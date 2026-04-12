ಪ್ರಿಯ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್,

ನೀವು ಕ್ಷೇಮವಾಗಿದ್ದೀರೆಂದು ಭಾವಿಸುವೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇಮವೆಂದು ಗಟ್ಟಿದನಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ.

ಇಡೀ ದೇಶದ ದಲಿತ, ದಮನಿತರು 'ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹಬ್ಬ'ಕ್ಕೆ ಸಂಭ್ರಮದ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ನಿಮಗೊಂದು ಪತ್ರ ಬರೆಯಬೇಕೆನಿಸಿದೆ. 20ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ನಿಮಗೊಂದು ಪತ್ರ ತಲುಪಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರುತ್ತದೆ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಅಗಾಧ ನಂಬಿಕೆ ನನಗೆ.

ನೀವು ದನಿಯಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ದನಿಯಾಗುವ ಸಲುವಾಗಿಯೇ, 106 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ನಿಮ್ಮ 29ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮರಾಠಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪಾಕ್ಷಿಕ ಪತ್ರಿಕೆ 'ಮೂಕನಾಯಕ'ನನ್ನು ಹೊರತಂದ ವರ್ಷವೇ ನಿಮಗೆ ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಪತ್ರಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕೆಯಷ್ಟೇ ವಯಸ್ಸು. 'ಹರಿಜನ' ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಆರಂಭಿಸುವ ಮುನ್ನವೇ ನಿಮ್ಮ 'ಮೂಕನಾಯಕ' ಮಾತನಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದ್ದ.

ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ನಿವಾರಣೆಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಂಘಟನೆಯ ಜೊತೆಜೊತೆಗೇ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಝಳಪಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲೇ, ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 'ಪಂಚಮರ ಸಮಾವೇಶ'ವನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ತೀವ್ರತರನಾಗಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಆ ಸಮಾವೇಶದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಲು ಕೋರಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ರವಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಪತ್ರ ಬರೆದವರ ಆಶಯ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆಶಯ ಒಂದೇ ಆಗಿತ್ತು. ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ನಿರ್ಮೂಲನೆ. ಗಾಂಧೀಜಿ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬರುವ ಏಳು ವರ್ಷ ಮುಂಚೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಹ್ವಾನ ಬಂದಿತ್ತು. ಮೈಸೂರನ್ನು 'ರಾಮರಾಜ್ಯ' ಎಂದೂ, ನಾಲ್ವಡಿಯವರನ್ನು 'ರಾಜರ್ಷಿ' ಎಂದೂ ಕರೆದು ಗಾಂಧೀಜಿ ಮುಕ್ತಕಂಠದಿಂದ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು.

ನಿಮಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದ ಕಾಲಘಟ್ಟವಾದರೂ ಯಾವುದು? ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಮತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇತರರ ಚಳವಳಿಗಳ ಸಂಘರ್ಷದ ನಡುವೆ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರು ಅವಕಾಶಗಳಿಗಾಗಿ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಸನ್ನಿವೇಶ ಅದು.

ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಸಾಹತುಶಾಹಿಯ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನವು ಜನತಂತ್ರದ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ವಾಲುತ್ತಿದ್ದ ಸಂಕೀರ್ಣ ಕಾಲಘಟ್ಟ. ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವದ ಮುಂದೆ ಹಲಬಗೆಯ ಇಕ್ಕಟ್ಟು–ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳು ಎದುರಾಗಿದ್ದವು. ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೂ ಇರುಸುಮುರುಸಾಗದಂತೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇತರರನ್ನೂ ಓಲೈಸಬೇಕಿತ್ತು. ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೂ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ ಎಲ್ಲರ ಸಹಮತವನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ, ಸಂಸ್ಥಾನವನ್ನೂ ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಸವಾಲುಗಳೂ ಇದ್ದವಲ್ಲ.

ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ ಸಿ.ಆರ್.ರೆಡ್ಡಿ..

ನಿಮಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದವರು ಸಿ.ಆರ್.ರೆಡ್ಡಿ ಎಂದರೆ ಇಂದಿನ ಬಹಳ ಮಂದಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಾರದೆಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಕಟ್ಟಮಂಚಿ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಎಂದರೆ ಆಂಧ್ರದ ಜನರ ಕಣ್ಗಳರಳುತ್ತವೆ. ಚಿತ್ತೂರಿನ ಕಟ್ಟಮಂಚಿ ಎಂಬ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದು, ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದು, ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಷ ರಾಜಾಡಳಿತ ಸ್ಪಂದಿಸಲಿಲ್ಲವೇ? ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರ ಪರವಾದ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಲಿಲ್ಲವೆಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೇ ಅವರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿ ಆಂಧ್ರಕ್ಕೆ ವಾಪಸಾದರು ಎಂಬ ಮಾತೂ ಇದೆ. ಅವರೊಬ್ಬ ಸಂಘಟಕರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ರಾಜಕೀಯ ಮುತ್ಸದ್ದಿಯೂ ಆಗಿದ್ದರು. ಹೃದಯವಂತ ಲೇಖಕ, ವಿಮರ್ಶಕನೂ ಆಗಿದ್ದರು.</p><p>ಇರಲಿ, ಪಂಚಮರ ಸಮಾವೇಶ ನಡೆಯದಿದ್ದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಕರೆಸಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದ ಹಿಂದಿನ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರ ಸಂಘಟನೆಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಗಿಂತಲೂ ಮೊದಲೇ ಮೈಸೂರು ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು ಎಂಬುದಕ್ಕೂ ನಿಮಗೆ ಬರೆದ ಆ ಪತ್ರವು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ.</p><p>ಯಾಕೆ ಆ ಸಮಾವೇಶವು ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೀವೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದಿರಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದ ರೆಡ್ಡಿಯವರು ಆ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪತ್ರ ಬರೆದು ಏನಾದರೂ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದರೇ ಎಂಬುದು ನಮಗೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಆ ಪತ್ರವು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದಲೂ ಕೂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರ ಸಂಘಟನೆಯ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ಆಶಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿತ್ತು.</p>.ಮೈಸೂರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಕಣ: ಮೈಸೂರೆನ್ನಿ, ಕನ್ನಡವೆನ್ನಿ, ಮಲ್ಲಿಗೆಯೆನ್ನಿ, ಒಂದೆ!.<p><em><strong>ಪ್ರಿಯ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್,</strong></em></p><p>ನೀವು ಆ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಬರಲು ಆಗದಿದ್ದರೇನಂತೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೋರಾಟದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹಲವು ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. </p><p>ದಲಿತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣ, ಮಹಿಳೆಯರ ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕು, ಜನಪರ ಆಡಳಿತದ ಕುರಿತ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲ ನೀವು ಮೈಸೂರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಸಂವಿಧಾನದ ಕರಡು ಸಮಿತಿಯ ಚರ್ಚೆ, ಹಿಂದೂ ಕೋಡ್ ಬಿಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ, ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟದ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದೀರಿ. ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಪ್ರಯತ್ನ ಏನೇನೂ ಸಾಲದು ಎಂದು ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ ನೀವು, ಬರೋಡ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ.</p><p>ಹಿಂದುತ್ವದ ಕುರಿತ ನಿಮ್ಮ ಕಟುವಾದ ವಿಮರ್ಶಾ ನುಡಿಗಳ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಿರಾಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೂ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಅಪೂರ್ವ ಭಾಷಣ ‘ಜಾತಿ ವಿನಾಶ’ ಜಗದ್ವಿಖ್ಯಾತವಾಯಿತು. ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ರೆಡ್ಡಿಯವರು ನಿಮಗೆ ಬರೆದಿದ್ದ ಆ ಪತ್ರವು ಆ ರೀತಿ ಬಹಳ ಮಂದಿಗೇನೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಹೊರಗಿನ ರಾಜ್ಯದವರೊಬ್ಬರು ಮೈಸೂರಿನ ದಲಿತರ ಸಂಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದರು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವದ ದಾಖಲೆಯಾಗಿ ಇಂದಿಗೂ ಉಳಿದಿದೆ. </p><p>ಈಗ ಒಳಮೀಸಲಾತಿಗಾಗಿ ಕರುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎಡ–ಬಲ ಸಮುದಾಯಗಳ ನಡುವೆ ಜೋರು ಜಗಳಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಎರಡೂ ಸಮುದಾಯಗಳು ಸಂಘರ್ಷದ ನಡುವೆಯೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಿವೆ. ಹೆಚ್ಚು ಹಸಿದವರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದವರು ಒಂದು ತುತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡಬೇಕೆಂಬ ಪ್ರತಿಪಾದನೆಯನ್ನು ಯಾರೂ ಒಪ್ಪುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಸಿದ ಹಾಗೂ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಕಟದ ಸೊಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಲೇ ನಿಮಗೆ ಈ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. </p><p>ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮಸ್ಕಾರ.</p>.ಮೈಸೂರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಕಣ: ‘ಕನ್ನಡ ಎಂ.ಎ’ಗೆ 99 ವರ್ಷ!.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>