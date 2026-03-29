ಸಾಧಕಿಯರ ಮನದಾಳ

ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ವೇದಿಕೆ ಹತ್ತಿಸಿರುವುದು ಸಾಧಿಸುವ ಛಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ನಾನು ಲಿಂಗತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತೆ ಎಂಬ ಅಳುಕು ಆಗಾಗ ಕಾಡಿದ್ದಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಗೌರವವು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಮೂಡಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ

........................................................................................

ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲಸ, ರೋಡ್ ರೋಲರ್ ವಾಹನ ಓಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಇಂದು ನನ್ನ ಕೆಲಸದ ಮೂಲಕ ನನ್ನನ್ನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿರುವ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು

ಮಹಿಳೆಯು ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುವವಳಲ್ಲ. ಅವಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಹಿರಿದಾಗಿದೆ. ಆಕೆಯು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾಳೆ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ. ಆ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲ ಬಂದಂತಾಯಿತು

ಕಾಡಂಚಿನ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳಾದ ನನಗೂ ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅನುಭವವೇ ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ. ನನ್ನನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಯು ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದೆ

ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅವರ ಹೆರಿಗೆ ನೋವನ್ನು ಕಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹಡೆಯಲು ಸಹಕರಿಸಿದ್ದೆ. ಈ ಕೆಲಸವೇ ನನಗೂ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರಕುವಂತೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಸಾರ್ಥಕ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ

'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಯಷ್ಟೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ

ಸರಳವಾಗಿ, ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ವರದಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯವೋ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ ಸಾಧಕಿಯರ ಪರಿಚಯ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾರ್ಥಕ ಬದುಕನ್ನು ಕಳೆಯಬೇಕಿದೆ ಅನ್ನಿಸಿತು

ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಬೆಳೆಯುವುದು ಎಷ್ಟು ಅಗತ್ಯ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿತು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಹಿಂದುಳಿದ ಮಹಿಳೆಯರು ಸೂಕ್ತ ಅವಕಾಶದೊಂದಿಗೆ ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ಸಮಾಜ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಕಲ್ಪನೆ ಮೂಡಿದೆ

'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಯು ಸಾಧಕಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿರುವುದು ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ನನ್ನ ಐಎಎಸ್ ಗುರಿ ಸಾಧನೆಯ ಕನಸಿಗೆ ಬಲ ತುಂಬಿದೆ. ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿದೆ.

ಎಲೆಮರೆಕಾಯಿಯಂತೆ ಇದ್ದವರನ್ನೂ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ' ಪತ್ರಿಕೆ ಗುರುತಿಸಿರುವುದು ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸ್ವತಂತ್ರ ಬದುಕಿಗಾಗಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ಗುರುತಿಸಿ ಗೌರವಿಸಿರುವುದು ಬದುಕಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ಫೂರ್ತಿ, ಗುರಿ ನೀಡಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