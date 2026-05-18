<p>ದಾವಣಗೆರೆ: ಐವರು ಸದಸ್ಯರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಸುಂದರ ಕುಟುಂಬ. ತಂದೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕ, ತಾಯಿ ಗೃಹಿಣಿ. ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತವಾಗಿ ಬಂದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜಮೀನಿನಿಂದಲೂ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ. ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಕಾಲೇಜು ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತಿದ್ದ ಪುತ್ರ ಡೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳ ವ್ಯಸನಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಡಿಯೊ ತುಣುಕುಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಎಂಎಸ್ಎಂ (ಪುರುಷರೊಂದಿಗೆ ಪುರುಷರ ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆ) ಗೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದ. ಆಕರ್ಷಣೆಯು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಟವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿತ್ತು. ಡೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಆಗಾಗ ಎಂಎಸ್ಎಂ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಎಚ್ಐವಿ (ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಮ್ಯುನೊ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ವೈರಸ್) ಎಂಬ ಮಾರಿ ಯುವಕನ ದೇಹ ಸೇರಿತ್ತು..</p>.<p>ಇದೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಷ್ಟೇ.. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಿನ ನಿತ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಮನೆತನದ ಮಾನ, ಮಾರ್ಯಾದೆಗೆ ಅಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೇ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.</p>.<p>‘ಚಿಗುರುಮೀಸೆಯ ಯುವಕರು ಮೊಬೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾ ಪುರುಷ ಸಂಗಾತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ. ಎಂಎಸ್ಎಂಗೆ ಸುದೀರ್ಘ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಪುರುಷರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಕದ್ದುಮುಚ್ಚಿ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೀಗ ಡೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿಯೇ ಹಲವು ಪುರುಷ ಸಂಗಾತಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಮೊದಲು ‘ಒಮ್ಮೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ’ ಎಂಬ ಕೆಟ್ಟ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಶುರುವಾಗುವ ಆಸಕ್ತಿಯು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಚಟವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯುವಕರು ಎಚ್ಐವಿ, ಸಿಪಿಲಿಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಹರಡುವ ಇನ್ನಿತರ ರೋಗಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಆತಂಕಕಾರಿಯಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಲೈಂಗಿಕ ತಜ್ಞರು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>‘ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಸಿಬಿಸಿ ದೃಶ್ಯಗಳು ಯುವಕರನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತಿವೆ. ಎಂಎಸ್ಎಂ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ/ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಹತ್ತಾರು ಡೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಇವುಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗುವ ಯುವಕರನ್ನು ಪುರುಷರು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಎಸ್ಎಂ ಎಂಬುದು ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಜಾಲವಾಗಿದೆ. ನಗರ, ಜಿಲ್ಲೆ, ರಾಜ್ಯ, ದೇಶದ ಗಡಿ ಮೀರಿದ್ದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಮೋಹದ ಜಾಲ ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ’ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>‘ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳು, ಕಾಲೇಜುಗಳು, ಹೋಟೆಲ್ಗಳು, ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕಿದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಬರುವ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಎಚ್ಐವಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ಮಹಿಳಾ ಸಂಗಾತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸುವ ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಿಂತ ಪುರುಷರು ಪುರುಷರೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸುವ ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವೈದ್ಯರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 7,500 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಎಚ್ಐವಿ/ ಏಡ್ಸ್ ರೋಗಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ 5,800 ಎಚ್ಐವಿ ಪೀಡಿತರು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 20ರಿಂದ 25 ವಯೋಮಾನದ 80ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಯುವಕರು ಎಂಎಸ್ಎಂನಿಂದಾಗಿ ಎಚ್ಐವಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಎಸ್ಎಂಗೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತಿರುವವರ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಯುವಕರೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತವೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260518-43-1255354173</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>