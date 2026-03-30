Rajasthan Day | ರಾಜಸ್ಥಾನ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನ: ಹೀಗಿದೆ ಇತಿಹಾಸ..

ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಜ್ಯ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದ ದಿನದ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ 30ರಂದು ರಾಜಸ್ಥಾನ ದಿನವನ್ನು (Rajasthan Day) ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಜನರ ಶೌರ್ಯ, ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಈ ದಿನದಂದು ಸ್ಮರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇತಿಹಾಸ

ಏಕೀಕರಣದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ: ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು 'ರಜಪೂತಾನ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕ ಬಳಿಕ ಇಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಒಂದು ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಈ ಏಕೀಕರಣ ಪ್ರಕಿಯೆ ಒಟ್ಟು 7 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು.

1949 ಮಾರ್ಚ್ 30

ಈ ದಿನದಂದು ಅಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳಾದ ಜೈಪುರ, ಜೋಧ್ಪುರ, ಬಿಕಾನೇರ್ ಮತ್ತು ಜೈಸಲ್ಮೇರ್ ಪ್ರದೇಶಗಳು 'ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ'ಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡವು. ಇದರಿಂದಾಗಿ 'ಗ್ರೇಟರ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ' (Greater Rajasthan) ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು. ಈ ದಿನವನ್ನೇ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ಪಾತ್ರ:

ಭಾರತದ ಉಕ್ಕಿನ ಮನುಷ್ಯ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಈ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ವಿಲೀನಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. 1949ರ ಮಾರ್ಚ್ 30ರಂದು ಅವರು ಜೈಪುರದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.

ಅಂತಿಮ ಹಂತ: 1956 ರಂದು ನವೆಂಬರ್ 1ರಂದು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಏಕೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿತು. ಅಂದು ಅಜ್ಮೀರ-ಮೇರ್ವಾಡ ಮತ್ತು ಇತರ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಭಾಗವಾದವು.

ಆಚರಣೆಯ ಮಹತ್ವ: ಈ ದಿನದಂದು ರಾಜಸ್ಥಾನದಾದ್ಯಂತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜತೆಗೆ ರಜಪೂತರ ಶೌರ್ಯ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯಗಳಾದ ಘೂಮರ್ ಮತ್ತು ಕಾಲ್ಬೇಲಿಯಾ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದ ಶ್ರೀಮಂತ ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪವನ್ನು ಈ ದಿನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.