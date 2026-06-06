ದೇಹ ನೋಡಿ ಅಳೆಯುವ ಮುನ್ನ...

<p>ಯಾರದೇ ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಇದು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ, ಅವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ, ಕೀಳರಿಮೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಂತೂ ‘ಬಾಡಿ ಶೇಮಿಂಗ್’ ಹಾವಳಿ ಮಿತಿ ಮೀರಿದೆ.</p>.<p>ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ಹೀಯಾಳಿಸುವ ಮುನ್ನ ಜನ ಯೋಚಿಸಬೇಕು. ಯಾರೂ ಪರಿಪೂರ್ಣ ರಲ್ಲ, ‘ಇದೇ ಪರಿಪೂರ್ಣ’ ಎಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿಯಬೇಕು. ದೇಹವನ್ನು ನೋಡಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬಾರದು.</p>.<p>ನಾನೂ ‘ಬಾಡಿ ಶೇಮಿಂಗ್’ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ದಪ್ಪ ಆದಾಗ ನನಗೂ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು, ‘ಏನ್ ಮೇಡಂ ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಆಗಿದ್ದೀರಿ, ಸಿನಿಮಾ ಇಲ್ಲವಾ, ಅದಕ್ಕೇ ಡಯಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲವಾ, ಯಾಕೆ ಸಣ್ಣ ಆಗುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ’ ಎಂದೆಲ್ಲ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾನೂ ಅಷ್ಟೇ ನಾಜೂಕಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ‘ನಾನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಓಡಾಡಿಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಖುಷಿಯಿಂದ ದಪ್ಪ ಆಗಿದ್ದೇನೆ’ ಅನ್ನುತ್ತಿದ್ದೆ. ಈಗ ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಾಳಜಿ ಕಾರಣವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ, ‘ಯಾಕೆ ಸಣ್ಣ ಆಗಿದ್ದೀರ’ ಅಂತ. ನಾನು ಇಂತಹ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ತಲೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಖುಷಿಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೇನೆ.</p>.<p>ಇಂಥ ನಡೆಯನ್ನು ಸಮಾಧಾನಚಿತ್ತದಿಂದ ಎದುರಿಸಬೇಕು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ‘ಬಾಡಿ ಶೇಮಿಂಗ್’ ಆಗುವುದು ಮೊದಲು ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ತಂದೆ– ತಾಯಿ, ಸಂಗಾತಿ, ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರು ವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬಬೇಕು.</p>.<p>ಮತ್ತೂ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ ಎಂದರೆ, ಬಾಡಿ ಶೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡುವವರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕೊರತೆ ಅಥವಾ ಅಭದ್ರತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಅವರು ಬೇರೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಅದನ್ನು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ತರುತ್ತಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260606-51-948323598</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>