<p>ಈತ ತನ್ನ ಪಾಂಡಿತ್ಯಕ್ಕೆ, ಸಂಶೋಧನೆಯ ಬದ್ಧತೆಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಯೂರೋಪಿನಲ್ಲಿ ದೊರಕಬಹುದಾಗಿದ್ದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅಪರೂಪದ ಕೀಟಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಏಳುಸುತ್ತಿನ ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಮೊಗ್ಗಿನಂತಿದ್ದ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಂಡವ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಮಣ್ಣು ಹಾಗೂ ರೈತರು ಈತನನ್ನು ಸದಾ ಸ್ಮರಿಸುವಂತೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತುಗಳನ್ನು ಮೂಡಿಸಿ ಹೋದವ. ರೈತರಿಗೆ 'ಇವ ನಮ್ಮವ' ಎನ್ನಿಸಿದ ರೈತ ಸ್ನೇಹಿ ವಿಜ್ಞಾನಿ.</p> <p>ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ಐದು ವರ್ಷದ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಾವಧಿ ಮುಗಿಯುವ ಮುನ್ನವೇ, ‘ಮಾತೃಭೂಮಿ ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರ ಹುದ್ದೆ ಅರಸಿ ಬಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಾಪಸು ಹೋಗದೇ ಇಲ್ಲಿಯೇ ನೆಲೆ ನಿಂತು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೆಂದರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಬಳವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜ ನಾಲ್ವಡಿಯವರನ್ನು ಯಾವ ಮುಲಾಜೂ ಇಲ್ಲದೆ ಕೇಳಿ ಪಡೆದ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಂಶೋಧಕ. ಅಂದಿನ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದ ಕೃಷಿ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ, ರೇಷ್ಮೆ ಕೃಷಿ, ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಾರು ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ರೈತರಿಗಾಗಿಯೇ ಹೊಸ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದಾತ. ಕೃಷಿ ತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಅವು ಬೀರಿದ ಪ್ರಭಾವಗಳ ಕುರಿತ ಅಧ್ಯಯನ ಇನ್ನೂ ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೃಷಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಈತ ಕೊಟ್ಟ ಕೊಡುಗೆಯು ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಧ್ಯಾಯ.</p> <p>ಈತ ಲೆಸ್ಲಿ ಕೋಲ್ಮನ್. ಈ ನಡುವೆ, ಈ ಕೋಲ್ಮನ್ ಕೋಲ್ಮಿಂಚನ್ನು ಮಂಡ್ಯದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವೊಂದು ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ನಡೆದಿದೆ. 'ರಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣಯ್ಯ ಸ್ಮಾರಕ ಸಮಿತಿ'ಯು ಕೋಲ್ಮನ್ ಕುರಿತ ಕೈಪಿಡಿಯೊಂದನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಕೋಲ್ಮನ್ಗೆ ಋಣ ಸಂದಾಯ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಯತ್ನ.

ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪಶುವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನ ನಿವೃತ್ತ ಡೀನ್ ಪ್ರೊ.ಎಂ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿಯವರ 'ಲೇಖನ ಕೃಷಿ' ನೆರವಾಗಿದೆ. ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಕೀಯ, ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಚರಿತ್ರೆಯ ಕುರಿತು ಹೇರಳವಾಗಿ ಬರೆದವರ , ಬರೆಯುತ್ತಿರುವವರ ನಡುವೆ, ಕೃಷಿ ಚರಿತ್ರೆಯ ರಚನಾಕಾರರಾಗಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿಯವರದ್ದು ಯಾರೂ ತುಳಿಯದ ಹಾದಿ. ಅರಸರು ಮತ್ತು ದಿವಾನರನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ ಮೈಸೂರು ಚರಿತ್ರೆಯ ಬರಹಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಕೇಂದ್ರಿತವಾದ ಚರಿತ್ರೆಯ ಬರಹದ ಮಾದರಿ ಅದು. ಕೃಷಿ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ, ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು-ಬೋಧಕರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅರಿವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಕೃತಿ.

ಮೈಸೂರು ಚರಿತ್ರೆಯ ಕುರಿತ ಈ ಅಂಕಣವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು ತಮ್ಮ'ಮೈಸೂರಿನ ಕೃಷಿ ಇತಿಹಾಸ' ಸಂಶೋಧನಾ ಕೃತಿಯನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡದೇ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ಲಿ ಕೋಲ್ಮನ್ ಹೀಗೆ ಮಿಂಚುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ!