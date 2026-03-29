‘ಸ್ತ್ರೀ ಎಂದರೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಕೆಯಲ್ಲೇ ಸಮಷ್ಟಿ’

' ಸ್ತ್ರೀ ಎಂದರೆ ಸೃಷ್ಟಿ. ಆಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಷ್ಟಿಯೇ ಅಡಗಿದೆ. ಒಳ್ಳೆಯದ್ದನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತ ಹೋದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಸಿಗುತ್ತದೆ'.

–ಹೀಗೆಂದು ಅಂತಿಮ ಮೂವತ್ತು ಜನರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಛಲದ ಹತ್ತು ಸಾಧಕಿಯರನ್ನು ಹೆಕ್ಕಿ ತೆಗೆದ ಬಗೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದು ತೀರ್ಪುಗಾರರ ತಂಡ.

'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಸಾಧಕಿಯರು' ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭದ ತುಂಬಿದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಕೆ.ಎಸ್. ಮುದಗಲ್, ಹಿರಿಯ ರಂಗಕರ್ಮಿ ಬಿ. ಜಯಶ್ರೀ ಹಾಗೂ ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಹಕ್ಕುಗಳ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ ಅಕ್ಕೈ ಪದ್ಮಶಾಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು.

'ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಕಿಡಿ ಸುಪ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಾಗಲೆಲ್ಲ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ಅವರ ಸಹಜ ಬದುಕೇ ನಮಗೆ ಸಾಧನೆಯಾಗಿ ಕಂಡಿದೆ' ಎಂದು ಮುದಗಲ್ ಹೇಳಿದರು.

'30ರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಧಕರೇ. ಅವರ ಬದುಕೇ ಸಾಧನೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸವಾಲು ಎದುರಿಸುತ್ತ ಗುರಿ ತಲುಪಿದ ಪರಿ, ಅವರ ಸಾಧನೆ ಹೇಗೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಆಗಿದೆ? ತಮ್ಮ ನ್ಯೂನತೆಯನ್ನೇ ಸಾಧನೆಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆವು' ಎಂದರು.

'ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಮಹಿಳೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ದಿಟ್ಟೆ ಆಗುತ್ತಾಳೆ. ಇದನ್ನು ಇವರ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡೆವು. ಇವರ ಬದುಕು ಸಮಾಜದ ಇತರರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ' ಎಂದು ಬಿ. ಜಯಶ್ರೀ ಪ್ರಶಂಸಿಸಿದರು.

'ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತೆಯೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕರುಣೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಸಮಾನ ಅವಕಾಶ ಬೇಕು' ಎಂದು ಅಕ್ಕೈ ಪದ್ಮಶಾಲಿ ಹೇಳಿದರು.

'ಸುಧಾ'ದ ಮುಖ್ಯ ಉಪ ಸಂಪಾದಕಿ ರಶ್ಮಿ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