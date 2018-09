‘ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ಬೌಲರ್ ಬದಲಾಯಿಸ್ಲಾ...’ ಕುಲದೀಪ್ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟಾದ್ರೇ ಧೋನಿ?

ಬೆಂಗಳೂರು: ‘ಬೌಲಿಂಗ್ ಕರೇಗಾ...ಯಾ ಬೌಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಕರೇಂ’ (ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ಇಲ್ಲ ಬೌಲರ್‌ ಬದಲಿಸಲೇ)...?

ಮಂಗಳವಾರ ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಅವರಾಡಿರುವ ಮಾತಿನ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

That's #Dhoni during #INDvAFG

"Bowling karega ya bowler change karein" #MSDhoni to #KuldeepYadav when he insisted for a field change pic.twitter.com/gQHFkBH9jB

— Manoj Gupta (@PassionForNews) September 26, 2018