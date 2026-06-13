ಮೂಗಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಸವರಿದರೆ ಸಾಕೇ?

<p><em>ಮೈತ್ರೇಯಿ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಹೆಗಡೆ</em></p>.<p>1947ರ ಜುಲೈ 18; ಸಂವಿಧಾನ ಸಭೆಯ ಚರ್ಚೆಯ ಜಗುಲಿಯಲ್ಲಿ ರೇಣುಕಾ ರಾಯ್ ಎದೆ ತಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದ್ದರು; ‘ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿಯ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಹಿಳೆಯರು ಯಾವಾಗಲೂ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಹೋರಾಡಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಪುರುಷರು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಾಗ ಮಹಿಳೆಯರ ಹಕ್ಕುಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದೊರಕುತ್ತವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ನನ್ನದು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥ ಮಹಿಳೆಯರು ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೆಗಲಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಗಟ್ಟಿ ವಿಶ್ವಾಸ ನನ್ನದು. ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಟ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅವಮಾನ-ಗೇಲಿ ಮಾಡಬೇಡಿ’ ಎಂದು ಅವರು ಗರ್ಜಿಸಿದ್ದರು. ಏಳೂವರೆ ದಶಕಗಳ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆ ಗರ್ಜನೆ ಹಗಲುಗನಸಿನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅನುಭವ; ಅಧಿಕಾರದ ಗಂಟು ತಾನಾಗೇ ಸಮಾನತೆಯ ಹೊಸಿಲು ದಾಟಲಾರದು ಎಂಬ ವಾಸ್ತವದ ಅರಿವು. ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಮುನಿಸಿಪಾಲಿಟಿ - ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಶೇ 30ರಷ್ಟು ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಟ್ಟು, (1994, 74ನೇ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಪ್ರತಿರೋಧ, ಅಪಹಾಸ್ಯ ಕ್ರಮೇಣ ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರ, ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನು ಸರಿಮಾಡುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ದೇಶದ ಅರ್ಧ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಮೇಲ್ಮನೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇವತ್ತಿಗೂ ಬೆರಳಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಅವರ ಧ್ವನಿ ಕ್ಷೀಣವಾಗಿದೆ. 2023ರಲ್ಲಿ ‘ನಾರಿ ಶಕ್ತಿ ವಂದನ್’ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಪ್ರಸ್ತಾವಿಸಿದ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು 2026ರಲ್ಲಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ, ಮುಂದೇನು ಎಂಬ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ.</p>.<p>ಎದುರುತ್ತರವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕಾರಗೊಂಡಿತ್ತು 2023ರ ನಾರಿ ಶಕ್ತಿ ಕಾಯ್ದೆ. ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮರುವಿಂಗಡಣೆ ಮತ್ತು ಜನಗಣತಿ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗಿಂತ ಕೊನೆಗೂ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಸಂಸತ್ತನ್ನು ತಲುಪಿತು ಎಂಬ ಸಂತಸವೇ ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು. 2026ರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜೋಡಿ ಕರಡು ಮಸೂದೆಗಳು ಸಿದ್ದವಾದವು. ಮರುವಿಂಗಡಣೆ ಮತ್ತು ಜನಗಣತಿಯನ್ನು ಈಗಲೇ ನಡೆಸಿ, 2029ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿವೆ ಎಂಬ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ, ಕರಡುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಹನ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಿತು. ಕ್ಷೇತ್ರ ಮರುವಿಂಗಡಣೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲೇ ಅಡಕವಾಗಿರುವ ವಿಚಾರ; ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಅಡಿಪಾಯಗಳಲ್ಲೊಂದು. ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನ, ಕೆನಡಾ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ ಹೀಗೆ ಹಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಆ ದೇಶಗಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಮನಾದ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಹಕ್ಕುಗಳು ಸಮತೋಲನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮನೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಮನೆಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ ಸದಸ್ಯ ಬಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಕೇವಲ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮರುವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಆಶಯಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದೇಶದ ನೀತಿಯನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ರಾಜ್ಯಗಳು ಈಗ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ ಕಳವಳಗೊಳ್ಳುವುದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಸಂಪತ್ತಿನ ಸಮಾನ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗುವ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಮರುವಿಂಗಡಣೆ ಮೂಲಕ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಸಮತೋಲನ ನಾಡಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಈಗ ಅಗತ್ಯ ಎಂಬ ವಾದವೂ ಹುರುಳಿಲ್ಲದ್ದಲ್ಲ.</p>.