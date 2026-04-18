ಮೈಸೂರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಕಣ: ಪುಸ್ತಕ ಮುದ್ರಣ; ಆಗಲೂ, ಈಗಲೂ ಒಂದೇ ಸಾವಿರ!

<p>ಡಿ.ವಿ.ಗುಂಡಪ್ಪನವರು ಜೀವನಚರಿತ್ರೆಕಾರರಾಗಿ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಅದು. 14ನೇ ದಿವಾನರಾದ ಸಿ.ವಿ.ರಂಗಾಚಾರ್ಲು ಅವರ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಗುಂಡಪ್ಪ ಆಗ ಬರೆದಿದ್ದರು. 115 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಅದರ 1 ಸಾವಿರ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಲಾಗಿತ್ತು! ಆದರೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಮಾರಾಟವಾಗಲು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಬೇಕಾಯಿತು!!</p><p><em>ಇದೇಕೆ ಹೀಗಾಯಿತು? ಬರಲಿರುವ ಏಪ್ರಿಲ್ 23ರ ವಿಶ್ವ ಪುಸ್ತಕದ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಒಂದು ಅವಲೋಕನ...</em></p><p>1911ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದ, ‘ಶೆಟ್ಟಿಪೂಳ್ಯಂ ವೀರವಳ್ಳಿ ರಂಗಾಚಾರ್ಲು ಸಿಐಇ ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ, ಆಗಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಗತಿಗಳು’ ಹೆಸರಿನ ಈ ಕೃತಿಯು 1920ರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಮುದ್ರಣ ಕಂಡಿತ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ವಿಷಾದವು, ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ಓದುಗರ ಕೊರತೆ ಇತ್ತೆಂಬುದರ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ.</p><p>‘ಎರಡನೇ ಮುದ್ರಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದು ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಚಾರಕ ಇಲಾಖೆಯೇ ಹೊರತು ಮೈಸೂರು ಮಹಾಜನರಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಂಕೋಚವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಹೇಳದಿದ್ದರೆ ಜನರ ದೇಶಾಭಿಮಾನ ಎಂಥದ್ದೆಂಬುದನ್ನು ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಂತಾಗುತ್ತದೆ‘ ಎಂದು ಸಂಕಟ ಪಡುತ್ತಾರೆ ಗುಂಡಪ್ಪನವರು.</p><p>ಆಗ ಪುಸ್ತಕ ಮಾರಾಟ ಹೇಗಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರ ಮಾತಲ್ಲೇ ಕೇಳುವುದಾದರೆ, ‘ಮೊದಲು ಅಚ್ಚು ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಪ್ರತಿಗಳಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಾರ್ಥವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ಇನ್ನೂರು ಪ್ರತಿಗಳೂ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ಮುನ್ನೂರು ಅಥವಾ ಮುನ್ನೂರೈವತ್ತು ಪ್ರತಿಗಳೂ ಹೋಗಲಾಗಿ, ಉಳಿದ ನಾನೂರೈವತ್ತು ಅಥವಾ ಐನೂರು ಪ್ರತಿಗಳು ವಿಕ್ರಯವಾಗಲು ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಾಗಿವೆ’ ಈ ಮಾತು ಹೇಳುವಾಗಲೂ, ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೂರೈವತ್ತು ಪ್ರತಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಉಳಿದಿದಿದ್ದವು!</p><p>ಆಗ ‘ಮಾದರಿ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನ'ದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅರವತ್ತು ಲಕ್ಷ. ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ದುಡಿದವರ ಚರಿತ್ರೆಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಆದರಣೆಯೇ ಹೀಗಿದ್ದರೆ, ದೇಶ ಮತ್ತು ಭಾಷೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿರುವವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಥದ್ದಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದೂ ಗುಂಡಪ್ಪ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತು ನಿಜವೇ ಆಗಿದ್ದರೆ ಗ್ರಂಥ ರಚನೆಗೆ ನೀಡುವ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಭ್ರಮವೂ ಮೂಡಬೇಕು ಎಂದೂ ಆಸೆಪಡುತ್ತಾರೆ.</p><p>ಅದಾಗಿ ಎಂಟು ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ, ಒಂದೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಆವೃತ್ತಿಗಳೂ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದು ವಿಶೇಷ. ನಾಲ್ಕನೇ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಜೂನ್ 1928ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಸವನಗುಡಿಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಕಟನಾಲಯವು ಪ್ರಕಟಿಸಿತ್ತು. ಆಗಿನ ಪತ್ರಕರ್ತ ಎಂ.ವೆಂಕಟಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಅಂಬಿಲ್ ನರಸಿಂಹ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಅವರ ಪೀಠಿಕೆಗಳೊಡನೆ ಕೃತಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿತ್ತು.</p>.ಮೈಸೂರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಕಣ: ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಗೊಂದು ಪತ್ರ!.ಮೈಸೂರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಕಣ: ಲೆಸ್ಲಿ ಕೋಲ್ಮನ್ ಎಂಬ ಕೃಷಿಯ ಕೋಲ್ಮಿಂಚು!.<p><strong>ಡಿವಿಜಿ ಅಪರಿಚಿತರೇನೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ</strong></p><p>ಈ ಕೃತಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಗುಂಡಪ್ಪ ಅವರು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೋಖಲೆಯವರ ಕುರಿತು ಜೀವನಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದರು. ‘ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರ ಚರಿತ್ರೆ’, ‘ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರ ಸಮಕಾಲೀನರು’ ಕೃತಿಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದವು. ‘ವಸಂತ ಕುಸುಮಾಂಜಲಿ’, ‘ನಿವೇದನ’ ಕವಿತೆಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದವು. ‘ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ವಿಜಯ’, ‘ತಿಲೋತ್ತಮೆ‘ ಮತ್ತು ‘ಕನಕಾಲುಕ’ ನಾಟಕಗಳನ್ನೂ ಬರೆದು ಪ್ರಕಟಿಸಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಜನರಿಗೆ ಅಪರಿಚಿತರೇನೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ.</p><p>ಒಂದು ಸಾವಿರ ಪ್ರತಿಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಲು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಗುಂಡಪ್ಪನವರ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾದರಿ ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲದ ನಡೆ.</p><p>ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಆಗ ಇದ್ದ ತೊಡಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅವರು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವುದು ಹೀಗೆ: ‘ಇಂತಹ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಗಳು ಸಾಲವು. ಕಥಾನಾಯಕರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಮಾಚಾರಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುವುದು ಬಹು ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ವಂಶೀಯರಿದ್ದರೂ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ವಿಷಯವನ್ನು ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಇತರರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಇಷ್ಟಮಿತ್ರರಿದ್ದರೂ, ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅವರು ಆ ಮಹನೀಯರನ್ನು ಕುರಿತು ಉಪನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವರ್ತಮಾನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಶಂಸಿಸುವ ಪದ್ಧತಿಯಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನೂ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವೆಂದೇ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರುವಲ್ಲಿ, ಈ ಸಣ್ಣ ಗ್ರಂಥವು ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಗೆ ತಾನೆ ತಿಳಿಯಲಾದೀತು?</p><p>ನಾಯಕರ ಚರಿತ್ರೆ ರಚನೆ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸವಾಲೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂಥ ಸವಾಲುಗಳ ನಡುವೆ ಬರೆದ ಅಂಥ ಚರಿತ್ರೆಯು ಅಪೂರ್ಣವೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅರಿವು ಗುಂಡಪ್ಪನವರಿಗಿತ್ತು.</p><p><strong>ಈಗಲೂ ಒಂದೇ ಸಾವಿರ!</strong></p><p>106 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕವೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಓದುವವರ ಕೊರತೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಏನೂ ಆದಂತಿಲ್ಲ.</p><p>ಈಗಲೂ ಪ್ರಕಾಶಕರು ಯಾವುದೇ ಕೃತಿಯ 1 ಸಾವಿರ ಪ್ರತಿಯನ್ನಷ್ಟೇ ಮುದ್ರಿಸುತ್ತಾರೆ. (ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಅಪವಾದಗಳಿರಬಹುದು) ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು 500, 300, 200, 100ಕ್ಕೂ ಇಳಿದಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಏಕೆ? ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಪುಸ್ತಕ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಸಮಿತಿಗೆ ನೀಡಲೆಂದು ಕೇವಲ 20–50 ಪ್ರತಿಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಮುದ್ರಿಸಿ, ಪುಸ್ತಕ ಆಯ್ಕೆಯಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಲವರು ನೂರರಿಂದ ಸಾವಿರದವರೆಗೆ ಮುದ್ರಿಸುವ ಪರಿಪಾಠವೂ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಪ್ರಕಾಶಕರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಕಾಶಕರವರೆಗೂ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಕೆಲವು ಪ್ರಕಾಶಕರ ನುಡಿ. ಕೆಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಯ ಉಲ್ಲೇಖವಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದು ನಿಗೂಢವೇ. ಕೆಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ.</p><p>ಪುಸ್ತಕ ಮುದ್ರಣವಾದ ಬಳಿಕ ಮುನ್ನೂರು ಕಾಪಿಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಬಹುದು. ಉಳಿದವು ಮಾರಾಟವಾಗಲು ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ವರ್ಷ ಬೇಕು. ಹತ್ತಾರು ಸಮ್ಮೇಳನಗಳಿಗೆ ಮಾರಲೆಂದೇ ಹೋಗಬೇಕು. ಪುಸ್ತಕೋದ್ಯಮ ಇನ್ನು ಹೆಸರಿನಲ್ಲಷ್ಟೇ ಉಳಿಯಬಹುದೇನೋ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳೂ ಪ್ರಕಾಶಕರ ನಡುವೆ ಬಂದುಹೋಗುತ್ತವೆ. ಇವು ಪ್ರಕಾಶಕರ ಕಷ್ಟಗಳು.</p>.ಮೈಸೂರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಕಣ: ಮೇಲುಕೋಟೆಯ ಚೆಲುವಯ್ಯನಿಗೆ ಅಶೋಕಪುರಂ ದಲಿತರ ಪೂಜೆ!\n\n.ಮೈಸೂರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಕಣ: ಅರಸರು ಹೆಚ್ಚೋ... ದಿವಾನರು ಹೆಚ್ಚೋ...<p><strong>ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವುದೇ ಮುಖ್ಯ</strong></p><p>ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಇಲಾಖೆಯು ಖರೀದಿಸಲು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಪ್ರಕಟಣೆ ಎಂಬುದು ನೇರವಾಗಿ ಓದುಗ ಕೇಂದ್ರಿತವಾಗಿರದೆ, ‘ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ’ ಕೇಂದ್ರಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗ್ರಂಥಾಲಯಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಪುಸ್ತಕ ಓದುಗರನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆಗಿಂತಲೂ, ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಾಶನದ ವ್ಯವಹಾರ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಬೇಕೆಂಬುದೇ ಮುಖ್ಯ.</p><p>ಗ್ರಂಥಾಲಯ ತಲುಪಿದ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಓದುಗರನ್ನು ಹೇಗೆ ಮುಟ್ಟುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ನಡೆದಂತಿಲ್ಲ.</p><p>ಲೇಖಕರಿಗೆ ಗೌರವಧನ ಕೊಡುವ ವಿಚಾರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ. ಕೆಲವೇ ಪ್ರಕಾಶಕರು, ಪ್ರಕಾಶನ</p><p>ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನೂ, ಗೌರವಧನವನ್ನು ಕೊಡುವ ಸತ್ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ ಎಂಬುದು ಮೈಸೂರಿನ ಹಿರಿಯ ಲೇಖಕರೊಬ್ಬರ ನುಡಿ. ಲೇಖಕರಿಗೆ ಅವರ ಕೃತಿಯ ಕೆಲವು ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡುವ ಪದ್ಧತಿ ಸದ್ಯ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ‘ಗೌರವ ಧನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಪ್ರಕಾಶನದ ಕೆಲವು ಖರ್ಚುಗಳನ್ನೂ ಲೇಖಕರು ಭರಿಸಬೇಕು. ಕೆಲವೆಡೆ ಕೃತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಖರ್ಚು ಅವರದ್ದೇ! ಕೆಲವೇ ಲೇಖಕರಿಗಷ್ಟೇ ಇವೆಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ರಿಯಾಯಿತಿ ದೊರಕುತ್ತದೆ. ಲೇಖಕ/ಕೃತಿಯ ಮಾರಾಟ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೇ ಮಾನದಂಡ. ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು.</p>.ಮೈಸೂರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಕಣ | ಮೈಸೂರು ಬ್ಯಾಂಕ್: ಮರೆತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹಾಡು!.ಮೈಸೂರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಕಣ: ಮೈಸೂರೆನ್ನಿ, ಕನ್ನಡವೆನ್ನಿ, ಮಲ್ಲಿಗೆಯೆನ್ನಿ, ಒಂದೆ!.