಗಲ

ಚಿಲ್ಲರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಇಲ್ಲವೇ ಪರಿಹಾರ?

‘ಶಕ್ತಿ’ ಯೋಜನೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೀರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸದ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದರೆ ಚಿಲ್ಲರೆಯದು. ಮೊದಲೇ ಚಿಲ್ಲರೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಾಹಕ–ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ನಡುವೆ ಜಗಳ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಈಗಂತೂ ಹಣವನ್ನು ಬರೀ ಪುರುಷರಿಂದ ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ, ಚಿಲ್ಲರೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿಸಲಾಗದೆ ಬಹಳ ಅನನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದರೆ ಪ್ರಯಾಣ ಸುಖಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

–ಪಿ.ನಮ್ರತಾ, ಗೆಜ್ಜಗಳ್ಳಿ, ಮೈಸೂರು

ಹಸಿರು ಬರಗಾಲ: ಗ್ರಹಿಸಬೇಕಿದೆ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿ

ಬರ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಕೇಂದ್ರದ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕವು ‘ಹಸಿರು ಬರಗಾಲ’ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಯತ್ನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಳೆ ತಡವಾಗಿ ಶುರುವಾಗಿ, ನಿಂತು, ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ ಬೆಳೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆಯೇ, ಬದುಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸುವುದೇ ಕಷ್ಟ. ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಜಲ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಹಾಗೂ ಕೃಷಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ವಿಧಗಳ ಜತೆ ಸಮಾಜೋ ಆರ್ಥಿಕ ಬರವೂ ಇದೆ.

ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ರಾಜ್ಯದ ಮನವಿಪತ್ರ ಆಧರಿಸಿ ಮೊತ್ತ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಇಂಥಿಂಥ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಎಂದು ಹಂಚುವ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರದ್ದು (ಬರಪೀಡಿತ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆ ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ತಾನೆ!). ತಂಡಗಳು ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಭೇಟಿ ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯ. ಸರಿಯಾಗಿ ದಾಖಲು ಮಾಡದ ಹಳ್ಳಿಗಳೂ ಇರುತ್ತವೆ. ಪರಿಹಾರ ವಿತರಣೆ ಆಗುವಾಗ ನಿಜವಾಗಿ ನೊಂದವರಿಗೆ ನೆರವು ದೊರೆಯುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ನೈತಿಕ ಕರ್ತವ್ಯ. ಕೆಲವು ನಿದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿರುವ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು, ಅವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲೂ ಏನಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರತ್ತ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು. ದಸರಾ, ದೀಪಾವಳಿ, ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದಿನ ಹಲವು ವಾರ ಇದೇ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯದ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು. ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಸಂಘಟನೆ, ಚುನಾವಣಾ ತಯಾರಿ ಮುಂದೂಡಿದರೂ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ‘ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ’ಯಂತಹ ಹೇಳಿಕೆ (ಜಿ.ಟಿ.ದೇವೇಗೌಡ, ಪ್ರ.ವಾ., ಅ. 9) ಖಂಡನೀಯ. ಇಷ್ಟು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಆಹಾರಧಾನ್ಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ನಷ್ಟ ಎಂಬ ಅಂದಾಜನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕಿರಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿಯ ಅಂತಿಮ ರೂಪವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ‘ಎವ್ರಿಬಡಿ ಲವ್ಸ್‌ ಎ ಗುಡ್‌ ಡ್ರೌಟ್‌’ ಎಂಬಂತೆ ಆಗಬಾರದು.