<p>ಭಾರತದಂತಹ ಅಗಾಧವಾದ ದೇಶದ ಜನಗಣತಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸುವುದು ಸುಲಭದ ಮಾತು ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಮರುವಿಂಗಡಣೆ, ಒಂದು ದೇಶ ಸಮಾಜವಾದಿ ಗಣತಂತ್ರವೋ ಅಥವಾ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವೋ ಎಂಬ ಸಂಕೀರ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳ ನಡುವೆ ಅಡಗಿರುವ ವಿಷಯ. ಹಾಗೆಯೇ ಜನಗಣತಿಯೂ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರವಾಗಿರುವ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವುದು ಮಾತ್ರ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಎಂಬ ತುರ್ತಾಗಿರುವ ಅಗತ್ಯ.</p>.<p>ಕ್ಷೇತ್ರ ಮರುವಿಂಗಡಣೆ, ಜನಗಣತಿ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿಯ ಮೂರು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಕರಡುಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದರೂ, ಅಂಗೀಕಾರವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಅವುಗಳನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದದ್ದೂ ಆಯಿತು. 2023ರಲ್ಲಿ ಇವೇ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಕರಡು ಅಂಗೀಕಾರವಾಗಿ ಕಾಯ್ದೆಯಾದರೂ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಮರುವಿಂಗಡಣೆ ವಿರುದ್ಧ ಜನರ ಆಕ್ಷೇಪ ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ತಮ್ಮ ನಿಲುವುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿವೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಮರುವಿಂಗಡಣೆಯ ಚರ್ಚೆಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ನ್ಯಾಯ-ಅನ್ಯಾಯಗಳಿವೆ. ಆದರೆ, ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಮೊದಲು ಜನಗಣತಿ ನಡೆಸಿ, ಅದರ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮರುವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿ, ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡೋಣ ಎಂದು ಹೊರಡುವುದು ಮೂರ್ಖತನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರ ಮೂಗಿನ ಮೇಲೆ ತುಪ್ಪ ಸವರಿದಂತೆ, ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗಂಟಿನ ಆಸೆ ತೋರಿಸಿದಂತೆ.</p>.<p>ಮಹಿಳೆಯರ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಮರುವಿಂಗಡಣೆ ಮತ್ತು ಜನಗಣತಿಯ ಸಂಕೋಲೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಸಾಕಾರವಾಗುವುದು ಸಾಧ್ಯ.</p>.<p>2023ರಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕೊರಲಿನಿಂದ ಸಂಸತ್ತು ಮೀಸಲಾತಿ ಕಾಯ್ದೆ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದರೂ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿಯ ಮೂಲಕವೇ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವವರಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಜ ಪ್ರಗತಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿಯಾದರೂ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಾರದಿರುವುದೇ ಎಂಬುದು ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸತತವಾದ ಶಿಕ್ಷಣ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ, ಹೊರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಚಳವಳಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನಿನ ಬಲವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಶಿಕ್ಷಣ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಇತರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು, ಮಹತ್ತರ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವುದನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಹಿಂದಿಗಿಂತಲೂ ಈಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿಯೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮುಖಗಳು ನಮಗೆ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲೂ ಶಾಸನಸಭೆಗಳಲ್ಲೂ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತವೆ ಎಂಬ ವಾದ ಅವರದು.</p>.<p>ಈ ಹೋಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಭಿನ್ನತೆಯಿದೆ. ಮೊದಲನೆಯ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆದರೆ, ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಕುರ್ಚಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವ, ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತವರಿಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡದೇ ಇರಲು ಬೇಕಾಗುವ ಕಾನೂನುಗಳು ಎಷ್ಟು ಅಗತ್ಯವೋ, ಅಷ್ಟೇ ಅಗತ್ಯ ಗಣತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಲೂ ಬೇಕಿವೆ. 2008ರ ಮೋನಾ ಲೇನ ಕ್ರೂಕ್ (ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪ್ರೆಸ್) ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೇಶಗಳು ಮಹಿಳೆಯರ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ನೀತಿ ಅಥವಾ ಕಾನೂನನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಬೇಕೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇವತ್ತು ಅಪ್ರಸ್ತುತ.</p>.<p>ಶಿಕ್ಷಣ ಹೆಚ್ಚಿದಂತೆ, ಲೋಕ ಕಂಡಂತೆ, ಜನರ ಬೇಡಿಕೆ, ಧ್ವನಿ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದು ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ರಾಜಕೀಯ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹಲವು ಪಕ್ಷಗಳು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತೆ ನಟಿಸುತ್ತಿವೆ. ಕೆಲವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಸಮಾನತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟವರು ಈ ಮುಖವಾಡಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬೇಕು.</p>.<p>ಸತ್ವವುಳ್ಳ ರಾಜಕೀಯ ಕಟ್ಟಲು ಮೊದಲು ಬೇಕಿರುವುದು ಜೊಳ್ಳಿರದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಇರುವ ಜ್ಞಾನ. ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಈ ಚಿಂತನೆ ನಮಗೆ ಮುಂದಿನ ದಾರಿ ತೋರಿಸಲಿ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260613-51-282585685</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>