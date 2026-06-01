ವಾಚಕರ ವಾಣಿ: ವಿಧಾನಸೌಧವು ‘ಯಜ್ಞಕುಂಡ’ ಆಗದಿರಲಿ

ವಿಧಾನಸೌಧವು 'ಯಜ್ಞಕುಂಡ' ಆಗದಿರಲಿ

ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅಧಿಕಾರ ಪಡೆಯಲು ಆವೇಶಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಲಿಲ್ಲ. ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಂದಿದೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೂ ಗೌರವಯುತ ವಿದಾಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹೈಡ್ರಾಮಾ ಇಲ್ಲದೆ ಅಧಿಕಾರದ ತ್ಯಾಗ ಆಗಿದೆ. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಹೇಳಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಕೆಶಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ, ಸಂಘಟನೆ, ಸಚಿವರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ನಿಭಾಯಿಸಿರುವ ಅನುಭವವಿದೆ. ಆದರೆ, ಅವರ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಬಾರದಿದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಬೇರೊಬ್ಬರು ಅವರ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ವಿಜೃಂಭಿಸಿ ಅವರ ಘನತೆಗೆ ಚ್ಯುತಿ ತಾರದಿರಲಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಪುರೋಹಿತರು, ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಕುಂಕುಮಧಾರಿಗಳಾಗಿ ಹೊಸ ಶಾಲು ಹೊದ್ದುಕೊಂಡು ಪೂಜೆ, ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಧಾನಸೌಧವನ್ನು 'ಯಜ್ಞಕುಂಡ' ಮಾಡಬೇಡಿ; ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮೌಢ್ಯ ಬೇಡ. ಸಂವಿಧಾನವೇ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾಗಲಿ. ಸರ್ವರ ಒಳಿತಿಗೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಉಸಿರಾಗಲಿ.

⇒ಆರ್.ಜಿ. ಹಳ್ಳಿ ನಾಗರಾಜ, ಬೆಂಗಳೂರು

ಜನತಂತ್ರಕ್ಕೆ 'ಪುತ್ರ ವ್ಯಾಮೋಹ'ದ ಮೈಲಿಗೆ

ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ತಮ್ಮ ಪುತ್ರ ಯತೀಂದ್ರರ 'ರಾಜಕೀಯ ಪದೋನ್ನತಿ'ಗಾಗಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಬೆಂಬಲ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಘನತೆಗೆ ತಕ್ಕುದಲ್ಲದ ನಡೆ. ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಮಗನಿಗಾಗಿ ಲಾಬಿ ಮಾಡಿದರು ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಯು ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಕಸಿವಿಸಿ ಉಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಕಳೆದ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ ಪ್ರಮುಖ
ರೆಂದರೆ ಎಚ್.ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡ, ಬಿ.ಎಸ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ. ದೇವೇಗೌಡರ ಕುಟುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಜನಜನಿತ; ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಮಕ್ಕಳ ಕೈಗೊಂಬೆಯಾದರು. ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಪುತ್ರ ಪ್ರೇಮದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ಬರಷ್ಟು ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅವರದು 'ಕಡಿಮೆ ಕುಟುಂಬ ಪ್ರೀತಿ' ಎಂದು ಜನತೆ ಸಮಾಧಾನಪಡುವ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ.

⇒ಟಿ. ಜಯರಾಂ, ಕೋಲಾರ

ಕೋರ್ಸ್ ರದ್ದು: ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ವರ

ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ತಗ್ಗಿಸಲು ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯು ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ 458 ಕೋರ್ಸ್ ರದ್ದುಪಡಿಸಿದೆ. ಇದು ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ವರದಾನವಾಗಲಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಬಡ, ಮಧ್ಯಮವರ್ಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಲಿದೆ. ಏಕಾಏಕಿ ರದ್ದು ಮಾಡದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೇರಿಕೊಂಡ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಕೋರ್ಸ್ ನಡೆಯುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ
ಅಥವಾ ಲಭ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹತ್ತಿರದ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿ
ಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಇಲಾಖೆಯೇ ಹೊರಬೇಕಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರವೇಶಾತಿ
ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ಆಗಿ ಉಳಿಯುವ ಬೋಧನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿರು
ವುದೇ ಕಾರಣ. ಜೊತೆಗೆ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುವ ಮೊದಲೇ ಅವರನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ಕೈಬಿಟ್ಟು ಆ ಹೊರೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ಹೊರಿಸುತ್ತಿ
ದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ.

⇒ಸಂಪತ್ ಬೆಟ್ಟಗೆರೆ, ಮೂಡಿಗೆರೆ

ದಲಿತ ಸಿ.ಎಂ ಪಟ್ಟ: ಗಾಳ ನುಂಗಿದ ಮೀನು

'ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿಯೂ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ!' ಲೇಖನವು (ಲೇ: ರವೀಂದ್ರ ಭಟ್ಟ,