<p><strong>ಪ್ರಿಂಟ್ ಆನ್ ಡಿಮಾಂಡ್–ಬೇಡಿಕೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮುದ್ರಣ</strong></p><p>ಇಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ– ಹೊಸ ಇ–ಪುಸ್ತಕಗಳ ದೊಡ್ಡ ಜಗತ್ತೇ ಓದುಗರ–ಲೇಖಕರ ಮುಂದೆ ತೆರೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಓದುಗರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಲೇಖಕರು ತಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಇ–ಪುಸ್ತಕದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಆನ್ಲೈನ್ ಅವಕಾಶಗಳೂ ಈಗ ವಿಫುಲವಾಗಿವೆ. ಪ್ರಕಟಿಸಿಕೊಡುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೂ ಬೆಳೆದಿವೆ.</p><p>ಇ–ಪುಸ್ತಕವು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಿ ಓದುಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಬಳಿಕ, ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಮುದ್ರಿಸುವ ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರವೂ ನಡೆದಿದೆ. ಅದನ್ನೇ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆನ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಬೇಡಿಕೆಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಮುದ್ರಣ. ಎಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿಕೊಡುವುದು.</p><p>ಇದು, ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಓದದ ಕಲ್ಪಿತ ಓದುಗರನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ವ್ಯವಹಾರವಲ್ಲ. ಖಚಿತವಾಗಿ ಖರೀದಿಸುವ ಓದುಗರ ಕೇಂದ್ರಿತವಾದದ್ದು. ಸುಮ್ಮನೇ ಸಾವಿರ ಪ್ರತಿ ಮುದ್ರಿಸಿ ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳೆ ಹಾಕುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಇದೇ ವಾಸಿ. ನಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕೊಂಡು ಓದುವವರಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವ್ಯಥೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಲೇಖಕರೇ ಹೀಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಓದುಗರನ್ನು ಮುಟ್ಟುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅಧ್ಯಯನಗಳಾಗಿಲ್ಲ.</p>.<p><strong>ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೆ ಹಿಂದುಳಿದಿದೆ ? </strong></p><p>ಯಾವ ಆನ್ಲೈನ್ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಇಲ್ಲದ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಡಿ.ವಿ.ಗುಂಡಪ್ಪನವರ ಮಹತ್ವದ ಕೃತಿಯೊಂದರ ಸಾವಿರ ಪ್ರತಿಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗಲು ಒಂದು ದಶಕ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಂಥ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿರುವ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮಾರಾಟದಲ್ಲೇಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿಂದುಳಿದಿದೆ ಎಂಬುದು ಸದ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆ.</p><p>ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಓದುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂದಿನಂತೆ, ಇಂದೂ ವಿರಳ ಎಂಬುದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಳೆಯುವ ಉತ್ತರ. ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರೂ ಓದುವವರು ಕಡಿಮೆ ಎಂಬುದು ಕೆಲ ಲೇಖಕರು, ಪ್ರಕಾಶಕರ ಸಂಕಟ. ಹಾಗಾದರೆ ಕನ್ನಡಿಗರು ಪುಸ್ತಕ ಓದಬೇಕಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ?</p><p>ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಓದುವ ‘ಆದರಣೆ’ಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಡಿ.ವಿ ಗುಂಡಪ್ಪನವರ ಕಾಲದ ‘ಮಾದರಿ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನ’ಕ್ಕೂ, ಅಂದಿಗಿಂತ ಹತ್ತು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಆರು ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ‘ಮಾದರಿ ಕರ್ನಾಟಕ’ಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲದಂತೆ ಆಯಿತೇ?</p>.ಮೈಸೂರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಕಣ: ‘ಕನ್ನಡ ಎಂ.ಎ’ಗೆ 99 ವರ್ಷ!.ಮೈಸೂರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಕಣ: ಲೆಸ್ಲಿ ಕೋಲ್ಮನ್ ಎಂಬ ಕೃಷಿಯ ಕೋಲ್ಮಿಂಚು!.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>