–ಎಚ್.ಎಸ್.ಮಂಜುನಾಥ, ಗೌರಿಬಿದನೂರು

ಸನಾತನಧರ್ಮ: ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಸಲ್ಲ

‘ಬುದ್ಧ ಉಪದೇಶಿಸಿದ್ದೂ ಸನಾತನಧರ್ಮವನ್ನೇ’ ಎಂಬ ಎಸ್‌.ಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶ ಪಂಡಿತ್ ಅವರ ಲೇಖನದ (ಪ್ರ.ವಾ., ಅ. 11) ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಳಿಸುವಂತಿದೆ ಮತ್ತು ಕುಚೋದ್ಯದಿಂದಲೂ ಕೂಡಿದೆ. ಬುದ್ಧ ‘ಸನಾತನ’ ಎಂಬ ಪದ ಬಳಸಿರುವುದು ಧಮ್ಮಪದದ ಒಂದು ಗಾಥೆಯಲ್ಲಿ (1:5). ವೈರವನ್ನು ವೈರದಿಂದ ಗೆಲ್ಲಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ವೈರವನ್ನು ಅವೈರದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು– ಇದು ಸನಾತನ ಧಮ್ಮ (ಕಾಲಾತೀತ ಸತ್ಯ). ಇದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಶ್ರೇಣೀಕೃತ ಜಾತಿಪದ್ಧತಿಯ ಇಡೀ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಧರ್ಮವನ್ನು ಒಂದು ಗಾಥೆಗೆ ತಗುಲಿಹಾಕಿ ಬಚಾವಾಗುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಗಾಥೆಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನುವಾದದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಏಸ ಧಮ್ಮೊ ಸನಾತನೊ ಎಂಬುದನ್ನು this is a timeless truth, this is a truth eternal ಎಂದು ಮಾಡಿರುವುದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಗಾಥೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಅರ್ಥ ‘ಕಾಲಾತೀತ ಸತ್ಯ’ ಎಂಬುದಾಗಿದೆ. ಸನಾತನ ಪದ ಬಳಕೆಯೊಂದರಿಂದಲೇ ಬುದ್ಧ ಜಾತಿ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವುದು ಅಧಿಕಪ್ರಸಂಗವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೇಲಾಗಿ ಬುದ್ಧ ‘ಯಾವುದೂ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಅವನು ಹೇಳಿದ ಮೂರು ಮೂಲತತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ, ದುಃಖ ಮತ್ತು ಅನಾತ್ಮ. ಹಾಗೆಯೇ, ಆರ್ಯಸತ್ಯವೆಂದರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸತ್ಯ ಎಂದರ್ಥ. ಅದನ್ನು ಜನಾಂಗೀಯ ಪದವಾಗಿ ಬುದ್ಧ ಬಳಸಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು, ಬೌದ್ಧಧರ್ಮದ ಮೂರನೆಯ ತತ್ವ ಅನಾತ್ಮ. ಸಂಯೋಜಕ ವಲ್ಲದ ಯಾವ ವಸ್ತುವಿಗೂ ಅಸ್ತಿತ್ವವಿಲ್ಲ ಎಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸಿದ ಬುದ್ಧ ಆತ್ಮದ ಇರುವನ್ನು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಸನಾತನ ಎಂದರೆ ಪ್ರಾರಂಭವಿಲ್ಲದ್ದು, ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು ಎಂದು ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧಧರ್ಮ ಸನಾತನ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಿದೆ. ಬುದ್ಧನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಗುರು ಇದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಬೋಧನೆ ಇದೆ.

ಬುದ್ಧ ವೇದಪ್ರಾಮಣ್ಯವನ್ನು, ವರ್ಣಾಶ್ರಮವನ್ನು, ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಬರುವ ಜಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸುವ ಅನೇಕ ಸುತ್ತಗಳಿವೆ. ಯಜ್ಞಶಾಲೆಗಳ ಮುಂದೆ ಶಿಷ್ಯರೊಡನೆ ಧರಣಿ ಕುಳಿತು ಗೋವಧೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದವನು ಬುದ್ಧ. ಇವತ್ತಿನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಬೌದ್ಧ ತತ್ವಗಳ ಅಳವಡಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಮೆದುವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಯಾರೂ ಅಲ್ಲಗಳೆಯಲಾರರು. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಪುನರುತ್ಥಾನಕಾರರಾದ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಪ್ರಚ್ಛನ್ನ ಬೌದ್ಧ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದ ವಿಷಯವೇ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ

ಸಿಲುಕಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಬೌದ್ಧವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುವುದು ಕಾಲಾಂತರದಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಮೂಲ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ತಿರುಚಿ ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುವ ಕೆಲಸ ಎಂದಿಗೂ ತರವಲ್ಲ.

–ಮೂಡ್ನಾಕೂಡು ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ, ಬೆಂಗಳೂರು