ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್‌: ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಯೋಗವನ್ನು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಗುರುವಾರ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಸನಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು.

ಫಾರೆಸ್ಟ್‌ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್‌ ಗ್ರೌಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 55 ಸಾವಿರ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಯೋಗ ಆಸನಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದರು.

’ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾಮೂಹಿಕ ಚಳವಳಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನೇ ಒಂದು ಗೂಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯಿದೆ. ಟೋಕಿಯೋದಿಂದ ಟೊರಾಂಟೊ, ಶಾಂಘೈನಿಂದ ಚಿಕಾಗೊ, ಸ್ಟಾಕ್‌ಹೋಮ್‌ನಿಂದ ಸಾವೊಪೌಲೊ ಸೇರಿ ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲೆಡೆಯೂ ಯೋಗ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು.

The way to lead a calm, creative & content life is Yoga. It can show the way in defeating tensions and mindless anxiety.

Instead of dividing, Yoga unites.

Instead of further animosity, Yoga assimilates.

Instead of increasing suffering, Yoga heals: PM

