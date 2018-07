ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಚುನಾವಣೆ: ಮತದಾನ ಮಾಡಲು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಲಾಲ ಕರೆ

ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್‌: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರಜೆಗಳು ಆಳುವ ಸರ್ಕಾರದ ಆಯ್ಕೆಗಾಗಿ ಬುಧವಾರ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಹ ಮತಗಟ್ಟೆ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮತದಾನದ ಹಕ್ಕು ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪದಚ್ಯುತ ಪ್ರಧಾನಿ ನವಾಜ್‌ ಷರೀಫ್‌ ಅವರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್‌ (ಪಿಎಂಎಲ್‌–ಎನ್‌) ಹಾಗೂ ಇಮ್ರಾನ್‌ ಖಾನ್‌ ಅವರ ‘ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತೆಹ್ರೀಕ್‌–ಐ–ಇನ್ಸಾಫ್‌’ (ಪಿಟಿಐ) ಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇದೆ. ಬಿಲಾವಾಲ್ ಭುಟ್ಟೊ ಜರ್ದಾರಿ ಅವರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಪೀಪಲ್ಸ್‌ ಪಾರ್ಟಿ ಸಹ ಕಣದಲ್ಲಿದೆ.

ಮತಗಟ್ಟೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಂಡಿರುವುದು, ಜಾಕೋಕಾಬಾದ್‌ ಮತಗಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ಗುರುತಿಗೆ ಬಳಸುವ ಇಂಕ್‌ ಪೂರೈಕೆಯಾಗದೆ ಮತದಾನ ನಿಗದಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿಲ್ಲದ್ದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮುಸ್ಲಿಮ್‌ ಲೀಗ್‌(ಎನ್‌) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶೆಹಬಾಸ್‌ ಷರೀಫ್‌ ಮಾಡೆಲ್‌ ಟೌನ್‌ ಮತಗಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದರು.

’ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಜನರೆ, ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರೇ–ಅಧಿಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಹೋಗಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಗೆಲುವಾಗಲಿ’ ಎಂದು ನೊಬೆಲ್‌ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತೆ, ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಯುವ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ ಮಲಾಲ ಯೂಸೂಫ್‌ಝೈ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

The people of Pakistan - especially women - the power is in your hands. Get up, go and vote! Democracy shall win! #Election2018 🇵🇰🗳 pic.twitter.com/LqVRUK9cjO

— Malala (@Malala) July 24, 2018