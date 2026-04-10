ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ತೋರ್ಪಡಿಕೆ: ಸಾಲದ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಜೆನ್–ಝೀಗಳು

ಹೆಸರು ಕುಮುದಾ. ವಯಸ್ಸು 26. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಪಿ ರೈಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ. ಸಂಬಳ ₹ 32 ಸಾವಿರ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ತುಂಬಾ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಬಿಂಬಿಸುವ ಚಿತ್ರಗಳು. ಇಂದಿರಾನಗರದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕೆಫೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನರ್ ಕಾಫಿ, ಗೋವಾಕ್ಕೆ ವಾರಾಂತ್ಯದ ಪ್ರವಾಸ. ನಗರದ ಅತ್ಯಂತ ಟ್ರೆಂಡಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಊಟ. ಅದರ ಥರಹೇವಾರಿ ಚಿತ್ರಗಳು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫೀಡ್ನಲ್ಲಿ ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರತಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ 'Shot in Kumuda's iPhone 17Pro' ಎನ್ನುವ ಬರಹ. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯವೇ ಬೇರೆ. ತಿಂಗಳ 25ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಆಕೆಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಣವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ತಂದೆಯಿಂದಲೋ, ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದಲೋ ಸಾಲ ಪಡೆದು ಮುಂದಿನ ಸಂಬಳ ಬರುವವರೆಗೂ ಖರ್ಚು ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಾಳೆ.

ಇದು ಭಾರತದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದ 'ಜೆನ್ ಝೀ' ಪೀಳಿಗೆಯ ಕಥೆ. ಕುಮುದಾ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಈ ತಲೆಮಾರಿನವ ಬಹುತೇಕ ಯುವಕರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ 'ತೋರ್ಪಡಿಕೆಯ ಶೋಕಿ'ಗಾಗಿ ಸಾಲಗಾರರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀಮಂತರಂತೆ ಕಾಣುವ ಹಪಾಹಪಿಯಿಂದಾಗಿ, ತೆರೆಯ ಹಿಂದೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿದೆ.

ದೇಶದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಯುವಕರು ತಮ್ಮ ಬದುಕು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ, ಐಷಾರಾಮದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಎಂದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಣ ಪೋಲು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಆಗು ಹೋಗುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡು, ಅದಕ್ಕಿಷ್ಟು ಲೈಕ್, ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಏನೋ ಸಮಾಧಾನ. ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನದ ವಸ್ತುವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಪಾತ್ರವೂ ಹಿರಿದು. ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಸಾಮಾಜಿಕ ಒತ್ತಡವು, ಜೆನ್-ಝೀಗಳನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅವರ ಹವ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಬದಲಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವವರು ಜೆನ್-ಝೀಗಳು. ಈ ವಯೋಮಾನದ ಶೇ 90ಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಮಂದಿ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಇವೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮವು ಅವರ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಸ್ನಾಪ್ಚಾಟ್ ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ವೇದಿಕೆಗಳು ಈಗ ಕೇವಲ ಮನರಂಜನಾ ಸಾಧನಗಳಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಅವು ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ, ಇತರರ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕಥನಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ವೇದಿಕೆಗಳಾಗಿವೆ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿವೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸೇವಿಸುವ ಮೊದಲು ಅದರ ಫೋಟೊ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಸರಿಯಾದ ಶಾಟ್ಗಾಗಿ ಆಂಗಲ್ಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದು ಕಾಣಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಥರಹೇವಾರಿ ಒಕ್ಕಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಸ್ಟೋರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.ಅಲ್ಲಿನ ಪಾನೀಯಗಳ ಬೆಲೆ ₹300 ರಿಂದ ₹500. ಆ ಸ್ಟೋರಿ ಕೇವಲ 15 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡುಗಳು ಕಾಣಿಸುವ ಸ್ಟೋರಿಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚೇ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಭಾರತದ ಯು ಫೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಜೆನ್–ಝೀ ಸಮೂಹ.