ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಗ್ರಹ: ಗಾಜಿನಲ್ಲೇ ಮೈಕ್ರೊಸಾಫ್ಟ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್

ಅಮೆರಿಕದ ಸಿಯಾಟಲ್ನ ಹೊರವಲಯದ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಮನುಷ್ಯನ ಕೂದಲಿನಷ್ಟೇ ತೆಳುವಾಗಿರುವ ಲೇಸರ್ ಕಿರಣವೊಂದು ಸಣ್ಣ ಗಾಜಿನ ತುಂಡಿನ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಕೆತ್ತುತ್ತಿದೆ. ಬರಿಗಣ್ಣಿಗೆ ಗೋಚರವಾಗದ ಇದು, ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಶೇಖರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದರೆ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗಬಹುದು. ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ದತ್ತಾಂಶ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿರುವಾಗ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ 'ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸಿಲಿಕಾ' ಎಂಬ ಗಾಜಿನ ತುಂಡಿನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡುವ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ನಾವು ಈಗ ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಹಾರ್ಡ್ ಡ್ರೈವ್, ಟೇಪ್ ರೀಲ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ಎಸ್ಡಿ ಚಿಪ್ಗಳಿಗಿಂತ ಇದು ಸಾವಿರ ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಬಾಳಿಕೆ ಬರಬಲ್ಲದು. ದತ್ತಾಂಶಗಳು ಕರಪ್ಟ್ ಆಗದೆ, ಯಾವುದೇ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲೂ ಓದಬಲ್ಲ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದೇ ಇದರ ವಿಶೇಷ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಾರ್ಡ್ ಡ್ರೈವ್ಗಳು ಅಥವಾ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ಗಳು ಗರಿಷ್ಠ ಅಂದರೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳು ಬಾಳಿಕೆ ಬರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸಿಲಿಕಾ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾದ ಗಾಜಿನ ತುಂಡುಗಳು ಪ್ರವಾಹ, ಬೆಂಕಿ ಅಥವಾ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ತಾಪಮಾನದಂತಹ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲೂ ಡೇಟಾವನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲವು.

ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ, ಕೇವಲ 2 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ದಪ್ಪ ಮತ್ತು 120 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಚೌಕದ ಬೋರೋಸಿಲಿಕೇಟ್ ಗಾಜಿನಲ್ಲಿ 4.8 ಟೆರಾಬೈಟ್ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೋರೋಸಿಲಿಕೇಟ್ ಯಾವುದೋ ವಿಶೇಷ ವಸ್ತು ಎಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗಾಜಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಇದೇ ಬೋರೋ ಸಿಲಿಕೇಟ್ನಿಂದ ತಯಾರಾದವು! ಅಗ್ಗದ ದರದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ಇದು ಸುಮಾರು 10,000 ವರ್ಷಗಳು ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ಗಳಂತೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿಡುವ ಅಗತ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ.

ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಡ್ರೈವ್ಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಏಟು ಬಿದ್ದರೂ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯವಾದರೂ ದತ್ತಾಂಶ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಅಳಿಸಿಹೋಗಬಹುದು. ಇವುಗಳ ಸರಾಸರಿ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಕೇವಲ ಮೂರರಿಂದ ಐದು ವರ್ಷಗಳು ಮಾತ್ರ. ಸಾಲಿಡ್-ಸ್ಟೇಟ್ ಡ್ರೈವ್ಗಳು (ಎಸ್ಎಸ್ಡಿ) ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೂಲಕ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತವೆ. ಇವು ವೇಗವಾಗಿದ್ದರೂ, ಒಂದೆರಡು ವರ್ಷ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದೆ ಇಟ್ಟರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮತ್ತು ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಟೇಪ್ಗಳು ಇವೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದರೂ, ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ದತ್ತಾಂಶಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯುಂಟಾಗಬಹುದು. ಇವು ಗರಿಷ್ಠ 30 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಾಳಿಕೆ ಬರಬಲ್ಲವು.

ವಿಶ್ವದ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಂದಾಜು 415 ಟೆರಾವ್ಯಾಟ್ ಗಂಟೆಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಸುತ್ತವೆ. ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ತಂಪಾಗಿರಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ನ ಈ ಗಾಜಿನ ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗೆ ವಿದ್ಯು