Explainer: ಸತತ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತ ಇರಾನ್

<p>ಕಳೆದ ಸುಮಾರು 50 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇರಾನ್ ಅನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕೃತ ದೇಶವಂತೆ ಕಾಣಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇರಾನ್ನ ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಬಂಡುಕೋರರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ, ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಹಲವು ಆರೋಪಗಳಿಂದಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆನಿಸಿದೆ. </p><p>ಆದರೆ, ಇರಾನ್ನ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಲು ಅಮೆರಿಕ, ಐರೋಪ್ಯ ಒಕ್ಕೂಟ, ಬ್ರಿಟನ್ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಇರಾನ್ ವಿಶ್ವದ ಬಹುಪಾಲು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು 'ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್' ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. </p><h3>ಇರಾನ್ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಕುಂಠಿತ ಆದರೂ ಹತ್ತಿಕ್ಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ...</h3><p>ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಂದಾಗಿ ಹಣದುಬ್ಬರ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಅಶಾಂತಿ ಉಂಟಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, 2019ರಿಂದ ಇರಾನ್ 170ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸರಕುಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಕುಸಿದಿದ್ದರೂ, ದೇಶವು ತನಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಆಹಾರ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಟೋ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೈಲ, ಅನಿಲ, ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ವಿಶೇಷ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ಸಾವಿರಾರು ಇತರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಇರಾನ್ನ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಕುಂಠಿತಗೊಳಿಸಿವೆಯೇ ಹೊರತು, ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹತ್ತಿಕ್ಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.</p><p>'ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಇರಾನ್ ಅನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿರಬಹುದು. ಆದೆರೆ ನಿಜ ಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಇರಾನ್ ವ್ಯಾಪಾರವು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ' ಎಂದು ಲಂಡನ್ ಮೂಲದ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ 'ಬೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಜಾರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್'ನ ಸಿಇಒ ಎಸ್ಫಾಂಡ್ಯಾರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಮ್ಯಾಂಗೆಲಿಡ್ಜ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ವಿರುದ್ಧದ ಯುದ್ಧವು ಇರಾನ್ನ ಭವಿಷ್ಯದ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಹಡಗು ಸಂಚಾರವನ್ನು ತಡೆದಿರುವುದು, ಅಗತ್ಯ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವ ಅದರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳು, ಸಾರಿಗೆ, ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು, ಮಿಲಿಟರಿ ನೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಲೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿವೆ. ಎರಡು ವಾರಗಳ ಕದನ ವಿರಾಮವು ಮುಂದುವರಿಯದಿದ್ದರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿನಾಶಕಾರಿ ಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಭೀತಿಯಿತ್ತು. </p><p>ಆದರೂ, ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷಗಳ ವ್ಯಾಪಾರ ದತ್ತಾಂಶವು 9.4 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಗಣರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಶಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳಿವು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಅಡೆತಡೆಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅದರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.</p><h2>ಇರಾನ್ ಪಾಲಿನ ರಕ್ಷಕ ಚೀನಾ</h2><p>ಕಳೆದ ಎರಡು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ನ ಆಮದು ಮತ್ತು ರಫ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದುವ ಮೂಲಕ ಚೀನಾ ಇರಾನ್ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರನಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಕೋವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿರಂತರ ತೈಲ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಮುಂಬರುವ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ 400 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಚೀನಾ ಭರವಸೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಎನರ್ಜಿ ಏಜೆನ್ಸಿ ಪ್ರಕಾರ, 2024ರಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಇರಾನ್ನ ತೈಲ ರಫ್ತಿನ ಶೇ 90ರಷ್ಟನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದೆ. ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ 'ಅಟ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ' ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಚೀನಾ 2019 ರಿಂದ 2024 ರವರೆಗೆ ಇರಾನ್ನ ತೈಲರಹಿತ ರಫ್ತಿನ ಕಾಲು ಭಾಗದಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ ಇರಾನಿನ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಮತ್ತು ಲೋಹಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದೆ.</p><p>ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಚೀನಾದ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಡಾಲರ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಚೀನಾ, ಇರಾನ್ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸರಕುಗಳ ಸುಮಾರು ಶೇ 30ರಷ್ಟನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.