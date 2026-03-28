ಅರ್ಥ್ ಅವರ್: ಮಾರ್ಚ್ ಕೊನೆಯ ಶನಿವಾರ ಆಚರಿಸುವ ಈ ವಿಶೇಷ ದಿನದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಸದ್ಯ, ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಅರ್ಥ್ ಅವರ್ ಎಂಬ ಪದವು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಅನೇಕರಿಗೆ ಈ ಅರ್ಥ್ ಅವರ ಎಂದರೆ ಏನು? ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುವುದೇ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಇಂದು ರಾತ್ರಿ (ಮಾರ್ಚ್ 28) ರಾತ್ರಿ 7:30 ರಿಂದ 8:30ರ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವ ಈ ಅರ್ಥ್ ಅವರ್ನ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಅರ್ಥ್ ಅವರ್ (Earth Hour) ಎಂಬುದು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆಯ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ, ವರ್ಷದ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯ ಶನಿವಾರದಂದು ರಾತ್ರಿ 8:30 ರಿಂದ 9:30 ರವರೆಗೆ ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ಕಾಲ ಮನೆ ಅಥವಾ ಕಚೇರಿಯ ಅನಗತ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ.

ಈ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ವೈಲ್ಡ್ಲೈಫ್ ಫಂಡ್ (WWF) 2007ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಇದು ವಿಶ್ವದ 190ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಿಗೂ ಹರಡಿದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇದು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆಂದೋಲನವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ.

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಹಾಗೂ ಇಂಧನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಈ ಅರ್ಥ್ ಅವರ್ ಅನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಉರಿಯುವ ದೀಪಗಳನ್ನು ಆರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ವಿಶೇಷವಾದ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ .

ಅರ್ಥ್ ಅವರ್ ಆಂದೋಲನವು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 2007ರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಸಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಕ್ರಮೇಣ ಈ ಆಂದೋಲನದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ 190 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ. ಇದೊಂದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದ್ದು, ಜಗತ್ತಿನ ಅನೇಕ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೈಜೋಡಿಸಿವೆ.