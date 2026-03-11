ಬುಧವಾರ, 11 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homespecialsprajavani special

ಅನಿವಾರ್ಯವಲ್ಲದ ಖರ್ಚಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಸಾಲಗಾರರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೆನ್-ಝೀಗಳು!

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 11 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 12:20 IST
Last Updated : 11 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 12:20 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಜೆನ್ ಝೀ ತಲೆಮಾರಿನ ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗಿದೆ?

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಜೆನ್ ಝೀ ತಲೆಮಾರಿನ ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗಿದೆ?
ಜೆನ್ ಝೀ ತಲೆಮಾರಿನ ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗಿದೆ?
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಹಣಕಾಸು: ಜೆನ್‌ಝೀ – ಮಿಲೆನಿಯಲ್ಸ್ ತಲೆಮಾರಿನವರಿಗೆ ಚಿನ್ನವೇ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಹಣಕಾಸು: ಜೆನ್‌ಝೀ – ಮಿಲೆನಿಯಲ್ಸ್ ತಲೆಮಾರಿನವರಿಗೆ ಚಿನ್ನವೇ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆ
ಹಣಕಾಸು: ಜೆನ್‌ಝೀ – ಮಿಲೆನಿಯಲ್ಸ್ ತಲೆಮಾರಿನವರಿಗೆ ಚಿನ್ನವೇ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಅಮೆರಿಕದ ತೈಲ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಕ್ಕೆ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಹೂಡಿಕೆ: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಘೋಷಣೆ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಅಮೆರಿಕದ ತೈಲ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಕ್ಕೆ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಹೂಡಿಕೆ: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಘೋಷಣೆ
ಅಮೆರಿಕದ ತೈಲ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಕ್ಕೆ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಹೂಡಿಕೆ: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಘೋಷಣೆ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಿರಾತಂಕ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೂ ಅಂಕ: ಇದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅರ್ಥಲೋಕ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಿರಾತಂಕ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೂ ಅಂಕ: ಇದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅರ್ಥಲೋಕ
ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಿರಾತಂಕ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೂ ಅಂಕ: ಇದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅರ್ಥಲೋಕ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ: ಸಾವು–ನೋವಿಗೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ: ಸಾವು–ನೋವಿಗೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ
ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ: ಸಾವು–ನೋವಿಗೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ
InflationNews Plusgen z
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT