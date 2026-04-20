Guinness Record: ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಲ್ಲುಗಳಿವೆ ಗೊತ್ತಾ?

<p>ಮುತ್ತಿನ ಸರ ಜೋಡಿಸಿಟ್ಟಂತಿರುವ ಅಷ್ಟೂ ಹಲ್ಲುಗಳು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಬಾಯ್ತೆರೆದು ನಗು ಚೆಲ್ಲುತ್ತಿರುವ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರು ಪ್ರತಾಬ್ ಮುನಿಯಾಂಡಿ.</p><p>ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಇವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿರುವ ಗಿನ್ನೆಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ಅರಳಬಹುದು. ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲವೆಂಬಂತೆ ಮೂಗಿನ ಮೇಲೆ ಬೆರಳಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಬ್ರಷ್ ಮಾಡುವಾಗೆಲ್ಲ ಅವರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಮೇಲಿನ ಚಿತ್ರಪಟ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮೃತಿಪಟಲದಲ್ಲಿ ತೇಲಿಬಂದರೂ ಅಚ್ಚರಿಯಿಲ್ಲ. ಅಂತಹದೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಪ್ರತಾಬ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಯಸ್ಕ ಪುರುಷರ ಬಾಯಲ್ಲಿ 32 ಹಲ್ಲುಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಇವರ ಬಾಯಲ್ಲಿ 10 ಅಧಿಕ ಅಂದರೆ, ಬರೋಬ್ಬರಿ 42 ಹಲ್ಲುಗಳಿವೆ. ಇನ್ನೂ ವಿಚಿತ್ರವೆನಿಸುವ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಹಲ್ಲುಗಳಿರುವ ವಿಚಾರ ಪ್ರತಾಬ್ಗೆ 30 ವಯಸ್ಸಾಗುವವರೆಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲವಂತೆ!</p><p><strong>ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ?<br></strong>2021ರಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ವೇಳೆ, ಪ್ರತಾಬ್ ಅವರ ಹಲ್ಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿದೆ. ಎಣಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ 38 ಹಲ್ಲುಗಳಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ, ವಸಡಿನೊಳಗೆ ಇನ್ನೂ ನಾಲ್ಕು ಹಲ್ಲುಗಳು ಅಡಗಿವೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅವೂ ಹೊರಗೆ ಬರಲಿವೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಇಷ್ಟೂ ಹಲ್ಲುಗಳು ಓರೆ-ಕೋರೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯದೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೊರಬಂದಿದ್ದು, ಪ್ರತಾಬ್ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ.</p><p> 2023ರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ದಂತವೈದ್ಯರು ತಪಾಸಣೆ ಮತ್ತು ಎಣಿಕೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, 'ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ' ಎಂಬ ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಪ್ರತಾಬ್ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p><p>ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿರುವ ಪ್ರತಾಬ್, ʼಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ದಾಖಲೆ ನನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದೇ ಹೆಮ್ಮೆ ಹಾಗೂ ಸಂತಸದ ವಿಷಯ. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಇಷ್ಟು ಹಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ತೊಂದರೆಯಾಗಿಲ್ಲʼ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಪ್ರತಾಬ್ ಪ್ರಕಾರ, ತಾವಾಗಿಯೇ ತೋರಿಸದ ಹೊರತು ಅಷ್ಟು ಹಲ್ಲುಗಳಿವೆ ಎಂಬುದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲವಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಅವರು, ʼಅಷ್ಟು ಹಲ್ಲುಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಯಾರೂ ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆʼ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಹಲ್ಲುಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಬಾಯಿಯ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ದಿನಕ್ಕೆರಡು ಬಾರಿ ಬ್ರಷ್ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಫ್ಲೋಷಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಾರಂತೆ ಪ್ರತಾಬ್. ಬ್ರಷ್ ತಲುಪದ ಹಲ್ಲಿನ ಎಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕುವ ಆಹಾರದ ಸಣ್ಣ ತುಣುಕುಗಳನ್ನು ತೆಳು ದಾರದ ಮೂಲಕ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಫ್ಲೋಷಿಂಗ್ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.</p><p>ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲೆಷ್ಟಿವೆ ಎಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆದರೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹುಬ್ಬೇರಿಸಲು ತಯಾರಾಗಿ. ಏಕೆಂದರೆ, ಹೊರಬರಲು ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಹಲ್ಲುಗಳು ಪ್ರತಾಬ್ ಅವರ ಬಾಯಲ್ಲಿವೆಯಂತೆ!</p>.<div><div class="bigfact-title">ಭಾರತದ ಮಹಿಳೆ ಹೆಸರಲ್ಲೂ ದಾಖಲೆ</div><div class="bigfact-description">ಮಹಿಳೆಯರ ಪೈಕಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದವರು ಎನ್ನುವ ದಾಖಲೆ ಭಾರತದ ಕಲ್ಪನಾ ಬಾಲನ್ ಅವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತಂಜಾವೂರಿನ ಕಲ್ಪನಾ ಅವರ ಬಾಯಲ್ಲಿ 38 ಹಲ್ಲುಗಳಿವೆ. 2023ರ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಹಲ್ಲುಗಳ ಎಣಿಕೆ ನಡೆಸಿ, ದಾಖಲೆ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.</div></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>