ವಾಚಕರ ವಾಣಿ: ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಓದುಗರ ಈ ದಿನದ ಪತ್ರಗಳು

ಮಾನವೀಯತೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ರೂರ ದಾಳಿ

'ಎಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಾಳೋ ಅಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳು ನೆಲಸುತ್ತಾರೆ' ಎನ್ನುವುದು ಪುರಾಣದ ಮಾತು. ಆದರೆ, ದೇಶದ ಇಂದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. 'ನಿರ್ಭಯಾ' ಪ್ರಕರಣ ಇನ್ನೂ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ; ಇದೇ ಮಾದರಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ದುಷ್ಕೃತ್ಯವು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವುದು ಅಮಾನವೀಯ. ಮಾನವೀಯತೆಯ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಕ್ರೂರ ದಾಳಿ ಇದಾಗಿದೆ; ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹದಗೆಟ್ಟಿರುವುದಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನವೂ ಆಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಕೃತ್ಯಗಳು ನಡೆದಾಗ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಹೋರಾಟಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಆ ವಿಷಯವೇ ಮರೆತುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಕಾನೂನಿನ ಹುಳುಕು, ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆ
ಯಲ್ಲಿನ ಲೋಪಗಳೇ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ವರದಾನವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಅವರು ಶಿಕ್ಷೆ
ಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಸಂತ್ರಸ್ತರು ನೋವಿನಲ್ಲಿಯೇ ಬದುಕು ದೂಡುತ್ತಾರೆ.

⇒ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಹಿರೇಮಠ, ಜಮಖಂಡಿ

ಮೀಟರ್ ನಿಯಮ: ಹೊಸ ಮನೆಗೆ ಸಜೆ

ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ 30×40ಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ನಿವೇಶನಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಹೊಸ ಮನೆಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಮೀಟರ್ ವಿತರಣೆಯು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಸ್ವಂತ
ಸೂರು ಹೊಂದುವ ನಾಗರಿಕರ ಕನಸಿಗೆ ಭಂಗ ತಂದಿದೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತ ನಿವೇಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಮನೆಗೆ ಮೀಟರ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡ
ದಂತೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿತ್ತು. ಇದೇ ಆದೇಶವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟು
ಕೊಂಡು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಮೀಟರ್ ನೀಡದಿರು
ವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿರುವ ಮನೆಗಳಿಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ ಮೀಟರ್ ವಿತರಿಸಬಹುದಲ್ಲವೆ? ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ 'ಒಸಿ' (ಸ್ವಾಧೀನಾನುಭವ ಪತ್ರ) ವಿತರಣೆಗೂ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಇಲ್ಲ. ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರೋಪಾಯ ಹುಡುಕಲು ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾಗರಿಕರು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂಕಷ್ಟ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಜಾಣಕುರುಡುತನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ.

⇒ಕಬೀರ್ ನಾಯಕ್ ಎಚ್., ಹರಪನಹಳ್ಳಿ

ಸಂಗೀತ ವಿ.ವಿ. ಪರೀಕ್ಷೆ: ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಆಗರ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಡಾ. ಗಂಗೂಬಾಯಿ ಹಾನಗಲ್ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಲೆಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಮೇ 10ರಂದು ಸಂಗೀತ, ನಾಟ್ಯ ಮತ್ತು ತಾಳ
ವಾದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಹುಡುಗಿಯೊಬ್ಬಳು, ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿಯೇ ಅಂತಹ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಂಡಿಲ್ಲ
ವೆಂದು ನೊಂದುಕೊಂಡಳು. ಮೈಸೂರಿನ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೊಠಡಿಯ ವಿವರದ ಪಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ಕೊಠಡಿ ತಿಳಿಯಲು ನೂಕುನುಗ್ಗಲು ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂತಹವರಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಬೇರೆಡೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿ ಅವಾಂತರ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆ ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಗಂಟೆ ತಡವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ವಿ.ವಿ.ಯಿಂದ ಜರುಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಗೊಂದಲದ ಗೂಡಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವ
ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪರೀಕ್ಷೆಯೊಂದು ಹೀಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಸೂಚಿಸುವಂತಿದೆ.

⇒ಕೆ.ಎಂ. ನಾಗರಾಜು, ಮೈಸೂರು

ಚೀನಾ ನಡೆ ನ