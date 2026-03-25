ಈ ಸಮುದಾಯದ ಮಹಿಳೆಯರು ಗಂಡನಿಗೇ ರಾಕಿ ಕಟ್ತಾರೆ!

ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ. ಇದು ಒಡಹುಟ್ಟಿದವವರ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವ ಹಬ್ಬ. ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ರಾಕಿ ಅಥವಾ ಪವಿತ್ರ ದಾರವನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ವಾಡಿಕೆ. ಆದರೆ, ಈ ಆಚರಣೆಯ ಹಿಂದಿರುವ ಧ್ಯೇಯವೇ ಬೇರೆ.

ಸ್ತ್ರೀಯರು, ಕರುಳ ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಜನಿಸಿದವರ ಕ್ಷೇಮಕ್ಕಾಗಿ ರಾಕಿ ಕಟ್ಟುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಸಹೋದರರು ಶ್ರೀರಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಸದಾ ಆಕೆಯ ಜೊತೆ ನಿಲ್ಲುವುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗೈಯುವುದು ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ರೂಢಿ.

ಹುಡುಗಿ ಹುಡುಗನಿಗೆ ರಾಕಿ ಕಟ್ಟಿದರೆ, ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಸೋದರ-ಸೋದರಿ ಸಮಾನರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಾವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟು ಪವಿತ್ರವಾದ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ ಈ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ. ಆದರೆ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಕೆಲವೆಡೆ ಈ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಛಿಂದ್ವಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಗೊಂಡ್ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಮಹಿಳೆಯರು ರಾಕಿಯನ್ನು ಗಂಡನಿಗೇ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ.

ಏಕೆ ಹೀಗೆ?

ಈ ಸಮುದಾಯದ ಮಹಿಳೆಯರು ರಾಕಿಯನ್ನು ಗಂಡನಿಗೇ ಕಟ್ಟುವುದರ ಹಿಂದೆ ಬಲವಾದ ನಂಬಿಕೆಯೊಂದಿದೆ. ʼಯಾರು ತಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೋ, ಅವರಿಗೇ ರಾಕಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಮಹಿಳೆಯ ರಕ್ಷಣೆಯ ಹೊಣೆ ಆಕೆಯ ಗಂಡನದ್ದೇ. ಹಾಗಾಗಿ, ಆತನೇ ಅವರ ಪಾಲಿನ ನಿಜವಾದ ರಕ್ಷಕʼ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಅವರದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ, ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದಲೂ ಇದನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ನಂಬಿಕೆ ಪತಿಯ ವಿಚಾರಕ್ಕಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಲ್ಲ. ತಮಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿರುವ ಪ್ರಕೃತಿ, ಅನ್ನ ನೀಡುವ ಹೊಲವನ್ನೂ ಅಲ್ಲಿನ ಜನ ಪಾಲಕರೆಂದೇ ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಹೊಲಕ್ಕೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಬೆಳೆಗಳಿಗೂ ರಾಕಿಯಂತಹ ಪವಿತ್ರ ದಾರ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಡನ್ನೇ ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಸಮುದಾಯದ ಜನರು, ಗಿಡ-ಮರಗಳಿಗೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಸಮುದಾಯದವರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ದೇವತೆಗಳು ಹಾಗೂ ರಾಕ್ಷಸರ ನಡುವೆ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಚಿ ದೇವಿಯು ತನ್ನ ಪತಿ ಇಂದ್ರನ ಕ್ಷೇಮಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ರಾಕಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಭವಿಷ್ಯ ಪುರಾಣ ಹಾಗೂ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ.

ಬದಲಾವಣೆಯ ಗಾಳಿ..

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲೂ ಬದಲಾವಣೆಯ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ, ಮಹಿಳೆಯರು, ಪತಿ, ವೃಕ್ಷಗಳಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸಹೋದರರಿಗೂ ರಾಕಿ ಕಟ್ಟಲಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ʼವಯಸ್ಸಾದವರು ಈಗಲೂ ಸಹೋದರರಿಗೆ ರಾಕಿ ಕಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ. ಗಂಡನಿಗೆ ಹಾಗೂ ಜೀವನಾಧಾರವಾದ ಬೆಳೆಗಳು, ಕಾಡಿನ ಮರಗಳಿಗೇ ರಾಕಿ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿವೆ. ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನವರು ಹೊರಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವವರಿಗೆ ರಾಕಿ ಕಟ್ಟಲಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆʼ ಎಂದು ಸಮುದಾಯದ ಹಿರಿಯರೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ಛತ್ತೀಸಗಢ, ಬಿಹಾರ, ಒಡಿಶಾ ಮತ್ತು ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೊಂಡ್ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಸುಮಾರು 1.3 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಛಿಂದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಸ