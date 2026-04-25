ವಾಚಕರ ವಾಣಿ: ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಓದುಗರ ಈ ದಿನದ ಪತ್ರಗಳು

ಮಾಟ–ಮಂತ್ರ: ದಿಢೀರ್ ಬೌದ್ಧಿಕ ಪಲ್ಲಟ

ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ನಿರ್ಮೂಲನಾ ಕಾಯ್ದೆ ನನಸಾಗುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರಾದ ಕೆ.ಎನ್. ರಾಜಣ್ಣ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಸಮರ್ಥ ಸೇವೆ ನಾಡಿನ ಜನರ ನೆನಪಿನಿಂದ ಇನ್ನೂ ಜಾರಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಕುರಿತು ಆಡಿರುವ ಮಾತುಗಳು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿಲ್ಲ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿನ ಖದರು ಉಳಿದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರಾಗಿ ಕಾಣಬರುತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಸಹಾಯಕರಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ..ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಸಿಎಂಗೆ ಯಾರೋ ಮಾಟ–ಮಂತ್ರ ಮಾಡಿಸಿರುವುದು... ಎಂದು ಹಟಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದವರಂತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾಟ–ಮಂತ್ರದ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಾಗಿರುವ ಈ ದಿಢೀರ್ ಬೌದ್ಧಿಕ ಪಲ್ಲಟವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಬಹುಶಃ ಅವರಿಗೇ ಯಾರೋ ಮಾಟ–ಮಂತ್ರ ಮಾಡಿಸಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು ಎನ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ಒಂದು ನಂಬಲರ್ಹ ತೀರ್ಮಾನ ಬೇಕಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಕೂಡಲೇ ತಜ್ಞರ ತಂಡವೊಂದನ್ನು ರಚಿಸಿ ರಾಜಣ್ಣನವರನ್ನು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.

ಸಿ.ಎಚ್. ಹನುಮಂತರಾಯ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲವೆ?

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಕ್ರಮವಹಿಸುವುದಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಚುನಾವಣಾ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿತ್ತು. ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರುವರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ತೀವ್ರತೆಗೆ ಮಣಿದಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರವು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಸುಮಾರು 56 ಸಾವಿರ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭಿಸುವುದಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿತ್ತು. ಸರ್ಕಾರದ ಮೌನ ಖಂಡಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಹೋರಾಟಗಳು ನಡೆದಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಒಳಮೀಸಲಾತಿಯ ನೆಪವೊಡ್ಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಹೋರಾಟಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ನೀಡದೆ ಯುವ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ವಿಪಕ್ಷವಾದ ಬಿಜೆಪಿಯೂ ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಮರೆತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಯುವಜನರು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಿದೆ.

ಸ್ನೇಹಾ ಎಸ್.ಐ., ಬ್ಯಾಡಗಿ

ಕನ್ನಡ ಅನುಷ್ಠಾನ: ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಿ

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವೇ ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆ. ಆದರೆ, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರವೂ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಕೆಲವು ಸಂಘ–ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಆಂಗ್ಲಭಾಷೆಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಶಾಲಾ–ಕಾಲೇಜುಗಳು ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಅರ್ಜಿ, ಸೂಚನಾ ಪ್ರಕಟಣೆ, ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡಪರ ಸಂಘಗಳು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ.

ಸಂಪತ್ ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ, ಮೂಡಿಗೆರೆ

13 ಅಂಕ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ

ಈ ಬಾರಿಯ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯು ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ 20 ಆಂತರಿಕ ಅಂಕ ನೀಡಿ; ಬಾಹ್ಯ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಹದಿಮೂರಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿ, ಈ ಅಂಕ ಪಡೆಯಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಕ ನೀಡಲು ಶಿಕ್ಷಕರು ನಡೆಸಿದ ಕಸರತ್ತು ಒಂದೆರಡಲ್ಲ. ಮೂರು ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದು, ಯುದ್ಧಕಾಲೇನ ಶಸ್ತ್