<p>ಅಂದಹಾಗೆ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಅಕಸ್ಮಿಕವೇನಲ್ಲ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ಗಳು ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನಶೈಲಿಯೇ ಯಶಸ್ಸಿನ ಏಕೈಕ ಮಾನದಂಡ ಎಂಬಂತೆ ಬಿಂಬಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2 ಲಕ್ಷ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಫ್ಯಾಶನ್ ಚಾನೆಲ್ ನಡೆಸುವ ಯುವತಿ ₹ 5 ರಿಂದ ₹ 10ಸಾವಿರ ಮೌಲ್ಯದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಸದಾ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಜಿಮ್ಗಳಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಸದಾ ವಿದೇಶಿ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನದ ಮಾನದಂಡಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗುವ ಯವಕರು, ಯಾವುದೇ ಮುಂದಾಲೋಚನೆಯಿಲ್ಲದೆ ಅವರಂತೆ ಕಾಣಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.</p><p>ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹ 25– 40 ಸಾವಿರ ಸಂಪಾದಿಸುವ ಜೆನ್–ಝೀ ಯುವಕರಿಗೆ, ತಮ್ಮದೇ ವಯಸ್ಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಇಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನೋಡುವುದು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಹೋಲಿಕೆಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ‘ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ, ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಬ್, ಬಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನೂ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಪರೋಕ್ಷ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಯುವಕರು ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಒತ್ತಡವೇ ಅವರನ್ನು ಸಂಪಾದನೆಗಿಂತ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಔಟ್ (Fear Of missing Out) ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ’ ಎಂದು ಮನೋವೈದ್ಯ ಡಾ. ವಿದ್ಯಾಧರ ಹೇಳಿದರು.</p>.ಜೆನ್ ಝೀ ತಲೆಮಾರಿನ ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗಿದೆ?.<h2>ಅದೃಶ್ಯ ಪಾವತಿಯ ಬಲೆ</h2><p>ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅದೃಶ್ಯ ಪಾವತಿ. ಎಟಿಎಂನಿಂದ ₹500 ನಗದು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರೆ ಹಣ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ವೈಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಸಿದಾಗ, ಯಾವುದೇ ದೈಹಿಕ ಸ್ಪರ್ಶವಿಲ್ಲದೆ ಹಣ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ಹಣ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವ ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.</p><p>ಯುಪಿಐ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಜೊತೆಗೆ ‘ಬೈ ನೌ ಪೇ ಲೇಟರ್’ (Buy Now Pay Later) ಸೇವೆಗಳು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿವೆ. ₹ 3ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಯ ಕಾಫಿ ಮೇಕರ್ ಒಂದನ್ನು ಈಗ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಅಮೆಜಾನ್ ಪೇ ಲೇಟರ್ ಖರೀದಿಸಿ, ಮಾಸಿಕ ₹ 1,200ಯ ಮೂರು ಇಎಂಐಗಳಾಗಿ ಕಟ್ಟುತ್ತೀರಿ ಎಂದುಕೊಳ್ಳಿ. ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರೂ, ಅದರ ಒಟ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಣಾಮವು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ₹ 15 ಸಾವಿರ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಬದಲು ಬೈ ನೌ ಪೇ ಲೇಟರ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳ ಮೂಲಕ ವಿವಿಧ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಇಎಂಐ ಕಡಿತಗೊಂಡಾಗ ಆಗುವ ಆಘಾತ ಮಾತ್ರ ನೈಜವಾಗಿರುತ್ತದೆ. </p><p>ಯುವ ವೃತ್ತಿಪರರು ಉತ್ತಮ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಹಣದುಬ್ಬರ ಮಾತ್ರ ಕಾರಣವಲ್ಲ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋಲಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಹಣದುಬ್ಬರವೇ (Lifestyle Inflation) ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ.</p><p><em><strong>ಗೆಳೆಯ ಬಾಲಿ ಪ್ರವಾಸದ ಫೋಟೊ ಹಾಕಿದ್ದು ನೋಡಿ, ತಾನು ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರವಾಸ ಹೊರಡುವುದು. ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಗೆ ಅದರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಿಲ್ ಬರುತ್ತದೆ. </strong></em></p><p><em><strong>ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರು ಹೊಸ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಹಳೆಯ ಕಾಲದವರಂತೆ ಕಾಣುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಹೊಸ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸುವುದು</strong></em></p><p><em><strong>ಕಚೇರಿಯ ಎಲ್ಲರೂ ದುಬಾರಿ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಬಡವರಂತೆ ಕಾಣಬಾರದೆಂದು ನೀವೂ ದುಬಾರಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನೇ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುವುದು.</strong></em></p><p>–ಮುಂತಾದ ಒತ್ತಡದ ಖರೀದಿಗಳೇ ಜೆನ್–ಝೀಗಳನ್ನು ಸಾಲಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಜೀವನವನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬ ಭಾವನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.