</p><p>ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ರಹಸ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಂಕೀರ್ಣ 'ವಸ್ತು ವಿನಿಮಯ' (Barter system) ತೊಡಗಿವೆ. ಇರಾನ್ ಚೀನಾಕ್ಕೆ ತೈಲವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ಚೀನಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಬೆಂಬಲಿತ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಂಪನಿಗಳು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿವೆ. ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಈ ಗುಪ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಪ್ರಪಂಚದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಕಲಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ, ಇವು ನೈಜ ಖರೀದಿದಾರರ ಗುರುತನ್ನು ಮರೆಮಾಚುತ್ತವೆ.</p><h4>ಇರಾನ್ ತೈಲದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿಲ್ಲ...</h4><p>20 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಇರಾನ್ನ ರಫ್ತು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಸುಮಾರು ಶೇ 80 ರಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇರಾನ್ನ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದಂತೆ ಈ ಅಂಕಿಅಂಶವು ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.</p><p>ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇರಾನ್ನ ತೈಲ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದವು ಮತ್ತು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಕಂಪನಿಗಳು ಇರಾನ್ನೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡದಂತೆ ತಡೆದವು. ಇದು ಇರಾನ್ ಇತರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿತು.</p><p>2015 ರ ಇರಾನ್-ಅಮೆರಿಕ ಪರಮಾಣು ಒಪ್ಪಂದದ ನಂತರ ಕೆಲವು ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಯಿತು. ಆದರೆ 2019 ರಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಇರಾನ್ನೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವ ಕಂಪನಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತೆ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೇರಿದ ನಂತರ, ಈ ಮಾದರಿಯು ಚೇತರಿಕೆ ಕಂಡಿತು. </p><p>ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ 120 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ತೈಲರಹಿತ ಸರಕುಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡಿದೆ. ಇರಾನ್ ಏಳು ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಗಡಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಯುದ್ಧದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದೆ.</p><p>ಟರ್ಕಿ ಮತ್ತು ಇರಾಕ್ ಇರಾನಿನ ಸರಕುಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಾಹಕರು. ಚೀನಾದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಈ ಮೂರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು 2019 ರಿಂದ ಇರಾನ್ನ ತೈಲರಹಿತ ರಫ್ತು ವ್ಯಾಪಾರದ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಕುವೈತ್ ಇರಾನಿನ ಸಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಕುರಿಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಖರೀದಿದಾರ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ. ಸ್ಪೇನ್ನಲ್ಲಿ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೇಸರಿ ಇರಾನ್ನಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ.</p><h5>ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಲು ಪ್ರಯತ್ನ...</h5><p>ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಇರಾನ್ ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ದೇಶವು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಗಳು, ಉಕ್ಕು, ಕಬ್ಬಿಣ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಔಷಧಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ವ್ಯಾಪಕ ಉತ್ಪಾದನಾ ವಲಯವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ.</p><p>'ಅವರು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಲು ಸಂಘಟಿತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಮೇರಿಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕಿಸ್ಲಯ ಪ್ರಸಾದ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ, ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಡಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇರಾನ್ಗೆ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ.</p><p>ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸಿದರೆ, ಭಾರತವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಇರಾನ್ಗೆ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಮತ್ತು ಜೋಳವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ಇರಾನ್ ಭವಿಷ್ಯ ಏನು?</strong></p><p>ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಸಂಚಾರ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡು ಸಂಘರ್ಷ ತೀವ್ರಗೊಂಡರೆ, ಇರಾನ್ನ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವರ್ಷಗಳು ಅಥವಾ ದಶಕಗಳೇ ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದ ಏರ್ಪಟ್ಟರೂ ಸಹ, ಈಗಾಗಲೇ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿರುವ ಮನೆಗಳು, ಶಾಲೆಗಳು, ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ದೀರ್ಘ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗಬಹುದು. </p><p>ತನ್ನ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಇರಾನ್ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಭವಿಷ್ಯದ ಹಾದಿ ಕಠಿಣವಾಗಲಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇತರರು ಇರಾನ್ನ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಬಹುದಾದರೂ, ಇರಾನ್ ಕೂಡ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಹೊರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ತಡೆದಿರುವುದು ತಾಜಾ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. </p><p>(ಆಧಾರ: ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್)</p>