ವಾಚಕರ ವಾಣಿ: ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಓದುಗರ ಈ ದಿನದ ಪತ್ರಗಳು

ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳೂ ತಮ್ಮ ಸಂಕುಚಿತ ನಿಲುವು ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ದೇಶದ ಹಿತವನ್ನು ಯೋಚಿಸಬೇಕಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗದಂತೆಯೂ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ.</p><p><em>–ಮಹೇಂದ್ರ ಟಿ.ಎಂ., ಹೂಡೇಂ</em></p>