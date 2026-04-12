‘ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿ ಜನಿಸಿದರೆ ಬದುಕಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಿ’

ಗಂಗಾವತಿ: 'ಯಾರಿಗಾದರೂ ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿ ಮಗು ಜನಿಸಿದರೇ ಆ ಜೀವವನ್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಬೇಡಿ. ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಲಿಸಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಅವರಿಗೂ ಒಂದು ಜೀವನವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರಿ' ಎಂದು ಜಾನಪದ ಕಲಾವಿದೆ ಮಂಜಮ್ಮ ಜೋಗತಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟೂರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ 893ನೇ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ನಿಮಿತ್ತ ನಡೆದ ಶರಣರ ಜೀವನ ದರ್ಶನ ಪ್ರವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಈ ಹಿಂದೆ ದಿ.ಬಸವರಾಜ ಕೋಟಿ ಅವರು ಗಂಗಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಪ್ರಥಮ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಅವಕಾಶ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದಲೇ ಇಂದು ನಾನು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಕೈಗಳಿಂದ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಾನು ಗಂಗಾವತಿ ಋಣ ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಈ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಪ್ರವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ, ಪುರುಷರ ಜತೆ ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿಯಾಗಿ ನಾನಿದ್ದಿದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ವೇದಿಕೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನಾಗಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಬಸವಣ್ಣ ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಬಸವ ಜಯಂತಿಯಂದೇ ಸಮಾಜದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಪರಣ್ಣ ಮುನವಳ್ಳಿ ಅವರು ಊಟ ದೇಹಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿದರೆ, ಪ್ರಸಾದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಲ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಡಾ.ಮಹಾಂತ ಬಸವಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, ದೇಹದ ಬಾಹ್ಯ ಕುರುಹುಗಳು ಗಂಡು, ಹೆಣ್ಣು ಅಥವಾ ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಸುಳಿ ಯುವ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಲಿಂಗ ಭೇದವಿಲ್ಲ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಮಿತಿ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಫ್.ಷಣ್ಮುಖಪ್ಪ, ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅರಳಿ ಶೇಖರಪ್ಪ, ಎಚ್.ಗಿರೇಗೌಡ, ಜೆ.ನಾಗರಾಜ, ಶಿವಕುಮಾರ ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ, ವೀರೇಶ, ಎ.ಕೆ.ಮಹೇಶಕುಮಾರ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>