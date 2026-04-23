<p>ದಾವಣಗೆರೆ: ಎಚ್ಐವಿ (ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಮ್ಯುನೊ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ವೈರಸ್) ತಗುಲಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಶಂಕೆಯಿದ್ದರೂ ಹಿಂಜರಿಕೆ/ ಮುಜುಗರದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆರಳಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಮುಂದಾಗದವರ ನೆರವಿಗಾಗಿ ‘ಮಿಷನ್ ಏಡ್ಸ್ ಸುರಕ್ಷಾ’ (ಎಂಎಎಸ್) ಅಭಿಯಾನದಡಿ ಕ್ಯುಆರ್ ಕೋಡ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಸಿ ಕ್ಯುಆರ್ ಕೋಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಎಚ್ಐವಿ/ ಏಡ್ಸ್ ತಗುಲಿರಬಹುದಾದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲವಾ? ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು? ತಮಗಿರುವ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗುತ್ತಿದಯೇ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಐವಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಬೇಕಾ? ಬೇಡವಾ? ಅಥವಾ ಕೌನ್ಸ್ಲಿಂಗ್ಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕಾ? ಬೇಡವಾ? ಎಂಬ ಗೊಂದಲ ನಿವಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಗೋಪ್ಯವಾಗಿಡಲು ಈ ಪದ್ಧತಿ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಡ್ಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಂಸ್ಥೆ (ಎನ್ಎಸಿಒ) ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಏಡ್ಸ್ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಸಂಘದ (ಕೆಸ್ಯಾಪ್ಸ್) ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ‘ಏಡ್ಸ್ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಘಟಕ’ಗಳು ‘ಮಿಷನ್ ಏಡ್ಸ್ ಸುರಕ್ಷಾ’ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿವೆ.</p>.<p>‘ಹಲವು ಸಂಗಾತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವವರು, ಎಚ್ಐವಿ ರೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವವರು, ಲೈಂಗಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರಿಗೆ ಎಚ್ಐವಿ ತಗುಲಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಮುಜುಗರ, ಭಯದಿಂದಾಗಿ ಐಸಿಟಿಸಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಎಚ್ಐವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂಥವರು ಕ್ಯುಆರ್ ಕೋಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಅನುಮಾನವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡೆಯಬಹುದು’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಏಡ್ಸ್ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಘಟಕದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಡಿ.ಪಿ. ಮುರಳೀಧರ.</p>.<p>ಕ್ಯುಆರ್ ಕೋಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ವಯಸ್ಸು, ಲಿಂಗ, ಒಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಗಾತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ?, ಸೂಜಿ/ ಸಿರಿಂಜ್ಗಳನ್ನು ಬೇರೊಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ರೋಗದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಇವೆಯಾ? ಎಂಬುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಗೂ ಪೂರಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಎಚ್ಐವಿ ಇರುವ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಲಹೆಯನ್ನೂ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಎಚ್ಐವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗಲು ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಐಸಿಟಿಸಿ ಕೇಂದ್ರದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಆಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಅಂದಾಜಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ಸೋಂಕಿತರ ಪೈಕಿ ಕನಿಷ್ಠ ಶೇ 95ರಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಎಚ್ಐವಿ ಸೋಂಕಿತರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವುದು, ಸೋಂಕು ದೃಢಪಟ್ಟವರನ್ನು ಎಆರ್ಟಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವುದು, ಎಚ್ಐವಿ ಹರಡುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು, ಎಚ್ಐವಿ/ ಸಿಪಿಲಿಸ್/ ಹೈಪಟೈಟಿಸ್– ಬಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ತಾಯಿಯಿಂದ ಮಗುವಿಗೆ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಶೂನ್ಯಗೊಳಿಸುವುದು ಎಂಎಎಸ್ ಅಭಿಯಾನದ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 7,500 ಜನ ಎಚ್ಐವಿ ಸೋಂಕಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ. ಸದ್ಯ 5,800 ಸೋಂಕಿತರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ 1,700 ಸೋಂಕಿತರನ್ನು ಅಭಿಯಾನದಡಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260423-43-1205968646</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>