ಒಳನೋಟ: Gen z: ಇದು ಜೆನ್ ಝೀ ಕಾಲ! ನಾವೇಕೆ ಹೀಗೆ..?.<h2>ಯಾರೂ ಹೇಳದ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಸತ್ಯ</h2><p>ತಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡುವ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ಗಳು ಸಂಬಳದಿಂದ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಒಪ್ಪಂದ, ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಕಮಿಷನ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಹಣ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ಗಳ ಬಾಲಿ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಜಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಫ್ಯಾಶನ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿರುವ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಉಚಿತವಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಸರಳ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ, ತೋರ್ಪಡಿಕೆಯ ಒತ್ತಡ ಜೆನ್–ಝೀಗಳ ಜೇಬು ಬರಿದಾಗಿಸುತ್ತಿದೆ.</p><p>ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ನೋಡುವಾಗ, ಅದೊಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾದರಿಯೇ ಹೊರತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವನ್ನಲ್ಲ. ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಂದ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಗಳಿಸುವ ಖ್ಯಾತ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಕೂಡ ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಂತೆಯೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇಂತಹ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಆದಾಯದಿಂದಲೇ ನಡೆಸಬಹುದು ಎನ್ನುವ ತಪ್ಪಾದ ಭಾವನೆ ಈ ತಲೆಮಾರಿನ ಯುವಕರಲ್ಲಿದೆ.</p><p>ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡವು ಮಾನಸಿಕ ಕ್ಲೇಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ನೈಜ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾದ ‘ಭ್ರಮಾತ್ಮಕ’ ಜೀವನದ ನಡುವಿನ ಅಂತರ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅವಮಾನದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಲದ ಹೊರೆಯಿಂದಾಗಿ ಯುವ ವೃತ್ತಿಪರರು ನಿದ್ರೆಯಿಲ್ಲದ ರಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರೋ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ನಷ್ಟ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ದೊಡ್ದದಿದೆ. </p>.ಅನಿವಾರ್ಯವಲ್ಲದ ಖರ್ಚಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಸಾಲಗಾರರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೆನ್-ಝೀಗಳು!.<h2>ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆ</h2><p>ಎಲ್ಲವೂ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ತೋರ್ಪಡಿಕೆಯ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಯುವಕರ ಒಂದು ಗುಂಪು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಕೆಲವು ಯುವಕರು ಮಿನಿಮಲಿಸಂ (ಕನಿಷ್ಠವಾದ) ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ವಸ್ತುಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತುರ್ತು ನಿಧಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ನಿಜ ಬದುಕನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಸತ್ಯವನ್ನು ಕಂಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೆನ್–ಝೀ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಾಕ್ಷರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ಗಳು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಣಕಾಸು ಚಾನೆಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಆ್ಯಪ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಪೀಳಿಗೆಯವವರ ನಡುವೆ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿವೆ.</p><p>ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಎರಡೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳು. ಇದು ಹೊಸ ವಿಷಯವೇನಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ‘ಫ್ಯಾಂಟಸಿ’ ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ನಂಬದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಯಶಸ್ಸಿನ ನಿಜವಾದ ಅಳತೆಗೋಲು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವ ಹಣ. ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪಾದಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು. ತೋರ್ಪಡಿಕೆಯ ಭ್ರಾಂತಿಗಿಂತ, ನೈಜ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಮುಖ್ಯ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಈ ಪೀಳಿಗೆಯವರು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.</p>.ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ: ಚೀನಾಗೆ ತಟ್ಟದ ಕೊಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದ ‘ಇಂಧನ ಬಿಸಿ’.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>