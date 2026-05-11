ವಾಚಕರ ವಾಣಿ: ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಓದುಗರ ಈ ದಿನದ ಪತ್ರಗಳು

ದಾದಿ: ಅಂತಃಕರಣದ ದೀಪಧಾರಿಣಿ

'ನಮ್ಮ ನರ್ಸ್ಗಳು–ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ' ಎಂಬ ಮಾತು ಬರೀ ಘೋಷವಾಕ್ಯವಲ್ಲ; ಅದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಮಾಜದ ಬಲವಾದ ಸತ್ಯ. ರೋಗಿಯ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ನರ್ಸ್ಗಳ ಪಾತ್ರ ಹಿರಿದು. ಆಧುನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರಷ್ಟೇ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನರ್ಸ್ಗಳೂ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರೋಗಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಮನೋಬಲಕ್ಕೆ ಚೈತನ್ಯ ತುಂಬುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಅವರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸವಾಲುಗಳು ಒಂದೆರಡಲ್ಲ. ಕಡಿಮೆ ವೇತನದೊಂದಿಗೆ, ದೈಹಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ರೋಗಿಗಳ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಂದ ಹಲ್ಲೆಗೂ ತುತ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪರಿಶ್ರಮ, ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಸಮಾಜ ಗೌರವಿಸಿದಾಗಷ್ಟೆ ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸದೃಢವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಮೇ 12ರಂದು 'ಫ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ನೈಟಿಂಗೇಲ್' ಅವರ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು 'ವಿಶ್ವ ದಾದಿಯರ ದಿನ'ವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ದಾದಿಯರನ್ನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ದಿನ.

⇒ಅಭಿಷೇಕ್ ಚವ್ಹಾಣ, ವಿಜಯಪುರ

ಶಿಸ್ತಿನ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅಶಿಸ್ತಿನ ತಾಂಡವ

ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಆದಿತ್ಯ ಮ್ಯಾಗೇರಿ ಎಂಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ
ಯನ್ನು ಮಾದಕವಸ್ತು ವ್ಯಸನಿಗಳ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಎಂಬ ಶಂಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಆತ ಮಾದಕವಸ್ತು ಸೇವನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲವೆಂದು ಸಾಬೀತಾಯಿತು. ಆತ ಅಮಾಯಕನೆಂದು ತಿಳಿದ ಮೇಲೂ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ್ದ
ರಿಂದ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ. ಈ ಪ್ರಕರಣ
ಸಂಬಂಧ ಪೊಲೀಸರು ಅಮಾನತುಗೊಂಡಿ
ದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಡುವ ಇಂತಹ ಕೃತ್ಯಗಳು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಮಸಿ ಬಳಿಯುತ್ತವೆ. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ನಂಬಿಕೆ, ಭರವಸೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಶಿಸ್ತಿಗೆ ಹೆಸರಾದ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಶಿಸ್ತು ತಾಂಡವವಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಗುಟ್ಟೇನಲ್ಲ. ಠಾಣೆ
ಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕುಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲು ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರು ಮುಂದಾಗುವರೆ?

⇒ಉದಯ ಮ. ಯಂಡಿಗೇರಿ, ಧಾರವಾಡ

ಆರ್ಟಿಇ: ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿವರೆಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿ

ಆರ್ಟಿಇ ಅಡಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಕೆಜಿ
ಯಿಂದ ಎಂಟನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಪೋಷಕರು ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರವೇ ಈ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ,
9 ಮತ್ತು 10ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಲು ಬಹಳಷ್ಟು ಪೋಷಕರಿಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗು
ತ್ತಿದೆ. 10ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೂ ಆರ್ಟಿಇ ಅಡಿ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಪಡೆದ ಮಕ್ಕಳು ಅದೇ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ ಅವರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ
ಆಗಲಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಉದಾರವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿ, ಅರ್ಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೆರವು ನೀಡಬೇಕಿದೆ.

⇒ನಳಿನವತಿ, ಹೊಸಕೋಟೆ

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪರಿಸರದ ಭಾಷೆಯ ಕಲಿಕೆ ಅಗತ್ಯ

'ದ್ವಿಭಾಷಾನೀತಿ: ದಾರಿ-ಜಾರಿ' ಲೇಖನದಲ್ಲಿ (ಲೇ: ಬರಗೂರು ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ,
ಪ್ರ.ವಾ., ಮೇ 11) ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಪರಿಹಾರೋಪಾಯ
ಗಳು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ.